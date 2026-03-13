Time Out dice

L'Embassat 2026 celebrará su 18ª edición del 15 al 17 de mayo en el Parc Catalunya de Sabadell y abrirá la temporada de festivales al aire libre. Con una gran programación, 34 artistas en total, que combina talento local, emergente y apuestas internacionales singulares.

Bajo el lema “18 años provocando”, el festival quiere reivindicar el espíritu que lo ha caracterizado desde el principio: libertad, riesgo y una apuesta clara por la música de vanguardia. Por ello, el cartel reúne diferentes grupos que han estado muy vinculados a su historia, como El Petit de Cal Eril, que presentará ERIL ERIL ERIL, el disco con el que el grupo de Joan Pons regresa tras un período de silencio creativo; y Mishima, que traerá las canciones que han marcado buena parte del imaginario colectivo catalán de las últimas décadas.

Entre los cabezas de cartel también destacan Bob Vylan, el dúo londinense de punk-rap formado por Bobby Vylan y Bobbie Vylan, en el que será su único concierto confirmado en España este 2026. Y Fillas de Cassandra, el proyecto gallego de María SOA y Sara Faro, que conecta tradición oral, folk, pop y electrónica con mirada feminista, y presentará su nuevo disco que se publica el mismo mes de mayo, Tertúlia.

El cartel también cuenta con artistas como el dúo austríaco de indie rock con estilo cinematográfico Cari Cari, la colaboración creada solo para el festival de la DJ andaluza María José Márquez y Pablo Jiménez DALILA b2b GAZZI, el referente de la electrónica independiente nusar3000, una de las cantaoras más destacadas del flamenco contemporáneo Ángeles Toledano, la girl band Al·lèrgiques al Pol·len que realizará la presentación del festival el 9 de mayo en la Sala Estruch de Sabadell, la promesa del pop íntimo catalán Greta o La Ludwig Band, que pondrá el punto final al festival con la presentación de su nuevo disco Pel barri es comenta.

Y se completa con shego, Dame Area, SVSTO, Gregotechno, Teo Lucadamo, El Virtual, Cora Novoa, Alosa, Lechuga Zafiro, Phran, Dan Peralbo i el Comboi, EZEZEZ, Diva Sativa, Melina Serser, Diggin’, Mixthetika, Nahoomie, Diva Sativa, mad miran b2b oma totem, Melina Serser y Lux Lisbon.

¿Cuánto cuestan las entradas?

Las entradas se pueden comprar a través de la web oficial del festival en formato de entrada de día o abono. Las jornadas de viernes 15 y sábado 16 tienen un precio de 39 € cada una, mientras que el abono para los dos días cuesta 69 €. La clausura del domingo 17, con Mishima, La Ludwig Band y Greta, costará 18 €. Y el concierto de presentación con Al·lèrgiques al Pol·len el 9 de mayo en la Sala Estruch tendrá un precio de 14 €.

Dentro del programa Cultura Jove (18-30 años) se pondrán a la venta 250 entradas de día a precio reducido: 15 € para las jornadas principales. Además, el festival habilitará un bus nocturno las noches de viernes y sábado que conectará Sabadell con la plaza Universitat de Barcelona por 9 €.