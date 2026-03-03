Abierto en 2024 por Anna Lewandowska —karateka, entrenadora personal y empresaria polaca—, este centro de fitness propone una visión distinta del entrenamiento: convertirlo en experiencia social y estimulante, lejos de la rutina mecánica. El movimiento se plantea como celebración compartida, con sesiones colectivas diseñadas para motivar y generar comunidad.
Su oferta: Kick the Barre (mezcla de ballet y artes marciales), el método Trib3 con intervalos de alta intensidad, Pilates Reformer enfocado en control corporal y múltiples estilos de bailes latinos.
Dirección: Balmes, 28 (Eixample Dret)