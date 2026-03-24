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Buena suerte, pásalo bien, no mueras
Foto: Vértice | Buena suerte, pásalo bien, no mueras
Foto: Vértice

El top 10 de la cartelera de cine de Barcelona este abril

Las películas que se estrenan este mes en las salas de cine y que no te puedes perder

Àlex Montoya
Escrito por Àlex Montoya
Editor de cine
Colaborador: Borja Duñó
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¿Os cuesta decidiros a la hora de ir al cine? Porque os lo queremos poner más fácil, aquí tenéis el mejor cine que llega a las salas de Barcelona y Cataluña este mes. 'Blockbusters', cine de autor, comedias alocadas, musicales y mucho más, para ver sólo en pantalla grande y con un gran cuenco de palomitas. ¡Hay para todos los gustos!

¿Cuál es el día del espectador?

Si queréis ahorraros un dinerito, id al cine el día del espectador (siempre que no sea festivo o víspera de festivo), que es el miércoles en los cines del Grup Balañà y los Cinesa; los miércoles y lunes en los cines Renoir; los martes en los cines Girona, y domingos y lunes en los Verdi (aplicable a solo en la última sesión).

🍿 Las 50 mejores películas de la historia (y en que plataforma las puedes ver)

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Estrenos de cine de este mes

1. Lapönia

Lapönia
Lapönia
Foto: The Media Pro Studio

¿De qué va? Dos hermanas y sus maridos e hijos se reúnen para celebrar la Navidad en Finlandia, donde vive una de ellas. El encuentro tomará enseguida una inesperada dirección cuando el hijo de una le explica a la hija de la otra quién se esconde realmente detrás de la barba de Papá Noel. Lo que debían ser unos plácidos días en familia se convierten en una guerra abierta por su opuesta forma de entender la educación de los hijos y la magia de la Navidad.

¿Por qué tienes que verla? Para comprobar si la versión cinematográfica mantiene las claves que convirtieron la obra teatral homónima de Cristina Clemente y Marta Buchaca en todo un éxito. Partiendo de una idea original del dramaturgo Jordi Casanovas, Lapönia utiliza la comedia basada en diálogos y réplicas rapidísimas e ingeniosas para reflexionar sobre conceptos como la ilusión, el futuro y la mentira ("os habéis criado en un país que tiene la mentira como base social", soltará el marido finlandés de una de las protagonistas).

Con una estructura que coloca a cuatro personajes en un mismo espacio, la nueva película de David Serrano (Días de fútbol, Voy a pasármelo bien) bebe de referentes confesados como aquel Un dios salvaje de Roman Polanski. Eso sí, un pelín menos violento. Un perfecto y divertido vehículo de lucimiento para intérpretes como Ángela Cervantes, Natalia Verbeke y Julián López.

¿Cuándo se estrena? El 1 de abril.

Dir.: David Serrano (España, 2026). 89 min.

2. La grazia

La grazia
La grazia
Foto: MUBI

¿De qué va? En un determinado momento, la hija del protagonista le espeta que ha superado seis crisis de gobierno sin hacer nada. Mariano de Santis, presidente de la República Italiana, sabe que es el momento de posicionarse. Y tendrá que hacerlo tomando tres decisiones que se adivinan trascendentales. Dos tienen que ver con la petición de indulto de dos condenados por asesinato ante circunstancias bastante singulares. Y la tercera es la de firmar o no una ley de la eutanasia, teniendo en cuenta que él es demócrata-cristiano.

¿Por qué tienes que verla? Porque cualquier película firmada por Paolo Sorrentino merece atención inmediata. Y, más aún, si supone el reencuentro con su actor favorito, Toni Servillo, que ganó por este papel la Copa Volpi en el Festival de Venecia.

El icónico Jep Gambardella de La gran belleza (2013) es aquí un respetado político de esos que hoy en día parecen extinguirse como los dinosaurios: inteligente y humanista, dialogante y reflexivo. La dupla actor-director (un Sorrentino menos felliniano que nunca) funciona como un reloj en una película que es un contundente alegato en contra de la equidistancia y en favor de la política en mayúsculas.

¿Cuándo se estrena? El 1 de abril.

