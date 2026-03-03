Time Out dice

Otro club imprescindible para los amantes de los deportes de raqueta. Con una larga tradición como club social y deportivo, está ubicado prácticamente pared con pared con el Polo. Antiguamente conocido como RCT Turó, en 2003 pasó a formar parte de la cadena británica David Lloyd, que cuenta con 133 centros en Europa. Desde entonces, el espacio ha experimentado una renovación constante, incorporando mejoras e instalaciones más actuales año tras año.

Aunque ha evolucionado, conserva el carácter clásico de club de tenis de toda la vida, combinado con equipamiento moderno y completo. Dispone de 12 pistas de tenis y 12 de pádel, además de una piscina exterior que invita a bañarse en cuanto llega el buen tiempo y otra interior.

El spa es otro de sus grandes atractivos, con sauna, hidropiscina, camas de relajación, baños de vapor y zona de hielo, pensado para desconectar después del entrenamiento.

La oferta de actividades dirigidas es variada e incluye sesiones de yoga, pilates, HIIT, cycling y Blaze. Y más allá del deporte, también ofrece espacios pensados para socializar y trabajar con tranquilidad, como una zona de coworking y un restaurante donde alargar la jornada.

Dirección

Av. Diagonal, 673-685 (Les Corts)

Cómo llegar

Metro Zona Universitària (L3, L9S)

Contacto

Teléfono: 93 334 20 12

Web: davidlloyd.es

Instagram: @davidlloydclubturo