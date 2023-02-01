Time Out dice

Si ya estás cansado del Eixample y quieres explorar nuevos horizontes, lo mejor que puedes hacer es pasarte por el Poble Sec y dirigirte a la calle Salvà, 3, donde encontrarás La Federica, un bar con una sólida programación que se extiende desde el miércoles el domingo a partir de las siete de la tarde.

Entre las actividades más exitosas se encuentra el visionado del capítulo semanal de RuPaul Drag Race, el espectáculo Flamenco Queer, una sesión de comedia con Manolita Comedy o el espectáculo drag Red Velvet Show, donde cualquier cosa, literalmente, puede ocurrir.