Dir.: Paolo Sorrentino (Italia, 2025). 133 min.

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3. Noche de bodas 2

Noche de bodas 2
Noche de bodas 2
Foto: Pief Weyman

¿De qué va? Minutos después de sobrevivir a la sanguinaria versión del escondite que remataba su boda, Grace (Samara Weaving) respiraba tranquila fumándose un cigarrillo. Pero enseguida se dará cuenta de que la pesadilla no ha terminado y que, detrás de sus suegros y cuñados (y las costumbres vinculadas con una muy singular manera de entender los juegos), hay otras familias que, desde las élites financieras, controlan el mundo. Ahora, Grace y su hermana (Kathryn Newton) tendrán que seguir enfrentándose a una todavía más retorcida amenaza mortal.

¿Por qué tienes que verla? Por la ingeniosísima y desacomplejada mezcla de terror y comedia con mucha mala leche que convirtió la original en un pequeño fenómeno entre los fans del género. Ahora, sus responsables amplían el universo satánico de la primera película y presentan una secuela más grotesca y operística, que multiplica los elementos de sátira social que señalaban a las élites económicas como el Mal en mayúsculas.

La dupla de directores y guionistas formada por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, que ya revitalizaron Scream a partir de la quinta entrega de la saga, vuelve a contar con una estelar Samara Weaving. Y en el reparto destacan un Elijah Wood (eterno Frodo de El Señor de los Anillos) que arranca carcajadas con su personaje de abogado que nunca levanta la voz, y un tal David Cronenberg, el director de Crash que aquí se divierte en una breve y muy graciosa aparición como actor.

¿Cuándo se estrena? El 1 de abril.

Dir.: Matt Bettinelli-Olpin & Tyler Gillett (EE.UU., 2026). 108 min.

4. La buena hija

La buena hija
La buena hija
Avalon

¿De qué va? La sombra de la violencia en la separación de sus padres despierta la rabia de una adolescente confundida que se siente entre dos aguas. La esperada reunión en un punto de encuentro, de esos destinados a garantizar el derecho de los menores en situaciones de alta conflictividad familiar, provocará que la relación entre Carmela y su padre evolucione desde la admiración y el amor absoluto hasta una inevitable toma de conciencia ante la cual es inútil rebelarse.

¿Por qué tienes que verla? Tras la estupenda carta de presentación que supuso Ama (2019), la cineasta catalana Júlia de Paz Solvas presenta ahora una mirada tan delicada como punzante a la violencia machista desde la perspectiva de una adolescente. Desarrollando una premisa presentada en el galardonado cortometraje Harta, la directora y su cómplice y coguionista Núria Dunjó siguen a una protagonista omnipresente que, poco a poco, empieza a entender que la violencia tiene muchas más capas de las evidentes. Y que, tal vez, su perspectiva sobre la expulsión del padre del núcleo familiar está equivocada.

Uno de los grandes reclamos de este viaje del amor al desamor (y viceversa) es el descubrimiento de una promesa que ya es realidad: Kiara Arancibia (qué ojos, qué miradas, qué silencios) debuta interpretando a Carmela, el alma de una película llena de momentos de intimidad que cuesta olvidar. Sobre todo, aquellos que comparte con Julián Villagrán, el padre que se resiste, como sea, a perder a su familia.

¿Cuándo se estrena? El 10 de abril.

Dir.: Júlia de Paz Solvas (España, 2025). 101 min.

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5. Buena suerte, pásalo bien, no mueras

Buena suerte, pásalo bien, no mueras
Buena suerte, pásalo bien, no mueras
Foto: Vértice

¿De qué va? Un hombre que se presenta como llegado del futuro entra en una cafetería amenazando con hacer explotar las bombas que lleva pegadas al cuerpo si no consigue formar un equipo para salvar al mundo de un apocalipsis causado por una poderosa inteligencia artificial. El intruso explica que este es su intento número 117, y que volverá las veces que haga falta. Una chica alérgica a los teléfonos móviles y a las redes wi-fi, una mujer que ha perdido a su hijo, un chófer y una pareja de profesores de instituto se apuntan, sin ganas, a una misión con mal pronóstico.

