Time Out dice

Una de las primeras neovermuterías de Sants. En 2025 fue reconocida con un Solete de Guía Repsol.

Aquí encontraréis todo lo que se espera de una buena vermutería: conservas, encurtidos, tapas clásicas —con unas bravas memorables— y una selección de platillos. Conviene echar un vistazo a la pizarra de sugerencias, porque de su diminuta cocina salen propuestas más contundentes, como pulpo a la gallega, solomillo con foie o albóndigas caseras. No faltan las botas de vino, los azulejos, las mesas de mármol ni los taburetes de madera. Y, por supuesto, también tiene terraza. Otra cuestión bien distinta es lograr encontrar mesa.

El local pertenece al mismo equipo que está detrás de La Mestressa, Las Tres Mentiras y Cantina Don Lalo, todos en el mismito barrio de Sants.