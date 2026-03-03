Suscríbete
DiR Tuset

Gimnasios: es hora de ponerse en forma

No hay excusa, no hay excusa, no hay excusa, no hay excusa...

Escrito por Time Out Barcelona Editors
¿Hace falta que os recordemos a estas alturas los beneficios de mantenerse activo? Para los despistados, la actividad física regular no solo ayuda a controlar el peso, sino que también mejora el ánimo, fortalece el corazón, refuerza músculos y articulaciones, y reduce el riesgo de enfermedades crónicas a largo plazo. Así que dejad de procrastinar y de buscar excusas y elegid el gimnasio que mejor se adapte a vuestras necesidades.

Nuestra selección

Tanto si preferís entrenar en interiores como al aire libre; si os atrae la raqueta o la esterilla; si os apasionan las sesiones intensas o disfrutáis de las más suaves, aquí encontraréis opciones para todos los gustos. Muchos de estos gimnasios cuentan además con spa, áreas de relajación, centros de estética y servicio de restauración. Eso sí, ninguno es público. Consejo: preparad la cartera, porque la calidad tiene su precio.

¡NO TE LO PIERDAS! Gimnasios baratos y otros deportes low cost

Clica aquí si quieres más información sobre nuestros estándares editoriales y nuestras directrices éticas para crear este contenido.

Los mejores gimnasios de Barcelona

Edan Studios

  • Deportes
  • Gimnasios y centros de fitness
  • Dreta de l'Eixample
Edan Studios
Edan Studios
Foto: Edan Studios

Abierto en 2024 por Anna Lewandowska —karateka, entrenadora personal y empresaria polaca—, este centro de fitness propone una visión distinta del entrenamiento: convertirlo en experiencia social y estimulante, lejos de la rutina mecánica. El movimiento se plantea como celebración compartida, con sesiones colectivas diseñadas para motivar y generar comunidad.

Su oferta: Kick the Barre (mezcla de ballet y artes marciales), el método Trib3 con intervalos de alta intensidad, Pilates Reformer enfocado en control corporal y múltiples estilos de bailes latinos. 

Dirección: Balmes, 28 (Eixample Dret) 

Dir Diagonal

  • Deportes
  • Sarrià - Sant Gervasi
Dir Diagonal
Dir Diagonal
Foto: DiR Diagonal

Gimnasio DIR Diagonal, con 12.600 m², es uno de los centros más completos de Barcelona, en plena avenida Diagonal.

Su oferta: Las instalaciones incluyen sala de fitness, tres espacios para actividades dirigidas, spindir, bootcamp, sala de pilates, piscina de 50×25 m, solárium, seis pistas de pádel, zona de aguas, baños de vapor y el restaurante Saibò. Ofrece entrenamientos personalizados y clases guiadas de natación, body pump, pilates, mindfulness, zumba y danza, con entrenadores especializados. En el restaurante Saibò podréis desayunar y almorzar menús vegetarianos, ensaladas, sushi y woks. 

Dirección: Ganduxer, 25-27 (Sarrià-Sant Gervasi) 

Club Metropolitan Iradier

  • Deportes
  • Gimnasios y centros de fitness
  • Sant Gervasi - La Bonanova
Club Metropolitan Iradier
Club Metropolitan Iradier
Foto: Club Metropolitan Iradier

Este centro nació como Club Esportiu Iradier, inicialmente femenino, y evolucionó hacia un modelo abierto sin renunciar a su identidad. La ubicación es espectacular; en una torre neoclásica del siglo XX que refuerza su carácter exclusivo.

Su oferta: Con 10.000 m², integra sala de fitness de última generación, espacios para actividades dirigidas —pilates, yoga, Crossmet, CrossHiit, HBX Boxing, cycling—, piscinas interior y exterior, solárium y pistas de pádel. Suma servicios de fisioterapia, osteopatía, nutrición y medicina estética, además de cafetería y restaurante. Ya os lo podéis imaginar, su cuota no es precisamente barata.

Dirección: Escoles Pies, 105 (Sarrià-Sant Gervasi)

 

Bonasport

  • Mediterránea
  • Barcelona
Bonasport
Bonasport
Foto: Bonasport Club Esportiu

Fundado en 1986 en la zona alta de Barcelona, este complejo deportivo de La Bonanova destaca por su enfoque exclusivo, reflejado en servicios como aparcacoches y amplias instalaciones de alto nivel. Con 16.000 m² y jardines panorámicos, está orientado especialmente a deportes de raqueta, natación y entrenamiento personalizado.

Su oferta: En el interior ofrece múltiples salas de fitness y cycling con una programación extensa de clases dirigidas, piscina cubierta climatizada, área de pilates con equipamiento especializado, spa, servicios médicos y de nutrición, además de espacios sociales y restauración. En el exterior dispone de pistas y piscinas al aire libre. 

Dirección: Vista Bella, 11 (Sarrià-Sant Gervasi) 

David Lloyd Club Turó

  • Deportes
  • Les Corts
David Lloyd Club Turó
David Lloyd Club Turó
Foto: David Lloyd Club Turó

Club histórico para aficionados a los deportes de raqueta en Barcelona, situado junto al Reial Club de Polo de Barcelona. Nació como RCT Turó y en 2003 se integró en la cadena británica David Lloyd Clubs, que suma más de un centenar de centros en Europa. 

Su oferta: Cuenta con 12 pistas de tenis y 12 de pádel, piscinas interior y exterior, y un spa completo con sauna, vapor e hidrozona. Ofrece clases dirigidas —yoga, pilates, HIIT, cycling o Blaze— y espacios para trabajar o reunirse, además de restaurante.

Dirección: Av. Diagonal, 673-685 (Les Corts)

Nick Spa & Sports Club

  • Qué hacer
  • La Font d'en Fargues
Nick Spa & Sports Club
Nick Spa & Sports Club
Foto: Nick Spa & Sports Club

Nick Spa & Sports Club, con 35 años de historia, ofrece más de 8.000 m² dedicados al deporte, la salud y el bienestar, en un espacio amplio situado en el barrio de Font d’en Fargas, en Horta.

Su oferta: En el interior ofrece salas para actividades dirigidas —zumba, entrenamiento funcional o body pump—, cycling y una zona zen con pilates, yoga o tai chi; además de área de peso libre, máquinas EGYM y piscina cubierta. Destaca un spa de 850 m² con circuitos termales variados. En el exterior dispone de piscina rodeada de jardines, espacio de entrenamiento al aire libre y ocho pistas de pádel, junto a servicios estéticos y de fisioterapia.

Dirección: Pg. Font d'en Fargas, 6 (Horta-Guinardó)

We/On Balmes

  • Deportes
  • Gimnasios y centros de fitness
  • L'Antiga Esquerra de l'Eixample
We/On Balmes
We/On Balmes
Foto: We/On Balmes

Lo que antes era Holmes Place Balmes ahora se llama We/On Balmes, y el cambio va más allá del nombre. Los hermanos Javier y Sergio Pellón, propietarios de la cadena, buscan redefinir la experiencia de club deportivo en sus nueve centros: seis en Madrid, dos en Barcelona y uno en Santander.

Su oferta: Salas de actividades modernas, piscina cubierta, spa, y estudios especializados de yoga, pilates y cycling. Su oferta incluye body pump, barre, zumba, core y más, junto a entrenamiento personal, fisioterapia, nutrición, estética, coworking y restaurante. El segundo centro barcelonés se ubica cerca de Plaza Urquinaona (Ausiàs Marc, 9-11).

Dirección: Balmes, 44-46 (Eixample Dret)