¿Por qué tienes que verla? Un poco de Terminator y otro poco de Atrapado en el tiempo. Pero no solo eso. Y, en el fondo, nada que ver. Porque esta comedia distópica llena de buenas ideas, ambiciosa y excesiva, irregular pero tremendamente satisfactoria, tiene un punto de partida que puede recordar ligeramente al de los dos clásicos citados, pero un desarrollo alejado, siempre sorprendente y completamente enloquecido.

Así pues, cine para dejarse llevar y participar del juego propuesto por el cineasta Gore Verbinski (director de The Mexican y de tres entregas de Piratas del Caribe) y por el guionista Matthew Robinson. Un divertimento extravagante que dispara contra la realidad digital de adicciones al móvil y a las redes sociales, y a los peligros de una IA sin los protocolos necesarios.

¿Cuándo se estrena? El 10 de abril.

Dir.: Gore Verbinski (EE.UU., 2025). 134 min.

6. Incontrolable

Incontrolable
Incontrolable
Foto: Selecta Visión

¿De qué va? John es diagnosticado con el Síndrome de Tourette en su adolescencia, después de ser señalado por sus compañeros de instituto como un alumno loco. A partir de ahí, el chico crece convencido de la necesidad de hacer campaña para visibilizar y desestigmatizar un trastorno neuropsiquiátrico crónico caracterizado por tics motores y vocales, muchas veces palabras y expresiones obscenas, que se manifiestan de forma involuntaria y repetitiva.

¿Por qué tienes que verla? Por su descomplejada condición de feel-good movie que, con un altísimo porcentaje de éxito, hará salir a los espectadores de las salas con una enorme sonrisa de satisfacción. Su director, Kirk Jones, ya lo hizo con la magnífica Despertando a Ned (1998), y vuelve a apostar por la suma de risas y lagrimones como combinación invencible para contar la historia real del activista escocés John Davidson, que se dio a conocer en el año 1989 cuando, con solo 16 años, protagonizó el documental de la BBC John's not mad. Además, la película supone un espaldarazo para el actor Robert Aramayo (visto en Juego de Tronos), flamante ganador del premio Bafta a mejor actor por su trabajo.

¿Cuándo se estrena? El 10 de abril.

Dir.: Kirk Jones (Reino Unido, 2025). 120 min.

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7. Mi querida señorita

Mi querida señorita
Mi querida señorita
Foto: Michael Oats/Netflix

¿De qué va? Hija única de una familia conservadora y católica de una ciudad de provincias, Adela (Elisabeth Martínez) vive marcada por una tremenda represión y por el absoluto desconocimiento de su intersexualidad, que desde la ignorancia condiciona su vida. Conocer a un singular cura homosexual (Paco León) y a una mujer luminosa y fascinante (Anna Castillo) provocará una reacción en cadena que despertará la necesidad de autoconocimiento de la protagonista.

¿Por qué tienes que verla? En su presentación al Festival de Málaga, el director Fernando González Molina (Tres metros sobre el cielo, El guardián invisible) explicaba que, con esta relectura, que no remake, del clásico de Jaime de Armiñán que descubrió una insólita cara de José Luis López Vázquez, han querido hacer “un homenaje a una obra maestra. Nos permitía poner el foco sobre zonas de sombra de una película hija de su tiempo. Cosas que intuías pero que no te explicaban, como la condición intersexual de la protagonista, Adela. Explicando al espectador qué es esta intersexualidad porque, pese a lo que pueda parecer, casi nadie lo tiene muy claro, y es importante darle visibilidad”.

Con la apuesta como protagonista por Elisabeth Martínez, actriz novel y también intersexual, Mi querida señorita quiere reflexionar sobre la identidad y la diferencia, y, por encima de todo, sobre amarse a uno mismo. Producida por los Javis, Netflix la estrenará en los cines un par de semanas antes de ofrecerla en su plataforma.

¿Cuándo se estrena? El 17 de abril.

Dir.: Fernando González Molina (España, 2026). 112 min.

8. Zona 3

Zona 3
Zona 3
Foto: Studiocanal

¿De qué va? París, 2045. Dividida en tres zonas según la clase social de los habitantes, la capital francesa está controlada por una inteligencia artificial llamada Alma, capaz de decidir la culpabilidad ante un delito incluso antes de que se cometa. Dos policías provenientes de diferentes zonas serán los encargados de unir fuerzas para investigar el asesinato del creador de Alma.

