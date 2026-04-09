¡Venga, gente! ¡Que vivimos en una ciudad con un clima mediterráneo suave! ¡Somos unos privilegiados! El frío nunca debería ser una excusa para no salir a correr por nuestros barrios. En Barcelona se pueden hacer rutas diferentes cada día, esto hace que los entrenamientos sean menos monótonos y más dinámicos. Cruzarse con otros corredores nos motiva y ayuda a mantener la constancia. Además, correr en entornos urbanos también nos obliga a esquivar obstáculos, cambiar ritmos y adaptarnos al terreno, lo que mejora nuestra coordinación y reflejos. ¿Y lo mejor de todo? Premiarse con una cerveza bien fría y una tapita al finalizar la ruta.

Tres rutas barcelonesas

Una de las grandes ventajas de correr por la ciudad —ya sea en solitario o en compañía, con o sin app— es descubrirla y mirarla con otros ojos. Os proponemos tres rutas para que lo hagáis en Gràcia, Poblenou y Vallvidrera.

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