Así funciona el mapa literario de Barcelona, que puedes descargar gratis para seguir los pasos de autores y personajes famosos

Desde las torres de Sant Gervasi de Mercè Rodoreda, hasta la épica batalla de El Quijote en la Barceloneta

Laia Carpio Fusté
Escrito por
Laia Carpio Fusté
Periodista
Plaça Reial
Photograph: Shutterstock | Plaça Reial
Barcelona es el escenario de obras literarias que han marcado la historia de la literatura. A menudo, la ciudad pasa de ser el fondo de la acción a convertirse en un protagonista más de los libros. Para poder pasear por las calles de aquellos personajes que hoy son eternos, Barcelona Ciudad de la Literatura UNESCO ha publicado un mapa que permite hacerlo, y se puede descargar de forma gratuita.

De hecho, este mapa es la tercera edición del proyecto, y ya se puede recoger en papel en cualquiera de las 40 bibliotecas públicas de Barcelona o descargar en línea a través de este enlace.

El mapa cuenta con espacios de la ciudad y efemérides literarias, como el Bar Delícias, donde se veían el Pijoaparte y la Teresa de Últimas tardes con Teresa de Juan Marsé, o el lugar exacto donde el Quijote se enfrentó al Caballero de la Blanca Luna.

La nueva edición del mapa literario

El nuevo mapa, a cargo de Marina Espasa y Joan Safont, introduce varios cambios, como la representación de autores de cómic y se amplía la presencia de la literatura infantil y juvenil, equiparándolas al resto de la creación literaria. También se actualizan direcciones y se priorizan los espacios de libre acceso ciudadano.

En el ámbito de los libros barceloneses -ordenados cronológicamente por fecha de publicación- se añaden títulos emblemáticos ambientados en la ciudad. El mapa refuerza, además, la centralidad de Ciutat Vella: en el reverso se despliega una versión ampliada de este ámbito, con una atención especial al antiguo barrio del Raval.

