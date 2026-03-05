Suscríbete
Gimnàs
© Kzenon | Gimnàs
© Kzenon

Los gimnasios más baratos de Barcelona

¡Ponerse en forma por poco dinero es posible!

Escrito por Time Out Barcelona Editors
Afortunadamente, no todos los gimnasios de Barcelona cuestan un ojo de la cara. Se puede practicar deporte sin que nuestros bolsillos se resientan a final de mes. ¡Low cost no es sinónimo de calidad cero! En la ciudad tenemos las principales cadenas de fitness nacionales e internacionales y, además, también contamos con una red municipal de centros deportivos excelente, con presencia en todos los distritos e instalaciones muy completas. Muchos con piscina y espacio spa

No hay excusa

Después de leer esta lista, ya no podréis usar la excusa del dinero para no poneros en forma. Pero, atención, las tarifas cambian y los gimnasios lanzan ofertas, promociones y planes especiales constantemente. Prestad atención a sus redes sociales, sus apps y boletines, porque seguirlos puede dar acceso a descuentos exclusivos y beneficios extra que hacen que entrenar en la ciudad sea más fácil y accesible que nunca.

Gimnasios económicos

Centres Esportius Municipals (CEM)

Centres Esportius Municipals (CEM)
Centres Esportius Municipals (CEM)
Foto: CEM Bac de Roda

Repartidos por todos los barrios de la ciudad, los 41 centros deportivos municipales forman una excelente red urbana. La mayoría cuenta con piscina —cubierta o exterior—, salas de musculación y espacios donde se programan clases dirigidas durante todo el día. En algunos casos, además, las instalaciones se especializan y suman equipamientos para disciplinas concretas: desde vela o tenis hasta béisbol, hockey, baloncesto, balonmano, voleibol, fútbol o atletismo.

Tarifas: Las cuotas estándar de los CEM no siempre compiten con los precios de las grandes cadenas de fitness, pero ofrecen cerca de 200 modalidades distintas de tarifa. Hay precios adaptados para niños y jóvenes, familias numerosas o monoparentales, personas con Tarjeta Rosa, refugiadas o en situación de desempleo, además de distintos descuentos que facilitan el acceso a las instalaciones.

Dónde: Consultar mapa.

Synergym Arenas

  • Deportes
  • Gimnasios y centros de fitness
  • Esquerra de l’Eixample
Synergym Arenas
Synergym Arenas
Foto: Synergym Arenas

La cadena Synergym cuenta con más de 200 gimnasios en España y tres en Barcelona. Uno de los más completos es el de las Arenas, un espacio de 1.000 m² con sala de máquinas, zona de peso libre, cycling y una amplia programación de clases dirigidas. Entre las actividades destacan Boompa (fuerza-resistencia), Rumble (contacto), Flow (fuerza y flexibilidad), Zumdance, Core, Pilates, Cross de alta intensidad y GAP.  Además, los socios tienen acceso a una app propia con más de 500 horas de entrenamientos online. Sirve para seguir rutinas, marcar objetivos y mantener la constancia fuera del gimnasio, ya sea para complementar las sesiones presenciales o entrenar desde casa cuando falta tiempo.

Tarifas: Desde 29,99 euros al mes. 

Dónde: Diputació, 16 (Eixample Esquerre) 

Leer más
Basic-Fit Gran Via

  • Deportes
  • Gimnasios y centros de fitness
  • Dreta de l'Eixample
Basic-Fit Gran Via
Basic-Fit Gran Via
Foto: Basic-Fit Gran Via

Basic-Fit es sinónimo de fitness low cost: cuenta con 230 gimnasios en España y más de 1.600 en Europa. Su propuesta: espacios amplios, equipamiento esencial y horarios largos para entrenar cuando mejor encaje en la rutina. Los centros incluyen salas de máquinas, zonas de peso libre, clases dirigidas para todos los niveles, sesiones de cycling y áreas de relax con sillones de masaje para recuperarse después del esfuerzo. La oferta de actividades se organiza en bloques como Body & Mind, Strength & Shape, Fitness, Dance, Cycle y Cardio. Además, la cadena dispone de una app para seguir entrenamientos y progresos, y ofrece servicios de entrenamiento personal y fisioterapia para quienes quieren mejorar técnica o dar un paso más.

Tarifas: Desde 24,99 euros al mes.

Dónde: Gran Via, 593 (Eixample Dret)

Leer más

VivaGym Via Augusta

  • Deportes
  • Gimnasios y centros de fitness
  • Sarrià
VivaGym Via Augusta
VivaGym Via Augusta
Foto: VivaGym Via Augusta

VivaGym es uno de los grandes nombres del fitness en España, con más de 200 gimnasios en el país y una fuerte presencia en Barcelona, donde suma una veintena de clubes. Entre los más concurridos destaca el de Vía Augusta, fácilmente reconocible por su llamativa fachada naranja. Sus instalaciones incluyen salas de máquinas bien equipadas, zona de cycling y una amplia oferta de actividades dirigidas. En algunos centros, como este, también ofrecen Boutique The Boxer Club, un programa de boxeo con cuota aparte. Las clases dirigidas abarcan cardio, tonificación, disciplinas de cuerpo y mente, baile y entrenamientos funcionales. Además, la app del gimnasio permite seguir planes personalizados, mientras que las cuotas más completas añaden asesoramiento nutricional y contenidos para acompañar el entrenamiento.

Tarifas: Desde 30,90 euros al mes, sin permanencia.

Dónde: Via Augusta, 17 (Sarrià-Sant Gervasi)

Leer más
Fitness Park Berlín

  • Deportes
  • Gimnasios y centros de fitness
  • Sants
Fitness Park Berlín
Fitness Park Berlín
Foto: Fitness Park Berlín

La sala de entrenamiento está equipada con marcas punteras como Technogym, Eleiko, Hammer Strength, Gym 80 y Nike Strength & Watson. El espacio combina peso libre y máquinas para trabajar con comodidad, sea cual sea el nivel. El apartado de cardio es exigente y variado: dominadas, remo, burpees, wall ball, snatch o running, mezclados con material como kettlebells, mancuernas, cuerdas, air bike, ski erg y bandas elásticas. Las sesiones de cross training combinan fuerza, resistencia y potencia para mejorar coordinación, movilidad y equilibrio en entrenamientos intensos y dinámicos. Para quienes buscan un reto mayor, también hay sesiones de Hyrox, que alternan kilómetros de carrera con estaciones funcionales como Skierg, Sled Push, Sled Pull, burpees, remo, Farmers Carry, zancadas y wall balls. Ideal para entrenar todo el cuerpo.

Tarifas: Desde 27 euros al mes.

Dónde: Berlín, 50 (Sants-Montjuïc)

Leer más
