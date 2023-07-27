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Barcelona

  1. Torre Bellesguard
    Torre Bellesguard
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  2. Sala dels maons, Torre Bellesguard, Barcelona
    © Bob Masters | Torre Bellesguard
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Torre Bellesguard

La Torre Bellesguard es una joya de Antoni Gaudí alejada del centro de Barcelona: su ubicación en la montaña del Tibidabo es perfecta para observar la ciudad
  • Lugares de interés | Sitios y edificios históricos
  • Sant Gervasi - La Bonanova
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Escrito por Ignasi Franch
Editor
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Time Out dice

La Torre Bellesguard fue construida por Gaudí entre 1900 y 1909. Conocida como Casa Figueras, se levanta en la falda de la montaña del Tibidabo. La belleza arquitectónica de la construcción, la cercanía con la naturaleza y la perspectiva privilegiada que ofrece de la ciudad de Barcelona la convierten en un lugar de visita imprescindible.

El edificio está declarado bien cultural de interés nacional y pertenece al periodo neogótico del arquitecto catalán. Durante esa etapa, el genio de la arquitectura modernista trabajó en construcciones religiosas como la Iglesia de San Paciano en San Andrés del Palomar y comenzó su intervención en la Sagrada Familia.

Mercados, festivales y eventos en un espacio de lujo

La Torre Bellesguard es una casa privada, pero ofrece diversas posibilidades para descubrir su interior. Se pueden hacer visitas guiadas o visitas con grupos, y también se prevé la posibilidad de contratar visitas a medida. La visita guiada conjuga la posibilidad de ver y entender la simbología de la muralla medieval, los jardines y los exteriores de la casa, con la visita a los espacios interiores más interesantes.

La Torre Bellesguard acoge el mercado de moda (con gastronomía y música) 'Barcelona en las alturas', donde decenas de firmas y artesanos muestran y venden sus propuestas de ropa, complementos u objetos decorativos. 

El espacio también se puede contratar para acontecimientos privados como bodas o eventos corporativos.

Cómo llegar a la Torre Bellesguard y cuándo visitarla

Se puede acceder a la Torre Bellesguard mediante los autobuses 196 y 123. Hay otras opciones de transporte público para acercarse a la zona, como los Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (estación Avinguda Tibidabo) u otras líneas de bus (H4, V11, V13, V15). Se pueden consultar los detalles sobre recorridos concretos a través de la herramienta de planificación de viajes de Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB).

Las visitas tienen lugar en un horario comprendido entre las 10 y las 15 horas (última entrada a las 14.30), de martes a domingo, y se reservan a través de la página web del espacio. Los precios son diversos y varían en función de los servicios que se contraten.

Detalles

Dirección
Torre Bellesguard
Bellesguard, 16-20
Sant Gervasi-La Bonanova
Barcelona
08022
Transporte
Bus (196, 123). Avda. Tibidabo (FGC)
Precio
12 euros (visita con audioguía). 20 euros (visita guiada)
Horas de apertura
Martes a domingo de 10 a 15 h (última entrada a las 14.30)
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