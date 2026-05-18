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Juana Everett
Foto: Great Canyon Records | Juana Everett

10º aniversario Great Canyon Records

El sello Great Canyon Records celebra 10 años con actuaciones de Juana Everett, Eva Fort, Marta Pérez, Víctor Partido y Ferran Orriols
  • Música
  • Upload Barcelona, Sants - Montjuïc
Borja Duñó
Escrito por Borja Duñó
Head of Editors, Barcelona
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Time Out dice

Great Canyon Records es el sello de Joana Serrat, su hermana CARLA y del supergrupo Riders of the Canyon, proyectos que han obtenido un muy buen reconocimiento internacional en medios como BBC6, Mojo y Uncut. Ahora celebra 10 años de su fundación con una fiesta en la sala Upload el 29 de mayo, dentro de Curtcircuit, el ciclo de conciertos de la ASACC. Actuarán Juana Everett, que presenta el disco Past lives in California, además de Eva Fort, Marta Pérez, Víctor Partido y Ferran Orriols, que abrirán la velada. 

El sello, con gusto por las sonoridades norteamericanas (pero no solo), nació en Vic en 2016, con el debut de la cantautora Marta Dalmont. En estos 10 años ha publicado referencias de Joana Serrat, CARLA, Matthew McDaid, Roger Usart, Riders Of The Canyon, Ferran Orriols, Kiev Cuando Nieva, Eva Fort, Marta Pérez, Nyandú, Ciuret, Juana Everett y Víctor Partido. También ha publicado el único disco de Murdoc (Bernat Sánchez, teclista de Mishima) y de Wide Valley, Marta Knight, Boria, Grauwi + Marta Cascales. 

Las entradas se pueden encontrar anticipadas, por 15 euros, en la web de Curtcircuit; y a 18 euros en taquilla. 

Detalles

Dirección
Upload Barcelona
Plaça Major, 9 (Poble Espanyol)
Sants-Montjuïc
Barcelona
Transporte
Espanya (L1,L3;FGC)
Precio
15-18 €

Fechas y horas

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