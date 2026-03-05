Afortunadamente, no todos los gimnasios de Barcelona cuestan un ojo de la cara. Se puede practicar deporte sin que nuestros bolsillos se resientan a final de mes. ¡Low cost no es sinónimo de calidad cero! En la ciudad tenemos las principales cadenas de fitness nacionales e internacionales y, además, también contamos con una red municipal de centros deportivos excelente, con presencia en todos los distritos e instalaciones muy completas. Muchos con piscina y espacio spa.

No hay excusa

Después de leer esta lista, ya no podréis usar la excusa del dinero para no poneros en forma. Pero, atención, las tarifas cambian y los gimnasios lanzan ofertas, promociones y planes especiales constantemente. Prestad atención a sus redes sociales, sus apps y boletines, porque seguirlos puede dar acceso a descuentos exclusivos y beneficios extra que hacen que entrenar en la ciudad sea más fácil y accesible que nunca.

