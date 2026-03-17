Al frente de Mercat Frutal de Poblenou está Pau, vecino del barrio con una idea clara: cambiar el mundo desde el plato. Con su equipo, selecciona fruta y verdura ecológica, de temporada y proximidad, sin pesticidas y con origen transparente. Aquí no solo se llena la nevera: se apoya a agricultores locales con precios justos y menos intermediarios. También tienen despensa eco con básicos como aceites, cereales o conservas. Además, ofrecen cestas semanales a domicilio en varios tamaños, desde 20,95 euros, con embalajes responsables y entregas cómodas.
Dirección: Ramon Turró, 77-81, local 1 (Poblenou)