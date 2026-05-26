Time Out dice

Carla Simón cierra su trilogía sobre la identidad y la memoria y vuelve a mirar hacia su propia experiencia dentro de una familia que, según dice ella misma, está llena de historias que se han convertido en su principal fuente de inspiración creativa. Lo hizo con Estiu 1993 (2017), con Alcarràs (2022) y, ahora, con esta Romería en la que explica cómo recosió hilos emocionales con la rama paterna de su árbol genealógico.

La cineasta catalana más internacional sigue al personaje de Marina, su álter ego, una joven que aterriza en Vigo para hacerse con los certificados de defunción de sus padres para conseguir una beca que le permita estudiar cine, y se reencuentra con abuelos, tíos y primos. Será entonces cuando, tras encontrar el diario de su madre, reconstruya la historia de amor de sus progenitores y su caída en el infierno de la heroína y del sida.

Simón innova narrativamente haciendo una sorprendente y orgánica mezcla de aquel costumbrismo de las dos primeras películas con poderosas escenas poéticas y oníricas que ayudan a conformar los orígenes familiares de la protagonista. Cuenta con la magnética pareja protagonista, una recién llegada sin experiencia como Llúcia Garcia, y el casi debutante Mitch. Romería, además, llega con el aval de su histórica selección en la Sección Oficial del Festival de Cannes.

Dirección: Carla Simón (España, Alemania, 2025). 115 minutos. Con Llúcia Garcia, Mitch, Tristán Ulloa, Alberto Gracia, Miryam Gallego, Janet Novás, José Ángel Egido, Marina Troncoso, Sara Casasnovas, Celine Tyll. Castellano, catalá, gallego, francés. Subtítulos en castellano. No recomendada para menores de 16 años.

Cortometraje previo: Mos n'anam