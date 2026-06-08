Así es por dentro la joya de la arquitectura racionalista catalana que abre gratis al público después de ser restaurada

Cerca del bullicio de Barcelona, pero aislada del alboroto por las calles ajardinadas de la urbanización Ciutat Diagonal, se alza una casa que es una de las iconos arquitectónicas del racionalismo catalán. La Casa Moratiel, obra del arquitecto Josep Maria Sostres, fue concebida como segunda residencia para una familia burguesa de Barcelona, pero fue cambiando de uso hasta convertirse en la sede de la Cátedra Batlleiroig-UPC. De hecho, ha sido el estudio de arquitectura Batlleiroig el encargado de la restauración minuciosa que recupera por completo el proyecto original y que permite, por primera vez, abrir la casa a la ciudadanía de manera gratuita.

Simone Marcolin Casa Moratiel

Diseñada en 1956, esta vivienda del municipio de Esplugues de Llobregat fue uno de los intentos de Sostres de recuperar los principios de la arquitectura moderna en la España de la posguerra y la autarquía. El arquitecto formaba parte del Grup R (revisión, recuperación o rescate del movimiento moderno) y planteó una casa de ideas bastante radicales, que fusionaba la arquitectura con la historia contemporánea y el medio natural.

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El resultado es una vivienda de una sola planta, ligeramente sobreelevada respecto al terreno, con un sótano y un anexo en la cubierta con una terraza-jardín y un estudio, atravesada por una escalera de caracol. Es una casa de color teja y de geometrías puras que se articula alrededor de un patio de cristal ajardinado que integra las habitaciones con la naturaleza, llena de luz las estancias y, al mismo tiempo, las distribuye para que haya privacidad.

Casa Moratiel Simone Marcolin

Ahora, aprovechando que Barcelona es la Capital Mundial de la Arquitectura durante este 2026, la casa queda abierta al público, que la podrá disfrutar de primera mano a través de visitas guiadas gratuitas. La apertura coincide con la inauguración de una exposición donde los visitantes podrán conocer la biografía de la casa y sus cambios de uso a lo largo de los años, bajo el título Las Siete Vidas de la Casa Moratiel.

Simone Marcolin Casa Moratiel

La exposición va acompañada de un programa de actividades, y demuestra cómo este edificio se ha adaptado y ha sobrevivido a lo largo del tiempo, partiendo de documentos originales, planos históricos cedidos por el Arxiu Històric del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, materiales de archivo y fotografías históricas, como las de Francesc Català-Roca, realizadas en 1957, cuando se estrenaba la vivienda.