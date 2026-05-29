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Mike D
Foto: Primavera Tours | Mike D

Mike D

Concierto de Mike D, que estrena proyecto en solitario en La [2] de Apolo
  • Música, Rap, hip hop y R&B
  • La [2] de Apolo, El Poble-sec
Borja Duñó
Escrito por Borja Duñó
Head of Editors, Barcelona
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Time Out dice

El legado de los Beastie Boys es inconmensurable. Surgidos de la urgencia del punk y rápidamente volcados al hip-hop más gamberro y rupturista, pero también con un elevado sentido artístico, el trío de Brooklyn marcó época con ocho discos desde mediados de los 80 hasta 2012 cuando, desgraciadamente, la muerte de Adam Yauch puso fin a la trayectoria del grupo.

Desde entonces, Mike D no ha dejado la música, pero recientemente ha puesto en marcha un proyecto en solitario bajo su nombre que ya cuenta con dos singles, recién salidos del horno este mes de mayo de 2026: Switch up y What we got, que no decepcionarán a los fans de los Beastie Boys. Este nuevo camino tendrá su estreno en Barcelona el 16 de junio en La [2] de la Sala Apolo, en un concierto organizado por Primavera Tours y Caprichos de Apolo.

Detalles

Dirección
La [2] de Apolo
Nou de la Rambla, 111
Poble-sec
Barcelona
08004
Transporte
Paral·lel (M: L2, L3)
Precio
30 €

Fechas y horas

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