Así será el nuevo Phenomena Experience, que reabrirá el 2 de abril

El cine de la calle Sant Antoni Maria Claret inicia una nueva etapa con mejoras técnicas y un nuevo diseño de interiores

Después de seis meses de reformas integrales que han cambiado el espacio de arriba abajo, el Phenomena Experience, el histórico cine de la calle Sant Antoni Maria Claret, ya tiene fecha oficial para su reapertura: el próximo jueves 2 de abril.

Los días 28 y 29 de marzo se celebrarán dos sesiones VIP para que los fans del cine puedan descubrir todas las novedades antes que nadie. Las entradas ya están a la venta, y se pueden adquirir en la web oficial.

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El anuncio de la nueva apertura llega poco después de que la sala fuera galardonada con el premio Carlo Lizzani Europa 2025 a la Mejor Sala Europea. Si te gustan los rankings y el cine, no te pierdas los 100 mejores cines del mundo (dos están en Barcelona).

Una renovación histórica

El objetivo de este parón de medio año ha sido convertir la sala histórica en un ejemplo de tecnología punta: se han instalado nuevos sistemas de sonido, proyectores y pantallas, además de butacas ergonómicas para conseguir el máximo confort.

Aparte de la tecnología, se ha cambiado el diseño del interior, con la creación de un nuevo lounge y se ha hecho un gran cambio del acceso principal y los aseos.

La reapertura de la sala llega con una programación especial diseñada para hacer lucir las innovaciones del cine, como el ciclo Hear This! con películas donde destaca el sonido como Dune: Part 2 y la recuperación de clásicos emblemáticos.

La cartelera incluye matinales de sagas icónicas, como El Padrino o Indiana Jones, y se estrenará Proyecto Salvación con Ryan Gosling, que se emitirá en 4K y Dolby Atmos.

Si quieres conocer historias fuera de la pantalla, no te pierdas el Cap Butaca Buida el 21 de marzo.