Suscríbete
Language:
EspañolCatalàEnglish

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Barcelona

Eco d'aquí
Foto: Eco d'aquí | Eco d'aquí
Foto: Eco d'aquí

Cinco tiendas independientes de alimentación ecológica

¡Llenad la nevera y la despensa de productos eco de proximidad y temporada!

Mireia Font
Escrito por Mireia Font
Editora de gastronomia
Publicidad

Afortunadamente, cada vez somos más conscientes a la hora de consumir de manera responsable en Barcelona. La ciudad cuenta con una red creciente de comercios ecológicos que cubren todas las necesidades: peluquerías, panaderías, tiendas de comestibles, ropa, jugueterías, cafés, bares y restaurantes que apuestan por lo local y lo sostenible.

Nuestra eco-selección

Hemos elegido cinco locales de barrio que despachan productos ecológicos, de proximidad y de temporada. Para los que siempre van a contrarreloj y no pueden pasarse por la tienda, casi todos ofrecen cestas semanales de frutas y verduras a domicilio. Además, estos espacios son mucho más que tiendas: son puntos de encuentro donde charlar, descubrir nuevas recetas, probar productos frescos y aprender sobre consumo responsable. 

¡NO TE LO PIERDAS! Barcelona ecológica

Clica aquí si quieres más información sobre nuestros estándares editoriales y nuestras directrices éticas para crear este contenido.



Alimentación eco

Mercat Frutal

  • Tiendas
  • Tienda de comestibles
  • El Poblenou
Mercat Frutal
Mercat Frutal
Foto: Mercat Frutal

Al frente de Mercat Frutal de Poblenou está Pau, vecino del barrio con una idea clara: cambiar el mundo desde el plato. Con su equipo, selecciona fruta y verdura ecológica, de temporada y proximidad, sin pesticidas y con origen transparente. Aquí no solo se llena la nevera: se apoya a agricultores locales con precios justos y menos intermediarios. También tienen despensa eco con básicos como aceites, cereales o conservas. Además, ofrecen cestas semanales a domicilio en varios tamaños, desde 20,95 euros, con embalajes responsables y entregas cómodas. 

Dirección: Ramon Turró, 77-81, local 1 (Poblenou)

Leer más

La Bioteca

  • Tiendas
  • Tienda de comestibles
  • Gràcia
La Bioteca
La Bioteca
Foto: La Bioteca

La Bioteca, a dos pasos del mercado de la Llibertat en Gràcia, es de esos sitios donde la conciencia eco se nota en cada producto. Detrás están Luis y Elisenda; él viene de familia de agricultores, así que lo de la tierra es vocacional. Aquí apuestan por alimentos saludables, de proximidad y con precios justos para productores y clientes. Más que una tienda, quieren hacer barrio: un lugar donde comprar y quedarse charlando. Trabajan con agricultores de confianza, ofrecen leche ecológica, yogur fresco y cereales y legumbres del país, a granel y 100% bio. 

Dirección: Benet Mercadé, 16 (Gràcia)

Leer más
Publicidad

Capità Enciam

  • Tiendas
  • Tienda de comestibles
  • Sants
Capità Enciam
Capità Enciam
Foto: Capità Enciam

¿Recordáis al superhéroe de TV3 de mediados de los años noventa, el Capitán Enciam? Su lema, 'Los pequeños cambios son poderosos', encaja perfectamente con esta frutería eco de Sants, donde Miriam y Jordi apuestan por cuidar el medio ambiente. Todo lo que venden es de temporada, de proximidad y sin pesticidas ni químicos. Aquí encontraréis fruta y verdura, pero también productos a granel, elaborados y envasados. La cesta semanal cuesta 15  euros y en sus redes sociales detallan exactamente qué incluye cada semana.

Dirección: Galileu, 139 (Sants)

Leer más

Frooty

  • Tiendas
  • Tienda de comestibles
  • Sarrià
Frooty
Frooty
Foto: Frooty

Todo empezó en una finca de cítricos en Carcaixent (Valencia) y en 2019 dieron el salto a Barcelona repartiendo naranjas a domicilio. La acogida fue tan buena que hoy gestionan un mercado orgánico y bistró healthy en Sarrià, donde se puede hacer la compra semanal y disfrutar de un brunch de primera. ¿Tostada de espelta de masa madre 100 % eco, con aguacate, tomate rallado, brotes, AOVE y queso cottage eco? Sí, por favor. 

Dirección: Pedró de la Creu, 24 (Sarrià)

Leer más
Publicidad

Eco d'aquí

  • Tiendas
  • Colmado
  • Gràcia
Eco d'aquí
Eco d'aquí
Foto: Eco d'aquí

Desde 2007, Alejandro Guzmán empezó a repartir cestas de fruta y verdura ecológica a particulares y comedores escolares. En 2021 abrió su tienda física en la Plaça del Diamant de Gràcia. Aquí todo llega directo del campo: sin intermediarios y con total transparencia sobre qué parte del precio reciben los productores. La mayoría son de Barcelona y Lleida. En la tienda venden fruta, verdura, cereales, legumbres, conservas, especias, germinados y bebidas, siempre con envases retornables.

Dirección: Or, 6 (Gràcia)

Leer más
Recomendado
    Últimas noticias
      Publicidad
      Volver arriba

      Quiénes somos

      Contáctanos

      Time Out Barcelona

      Time Out Worldwide

      Mapa del sitio
      © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.