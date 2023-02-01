Suscríbete
Idioma:
EspañolCatalàEnglish

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Barcelona

La Federica
Photograph: Courtesy La Federica

Reseña

La Federica

4 de 5 estrellas
  • Gay y lésbico
  • El Poble-sec
  • precio 1 de 4
  • Crítica de Time Out
Escrito por Ricard Martín i Mireia Font
Editor gastronomia
Publicidad

Time Out dice

Si ya estás cansado del Eixample y quieres explorar nuevos horizontes, lo mejor que puedes hacer es pasarte por el Poble Sec y dirigirte a la calle Salvà, 3, donde encontrarás La Federica, un bar con una sólida programación que se extiende desde el miércoles el domingo a partir de las siete de la tarde.

Entre las actividades más exitosas se encuentra el visionado del capítulo semanal de RuPaul Drag Race, el espectáculo Flamenco Queer, una sesión de comedia con Manolita Comedy o el espectáculo drag Red Velvet Show, donde cualquier cosa, literalmente, puede ocurrir.

 

Detalles

Dirección
Salvà, 3
Poble-sec
Barcelona
08004
Transporte
Paral·lel (M: L2,L3)
Precio
Horas de apertura
Ma. y juv. de 19 a 3h. Vi. y sá. hasta las 3 h y domingo hasta la 1 h
Publicidad
Últimas noticias
    Volver arriba

    Quiénes somos

    Contáctanos

    Time Out Barcelona

    Time Out Worldwide

    Mapa del sitio
    © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.