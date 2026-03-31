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8 rutas gratuitas recorren los rincones modernistas de Barcelona en abril

Las inscripciones se abren el 7 de abril, y recomendamos hacer la reserva con antelación porque las plazas son limitadas y se agotan rápidamente

Laia Carpio Fusté
Escrito por
Laia Carpio Fusté
Periodista
Palau de la música
Palau de la Música
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Casi cada rincón de Barcelona oculta una joya modernista y, por mucho que una pieza cautive a simple vista, la mirada cambia completamente cuando conocemos la historia que hay detrás. Por ello, las Rutes del Paisatge, las visitas guiadas y gratuitas que organiza el Institut Municipal del Paisatge Urbà  cada fin de semana, son una buena manera de conocer los secretos de la ciudad.

Las inscripciones para las rutas se abrirán el 7 de abril a las 12 del mediodía, con una novedad en esta edición: la Ruta de Sant Antoni y el Poble-sec. Para poder participar es imprescindible reservar plaza previamente en línea. Te recomendamos hacerlo lo antes posible, ya que el número de plazas es limitado y se agotan rápidamente.

Todas las rutas, fechas y horarios:

  • Fundación Julio Muñoz Ramonet: Sábado 4 de abril, a las 10.30 h (catalán) y 12 h (castellano).

  • Fundación Julio Muñoz Ramonet: Domingo 5 de abril, a las 10.30 h (castellano) y 12 h (catalán).

  • Ruta Modernista de les Corts: Sábado 11 de abril, a las 10.30 h (catalán) y 12.30 h (castellano).

  • Ruta Modernista de les Corts: Domingo 12 de abril, a las 10.30 h (castellano) y 12.30 h (catalán).

  • Ruta de las Mujeres de la Barcelona romana y medieval: Sábado 18 de abril, a las 10.30 h (catalán) y 12.30 h (castellano).

  • Ruta de las Mujeres de la Barcelona obrera: Domingo 19 de abril, a las 10.30 h (catalán) y 12.30 h (castellano).

  • Ruta del Modernismo de Sant Antoni y el Poble-sec: Sábado 25 de abril, a las 10.30 h (catalán) y 12.30 h (castellano).

  • Ruta del Modernismo de Sant Antoni y el Poble-sec: Domingo 26 de abril, a las 10.30 h (castellano) y 12.30 h (catalán).

Si quieres saber más sobre el modernismo, no te puedes perder la exposición con realidad virtual que explora el mundo interior de Antoni Gaudí.

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