La llum de l'Aisha

Time Out dice

Alquimistas, califas, una niña obsesionada con los fuegos artificiales y un libro robado que contiene secretos que pueden acabar con el mundo conocido. Un coming-of-age lleno de peligros situado en Al-Andalús, en el siglo XI, que es también una suma de talentos de todo el mundo: numerosos profesionales de nuestra casa (los guionistas son Xavier Romero y Llorenç Español), directora iraní, director de animación con el prestigio del madrileño Raúl García (con experiencia en Disney y en Gaumont) y coproducción alemana, singapurense y catalana. Todo ello para ofrecer una de las películas de animación más ambiciosas de los últimos años hechas fuera de Hollywood. Una apuesta que mezcla la belleza de sus imágenes con el sentido de la aventura más pura, perfectamente adecuada para disfrutar en familia.

Dirección: Shadi Adib (España, 2025). 90 minutos. Animación. Castalán. Apta para todos los públicos y especialmente recomendada para la infancia.

Cortometraje previo: Plazer bat