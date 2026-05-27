Time Out dice

A principios de los años 80, en un pueblo minero del desierto chileno, la pequeña Lidia crece dentro de una afectuosa familia queer. Esta ópera prima de Diego Céspedes, que ha cautivado a la crítica internacional, nos sumerge en una comunidad dominada por el miedo a una enfermedad legendaria: un mal que se transmite a través de una sola mirada cuando un hombre se enamora de otro.

En este western moderno de atmósfera onírica –galardonado con el Gran Premio a la Mejor Película (Un Certain Regard) en el Festival de Cannes 2025–, Lidia emprende una búsqueda de venganza contra los prejuicios que la rodean. La cinta, que también triunfó en el Festival de San Sebastián con el Premio DAMA de la Juventud y el Sebastiane Latino, es un retrato desgarrador sobre la resistencia de aquellos que se atreven a amar en la hostilidad.

También reconocida con una nominación a Mejor Película Iberoamericana en los Premios Goya 2026, La misteriosa mirada del flamenco se consagra como una de las obras más potentes y visuales del cine latinoamericano reciente; una historia donde la familia es el único refugio ante un mundo que castiga el deseo.

Dirección: Diego Céspedes (Chile, 2025). 110 minutos. Con: Tamara Cortés, Matías Catalán, Paula Dinamarca, Claudia Cabezas, Luis Dubó. Castellano, subtítulos en castellano. No recomendada para menores de 16 años.

Cortometraje previo: La Barraca