¡Llenad la nevera y la despensa de productos eco de proximidad y temporada!

Afortunadamente, cada vez somos más conscientes a la hora de consumir de manera responsable en Barcelona. La ciudad cuenta con una red creciente de comercios ecológicos que cubren todas las necesidades: peluquerías, panaderías, tiendas de comestibles, ropa, jugueterías, cafés, bares y restaurantes que apuestan por lo local y lo sostenible.

Nuestra eco-selección

Hemos elegido cinco locales de barrio que despachan productos ecológicos, de proximidad y de temporada. Para los que siempre van a contrarreloj y no pueden pasarse por la tienda, casi todos ofrecen cestas semanales de frutas y verduras a domicilio. Además, estos espacios son mucho más que tiendas: son puntos de encuentro donde charlar, descubrir nuevas recetas, probar productos frescos y aprender sobre consumo responsable.

¡NO TE LO PIERDAS! Barcelona ecológica

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