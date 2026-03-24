¿De qué va? Dos hermanas y sus maridos e hijos se reúnen para celebrar la Navidad en Finlandia, donde vive una de ellas. El encuentro tomará enseguida una inesperada dirección cuando el hijo de una le explica a la hija de la otra quién se esconde realmente detrás de la barba de Papá Noel. Lo que debían ser unos plácidos días en familia se convierten en una guerra abierta por su opuesta forma de entender la educación de los hijos y la magia de la Navidad.

¿Por qué tienes que verla? Para comprobar si la versión cinematográfica mantiene las claves que convirtieron la obra teatral homónima de Cristina Clemente y Marta Buchaca en todo un éxito. Partiendo de una idea original del dramaturgo Jordi Casanovas, Lapönia utiliza la comedia basada en diálogos y réplicas rapidísimas e ingeniosas para reflexionar sobre conceptos como la ilusión, el futuro y la mentira ("os habéis criado en un país que tiene la mentira como base social", soltará el marido finlandés de una de las protagonistas).

Con una estructura que coloca a cuatro personajes en un mismo espacio, la nueva película de David Serrano (Días de fútbol, Voy a pasármelo bien) bebe de referentes confesados como aquel Un dios salvaje de Roman Polanski. Eso sí, un pelín menos violento. Un perfecto y divertido vehículo de lucimiento para intérpretes como Ángela Cervantes, Natalia Verbeke y Julián López.

¿Cuándo se estrena? El 1 de abril.

Dir.: David Serrano (España, 2026). 89 min.