Así será el tardeo gratuito de la sala Apolo dedicado a la indietrónica de los 2000 este 12 de abril

Si recuerdas dónde estabas cuando escuchaste D.A.N.C.E. por primera vez, esta fiesta gratuita en Apolo es para ti. El domingo 12 de abril, de 18 h a 23 h, EPIQ aterriza en la Sala Apolo con un tardeo de presentación de entrada gratuita que servirá como adelanto antes de la inauguración oficial el sábado 16 de mayo.

En este tardeo sonará Indietrónica, electro-house y bloghouse para recordar cómo entre el 2000 y el 2010 el indie se electrificó. Para revivir la experiencia en la fiesta en Apolo, es necesario reservar entrada a través de Dice.

¿Cómo será la fiesta?

Nombres como Daft Punk, MGMT, Simian Mobile Disco, LCD Soundsystem o Klaxons marcaron a toda una generación y redefinieron el sonido y la actitud de la época.

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La fiesta quiere hacer que te vuelvas a encontrar con las canciones que tenías en bucle en el iPod. El viaje musical correrá a cargo del DJ Raúl Naro, con una sesión que irá del atardecer a la noche entre himnos de Interpol, The Killers o Crystal Castles, hasta llegar a sonidos de Digitalism, Erol Alkan, The Bloody Beetroots o Tiga.