¿Por qué tienes que verla? Por el pulso narrativo que el cineasta Cédric Jimenez ya ha demostrado en thrillers anteriores como Novembre (2022) o Conexión Marsella (2014), y que aquí se mezcla con los elementos propios de una distopía que convierte al estado en una especie de Gran Hermano, y que recuerda a películas ya clásicas como Minority report y Blade runner. Además, Zona 3 cuenta con un reparto magnífico de grandes figuras del cine francés: Gilles Lellouche y Adèle Exarchopoulos son la pareja protagonista, acompañada de Romain Duris, Valeria Bruni Tedeschi y Louis Garrel. Con trepidantes escenas de acción y un magnífico uso de París como escenario, Zona 3 engancha y no te deja ni un momento de respiro.

¿Cuándo se estrena? El 24 de abril.

Dir.: Cédric Jimenez (Francia, 2025). 100 min.

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9. Casi todo bien

Casi todo bien
Casi todo bien
Foto: Selecta Visión

¿De qué va? El protagonista de esta comedia con un punto amargo ha terminado una novela pero ninguna editorial la encuentra lo bastante buena como para publicarla. Mientras intenta ganarse la vida trabajando en una librería e impartiendo un curso de escritura online, nuestro hombre sale una noche de fiesta y conoce a una chica que podría ser la musa que buscaba y que le inspire para superar sus inseguridades y el bloqueo que sufre.

¿Por qué tienes que verla? Por la frescura que desprende y la voluntad de retrato de una generación marcada por la precariedad laboral, la frustración y las bofetadas de realidad ante unas expectativas que difícilmente se convertirán en realidad. Superar un bloqueo creativo no deja de ser una metáfora de los muros que aparecen en el salto a la vida adulta. Sin demasiadas pretensiones, Casi todo bien avanza por las calles de Madrid entre bares y librerías, y se beneficia de la química entre Marcel Borràs y Silma López, y de las breves apariciones de Julián Villagrán, Adelfa Calvo y Secun de la Rosa.

¿Cuándo se estrena? El 24 de abril.

Dir.: Andrés Salmoyraghi y Rafael López Saubidet (España, 2026). 88 min

10. Ressurection

Ressurection
Ressurection
Foto: Madfer Films / Filmin

¿De qué va? En un mundo que ha perdido su capacidad de soñar, una mujer descubre una misteriosa criatura monstruosa que todavía es capaz de experimentar los sueños, y consigue adentrarse en ellos tratando de entender los secretos de esta bestia. Una premisa casi críptica para una película que nunca deja de sorprender en su firme apuesta por la poesía y los sentidos: cada uno de los capítulos que estructuran la (no) trama sirven para dar cuerpo a la idea del cineasta Bi Gan: vista, olfato, gusto, oído y tacto, y también la mente, se convierten en un marco que nos lleva de la mano en un singular viaje en el tiempo a través del cine.

¿Por qué tienes que verla? Pocas películas han despertado una unanimidad crítica tan entusiasta tras presentarse en el Festival de Cannes. No se llevó la Palma de Oro, pero sí un Premio Especial del Jurado: “Es como un OVNI, un invento extraordinario”, justificaba Juliette Binoche, presidenta de un jurado que ponía en valor la poética experiencia sensorial que supone esta monumental y abrumadora carta de amor al cine que va más allá, abriendo caminos narrativos ricos e inesperados.

El particular y distintivo lenguaje visual que propone el director chino Bi Gan (que ya había dejado boquiabiertos a los asistentes de Cannes cuando presentó Largo viaje hacia la noche y su hipnótico plano-secuencia en 3D de casi una hora) se convierte en una fiesta llena de referencias y homenajes: el cine mudo y el expresionismo alemán, Méliès y Nosferatu, el cine negro, el melodrama, los vampiros, los espejos de La dama de Shanghái, los motoristas de Easy rider...

¿Cuándo se estrena? El 30 de abril.

Dir.: Bi Gan (China, 2025). 160 min.

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