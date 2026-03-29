Suscríbete
Language:
EspañolCatalàEnglish

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Barcelona

Ioga
Foto: LuckyImages | © LuckyImages
Foto: LuckyImages

Mindfulness en Barcelona

Entrenad la mente para ser conscientes del momento presente

Escrito por Time Out Barcelona Editors
Publicidad

'¡Estad atentos!' Seguro que esta frase os suena de la escuela, repetida una y otra vez. Pues hacedle caso… pero olvidad la connotación negativa de una vez por todas. Prestar atención es más complicado de lo que parece, pero si aprendemos a ser conscientes del presente —de cada movimiento, emoción, sensación o pensamiento— y a orientar nuestra atención hacia lo que realmente queremos, los beneficios están asegurados. ¿Cómo? Con el mindfulness, una forma de prestar atención a uno mismo, a los demás y al mundo, que nos ayuda a adoptar maneras de ser y de actuar más positivas y efectivas. En definitiva, a mejorar nuestra salud física y mental.

Espacios de paz

El boom del mindfulness en Barcelona comenzó a finales de los 90 y principios de los 2000. Aunque la meditación y el budismo ya llevaban tiempo presentes a través de centros budistas y grupos de práctica, fue entre 2000 y 2005 cuando empezaron a surgir los primeros centros de formación formal en mindfulness, basados en el programa MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) de la Universidad de Massachusetts. Para que empecéis a liberar estrés y disfrutar del aquí y ahora, os hemos seleccionado cinco de los mejores centros de mindfulness de la ciudad. Y si la meditación no es lo vuestro, siempre podéis optar por desconectar en un spa o con un buen masaje.

¡NO TE LO PIERDAS! Bienestar en Barcelona

Clica aquí si quieres más información sobre nuestros estándares editoriales y nuestras directrices éticas para crear este contenido.



Aquí y ahora

Kadampa Mahakaruna

  • Salud y belleza
  • Terapia
  • Dreta de l'Eixample
Kadampa Mahakaruna
Kadampa Mahakaruna
Foto: Kadampa Mahakaruna

Qué es: El centro budista Kadampa Mahakaruna, abierto en Barcelona desde hace más de treinta años, es un espacio ideal para aprender los principios del budismo, meditar y participar en programas de estudio. Entidad sin ánimo de lucro, ayuda a cultivar la paz mental y ofrece métodos prácticos para afrontar la vida cotidiana. Desde sus sedes en Barcelona y Montserrat organiza clases de meditación guiada, sesiones gratuitas y cursos de fin de semana. Forma parte de la Nueva Tradición Kadampa, centrada en difundir el budismo moderno. Todos sus colaboradores son voluntarios y las aportaciones se destinan a mantener el centro.

Dónde: Girona, 102 (Eixample Dret) 

Leer más

Instituto esMindfulness

  • Salud y belleza
  • Terapia
  • Sant Antoni
Instituto esMindfulness
Instituto esMindfulness
Foto: Instituto esMindfulness

Qué es: Fundado en 2004, el Instituto EsMindfulness fue pionero en traer la formación en mindfulness a Barcelona. Su programa principal, basado en el método MBSR de la Universidad de Massachusetts, está diseñado para reducir el estrés y enseñar a cultivar la atención plena, mejorando la vida personal y profesional. Según Andrés Martín Asuero, director e instructor del centro, “no es terapia ni coaching; es un entrenamiento para la mente”. Los programas se ofrecen tanto presenciales como online, y el instituto también organiza cursos temáticos —mindfulness en sexualidad o embarazo—, retiros fuera de la ciudad y formación para instructores.

Dónde: Comte Borrell, 62, 4-2 (Sant Antoni)

Leer más
Publicidad

Centre de Mindfulness de Barcelona

  • Salud y belleza
  • Terapia
  • Gràcia
Centre de Mindfulness de Barcelona
Centre de Mindfulness de Barcelona
Foto: Centre de Mindfulness de Barcelona

Qué es: El Centre de Mindfulness de Barcelona ofrece un programa de ocho semanas de mindfulness MBSR, basado en las enseñanzas de Jon Kabat-Zinn, junto con una formación de 150 horas para convertirse en instructor acreditado por la IMTA. Además, organiza talleres, un curso introductorio de lengua tibetana clásica certificado por la UAB, retiros de meditación vipassana de tres días y viajes a India y Nepal. Las prácticas semanales de meditación se realizan los martes, presenciales o online. El centro está dirigido por Ferran Mestanza, profesor certificado en mindfulness (IMTA) y acreditado en MBSR por la Brown University.

Dónde: Bruniquer, 15, bajos (Gràcia)

Leer más

Berta Turné

  • Salud y belleza
  • Terapia
  • Ciutat Vella
Berta Turné
Berta Turné
Foto: Berta Turné

Qué es: La terapeuta Berta Turné es instructora acreditada de mindfulness y meditación por la IMTA, terapeuta de relajación profunda desde 2006 y profesora de meditación en grupo desde 2016. En su centro ofrece terapias de relajación profunda, sesiones individuales de orientación y cursos de meditación y mindfulness. Situado en pleno centro de Barcelona, el espacio es sorprendentemente silencioso, perfecto para el recogimiento y la introspección. Las clases de meditación se realizan por la mañana y por la tarde. Para las sesiones grupales de relajación y los talleres monográficos sobre postura consultad su calendario disponible en la web.

Dónde: Ortigosa, 14, 2ª (Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera)

Leer más
Publicidad

Mindfulme

  • Salud y belleza
  • Terapia
  • El Gòtic
Mindfulme
Mindfulme
Foto: Mindfulme

Qué es: Ania Savina dirige este espacio de mindfulness en el Gòtic y cuenta con un currículum destacado: postgrado en Psicología y Counseling por la Universidad de California, Berkeley, instructora acreditada del programa MBSR de la Universidad de Massachusetts, especialista en comunicación no violenta por el Instituto Gestalt y miembro de la Junta Directiva y Vocal de la Asociación Profesional de Instructores MBSR en España. En su centro organiza cursos presenciales y online, talleres y retiros enfocados en potenciar el bienestar a través del mindfulness.

Dónde: Rauric, 9 (Gòtic)

Leer más
Recomendado
    Últimas noticias
      Publicidad
      Volver arriba

      Quiénes somos

      Contáctanos

      Time Out Barcelona

      Time Out Worldwide

      Mapa del sitio
      © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.