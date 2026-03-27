Así podría ser el nuevo Liceu Mar en el Port Vell de Barcelona, según las obras de los arquitectos preseleccionados

Repasamos las obras destacadas de los equipos que crearán la obra que modificará el 'skyline' de Barcelona en 2032

Barcelona tendrá un nuevo Liceu en el Port Vell: el Liceu Mar. Se tratará de un proyecto que se terminará en 2032 y que tendrá más de 200 funciones al año y localidades para acoger a 900 personas; específicamente, se ubicará en el Moll d'Espanya.

Tras la recepción de 55 propuestas de alto nivel de equipos de arquitectura y urbanismo internacionales, se han seleccionado cinco candidaturas que pasan a la siguiente fase del concurso para la construcción.

Teniendo en cuenta las obras previas de los arquitectos, así es como podría ser el Liceu Mar:

Equipo 1: UTE SANAA + Camps Felip Arquitectura

El Rolex Learning Center es un edificio en el campus de la Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL), en Suiza, diseñado por el estudio de arquitectura japonés SANAA.

Shutterstock Rolex Learning Center

Equipo 2: UTE Batlle i Roig + Snøhetta Oslo

Esta unión destaca por su experiencia en grandes centros culturales e integración paisajística, como demuestra el Glasshouse Theater de Brisbane de Snøhetta.

Queensland Arts and Performing Center Queensland Arts and Performing Center

Equipo 3: UTE Barozzi Veiga + MAIO + Burgos Garrido

Esta propuesta reúne a estudios con una fuerte identidad formal y un estilo orgánico, como en el proyecto del edificio Redessa en Reus de Burgos Garrido.

Burgos Garrido Propuesta de edificio en Reus

Equipo 4: UTE Sou Fujimoto + GRAS + Aldayjover

El estilo conceptual del equipo se refleja en proyectos como el Nube Arena, en Murcia de GRAS Reynés.

GRAS Proyecto Nube

Equipo 5: UTE b720 + David Chipperfield Architects

El estilo de la última alianza se ve en el edificio Dingbo Expo Riverside de Shanghái de David Chipperfield.

ECAS David Chipperfield Architects Santiago De Compostela SLU Proyecto en Shanghái

Para conocer más sobre la arquitectura de Barcelona, no te puedes perder esta exposición de realidad virtual para entrar en la mente y en el taller de Antoni Gaudí.