Time Out dice

El pasado

En 1878, el empresario Joan Batlló compró unos terrenos en el barrio de la Bordeta para construir una fábrica textil dedicada al estampado y al blanqueo de hilados y tejidos de algodón. Con una superficie similar a la del Camp Nou, Can Batlló se convirtió, junto con el Vapor Vell y la España Industrial, en uno de los grandes complejos fabriles de la Barcelona industrial. Pocos años después de su inauguración ya daba trabajo a más de 900 personas y contaba con 30.000 husos y 700 telares mecánicos.

Tras la muerte de Joan Batlló, sus sobrinos Romà y Domènec asumieron la dirección. A lo largo del siglo XX, el recinto pasó por diferentes manos y, durante la Guerra Civil, fue colectivizado. Cuando la actividad industrial empezó a decaer, las naves se reconvirtieron en almacenes y talleres alquilados a distintas empresas, un uso que se mantuvo hasta bien entrada la década de los sesenta.

En 1976, el Plan General Metropolitano reservó Can Batlló para equipamientos, vivienda social y zonas verdes. Pero los años pasaban y el proyecto nunca llegaba. Cansados de esperar, en 2009 los vecinos y vecinas crearon la 'Plataforma Can Batlló és pel Barri' y lanzaron un ultimátum: si en 2011 las obras todavía no habían comenzado, ocuparían el recinto para poner en marcha los equipamientos que reclamaba el barrio.

La presión vecinal y la repercusión mediática dieron sus frutos. El Ayuntamiento cedió el Bloc Onze a la plataforma, y los vecinos lo rehabilitaron mediante jornadas de trabajo colectivo. Allí abrieron una biblioteca, un bar, un cine, un ateneo popular, un centro de documentación, un rocódromo, una imprenta, espacios para talleres de todo tipo —carpintería, circo o creación musical—, además de huertos y jardines comunitarios.

No fue hasta 2020 cuando el Ayuntamiento impulsó definitivamente el parque de Can Batlló. Más de la mitad del antiguo recinto fabril se transformó en una gran zona verde de 26.000 metros cuadrados, con áreas de juegos infantiles, espacios deportivos y zonas de recreo para perros.

El presente

A pesar de esta transformación, Can Batlló sigue siendo un proyecto en construcción. Todavía quedan muchas naves pendientes de rehabilitar y el Ayuntamiento ha dejado claro que, por el momento, no abordará su ejecución. Esto hace que, de los 42 proyectos previstos para el conjunto, solo dos tengan una ubicación definitiva: la cooperativa de vivienda La Borda y el bar restaurante CantinaLab.

A pesar de la lentitud de la administración, el vecindario no se ha quedado de brazos cruzados. Hoy ya hay tres bloques y cinco naves en funcionamiento donde se organizan actividades educativas, culturales y comunitarias durante todo el año. Can Batlló sigue siendo, sobre todo, la demostración de que una reivindicación vecinal sostenida puede acabar transformando una ciudad.

Dirección

Constitució, 19 (Sants-Montjuïc)

Cómo llegar

Metro: Plaça de Sants (L1, L5) y Mercat Nou (L1)

FGC: Magòria-La Campana (L8)

Contacto

Web: canbatllo.org

Instagram: @activitatscanbatllo