Suscríbete
Idioma:
EspañolCatalàEnglish

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Barcelona

Vermut i a la Gàbia
Foto: Vermut i a la Gàbia | Vermut i a la Gàbia

Vermut i a la Gàbia

  • Bares y pubs | Bodegas
  • Sants
Mireia Font
Escrito por Mireia Font
Editora de gastronomia
Publicidad

Time Out dice

Una de las primeras neovermuterías de Sants. En 2025 fue reconocida con un Solete de Guía Repsol.

Aquí encontraréis todo lo que se espera de una buena vermutería: conservas, encurtidos, tapas clásicas —con unas bravas memorables— y una selección de platillos. Conviene echar un vistazo a la pizarra de sugerencias, porque de su diminuta cocina salen propuestas más contundentes, como pulpo a la gallega, solomillo con foie o albóndigas caseras. No faltan las botas de vino, los azulejos, las mesas de mármol ni los taburetes de madera. Y, por supuesto, también tiene terraza. Otra cuestión bien distinta es lograr encontrar mesa.

El local pertenece al mismo equipo que está detrás de La Mestressa, Las Tres Mentiras y Cantina Don Lalo, todos en el mismito barrio de Sants.

Detalles

Dirección
Pl. d'Osca, 7
Barcelona
08014
Transporte
M: Plaça Sants (L1, L5)
Precio
Horas de apertura
Do., lu., ma., mi. y ju. de 2 a 0.30 h. Vi. y sá. de 12 a 1.30 h
Publicidad
Últimas noticias
    Volver arriba

    Quiénes somos

    Contáctanos

    Time Out Barcelona

    Time Out Worldwide

    Mapa del sitio
    © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.