Time Out dice

El nombre de Gerard Oms salió del anonimato cuando, en el año 2021, se citó por partida doble en dos entregas de premios cuando el mundo vivía los efectos de la pandemia y el confinamiento: por un lado, Mario Casas le agradecía la complicidad y la ayuda cuando ganaba el Goya por No matarás. Por el otro, los fontaneros de Sis dies corrents, de Neus Ballús, destacaban su papel fundamental cuando recogían el premio de interpretación en el Festival de Locarno. La cuestión es que Oms era, y es, coach de actores. Y justamente cuando rodaba No matarás, recibió los ánimos de Mario Casas para lanzarse a plasmar en un guion sus inquietudes creativas: “Si lo haces, yo la protagonizaré”, le dijo.

Dicho y hecho, Molt lluny supone una apertura en canal del cineasta novel, un viaje de autodescubrimiento inspirado en lo que él mismo vivió hace unos años. Rodada en los Países Bajos y definida por Gerard Oms como un "late coming-of-age", la película va más allá para reflexionar sobre la identidad, el privilegio y las minorías. Con la complicidad de un Casas que nunca ha estado mejor ante una cámara (ya fue reconocido en el Festival de Málaga, también el film, ganador del Premio del Jurado de la Crítica), y de un David Verdaguer que hace un relevante papel secundario, los magníficos resultados de Molt lluny demuestran que la potente voz de Gerard Oms ha llegado para quedarse.

Dirección: Gerard Oms (España, Países Bajos, 2025). 100 minutos. Con Mario Casas, David Verdaguer, Ilyass El Ouahdani, Jetty Mathurin, Hanneke van der Paardt, Reinout de Vey Mestdagh. Català, castellà i anglès. Subtítulos en castellano. No recomendada para menores de 12 años.

Cortometraje previo: La gent normal