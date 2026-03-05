Centres Esportius Municipals (CEM)
Repartidos por todos los barrios de la ciudad, los 41 centros deportivos municipales forman una excelente red urbana. La mayoría cuenta con piscina —cubierta o exterior—, salas de musculación y espacios donde se programan clases dirigidas durante todo el día. En algunos casos, además, las instalaciones se especializan y suman equipamientos para disciplinas concretas: desde vela o tenis hasta béisbol, hockey, baloncesto, balonmano, voleibol, fútbol o atletismo.
Tarifas: Las cuotas estándar de los CEM no siempre compiten con los precios de las grandes cadenas de fitness, pero ofrecen cerca de 200 modalidades distintas de tarifa. Hay precios adaptados para niños y jóvenes, familias numerosas o monoparentales, personas con Tarjeta Rosa, refugiadas o en situación de desempleo, además de distintos descuentos que facilitan el acceso a las instalaciones.
Dónde: Consultar mapa.