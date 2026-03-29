'¡Estad atentos!' Seguro que esta frase os suena de la escuela, repetida una y otra vez. Pues hacedle caso… pero olvidad la connotación negativa de una vez por todas. Prestar atención es más complicado de lo que parece, pero si aprendemos a ser conscientes del presente —de cada movimiento, emoción, sensación o pensamiento— y a orientar nuestra atención hacia lo que realmente queremos, los beneficios están asegurados. ¿Cómo? Con el mindfulness, una forma de prestar atención a uno mismo, a los demás y al mundo, que nos ayuda a adoptar maneras de ser y de actuar más positivas y efectivas. En definitiva, a mejorar nuestra salud física y mental.

Espacios de paz

El boom del mindfulness en Barcelona comenzó a finales de los 90 y principios de los 2000. Aunque la meditación y el budismo ya llevaban tiempo presentes a través de centros budistas y grupos de práctica, fue entre 2000 y 2005 cuando empezaron a surgir los primeros centros de formación formal en mindfulness, basados en el programa MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) de la Universidad de Massachusetts. Para que empecéis a liberar estrés y disfrutar del aquí y ahora, os hemos seleccionado cinco de los mejores centros de mindfulness de la ciudad. Y si la meditación no es lo vuestro, siempre podéis optar por desconectar en un spa o con un buen masaje.

¡NO TE LO PIERDAS! Bienestar en Barcelona

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