8 rutas gratuitas recorren los rincones modernistas de Barcelona en abril

Las inscripciones se abren el 7 de abril, y recomendamos hacer la reserva con antelación porque las plazas son limitadas y se agotan rápidamente

Casi cada rincón de Barcelona oculta una joya modernista y, por mucho que una pieza cautive a simple vista, la mirada cambia completamente cuando conocemos la historia que hay detrás. Por ello, las Rutes del Paisatge, las visitas guiadas y gratuitas que organiza el Institut Municipal del Paisatge Urbà cada fin de semana, son una buena manera de conocer los secretos de la ciudad.

Las inscripciones para las rutas se abrirán el 7 de abril a las 12 del mediodía, con una novedad en esta edición: la Ruta de Sant Antoni y el Poble-sec. Para poder participar es imprescindible reservar plaza previamente en línea. Te recomendamos hacerlo lo antes posible, ya que el número de plazas es limitado y se agotan rápidamente.

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