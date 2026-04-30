Barcelona acoge la primera retrospectiva de Kapwani Kiwanga en el Estado Español

La Fundació Joan Miró se convierte, desde este 30 de abril y hasta el 13 de septiembre de 2026, en el escenario de la primera gran exposición individual en el Estado español de Kapwani Kiwanga. Bajo el título Estados cambiantes, la muestra celebra el reconocimiento de la artista como ganadora de la novena edición del prestigioso Premio Joan Miró, y es el resultado de un año de trabajo y diálogo con la Jefa de Exposiciones de la Fundació, Martina Millà, que ha ejercido de comisaria de la muestra. Para Millà, una exposición “también es una obra de arte, pero expandida en el espacio”, y en el caso de la muestra de Kiwanga ha destacado que el proceso curatorial ha sido exactamente como la obra de la artista: “exigente, destilada y refinada”.

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La exposición reúne obras clave de su trayectoria y tres piezas producidas exclusivamente para las salas de la Fundació. El nombre de la muestra hace referencia al ámbito de investigación de la artista, que se centra en “los flujos de recursos materiales y las formas de control que organizan territorios y cuerpos” y, por tanto, pone el foco en los cambios que sufre la materia, la tecnología y las estructuras de poder. A través de un uso magistral de materiales como el sisal, el barro, el vidrio y los tejidos, la artista transforma la investigación antropológica en obras de arte.

Foto Davide Camesasca Salas de la exposició Estados cambiantes de la artista Kapwani Kiwanga, ganadora del premio Joan Miró 2025. Fundació Joan Miró.

El premio Joan Miró a menudo premia a artistas que conectan con el artista catalán a través de valores compartidos. En Kiwanga, hay obras de arte como la serie textil Capacidad de carga que tejen un vínculo directo con la obra de Joan Miró. Esta serie, que utiliza la idea del bolsillo para explorar conceptos de protección, intimidad y supervivencia, se inspira en una anécdota curiosa de Joan Miró, quien llevaba una algarroba en el bolsillo de sus chaquetas a medida para mantener la conexión con la tierra de Mont-roig del Camp.

Foto Davide Camesasca Salas de la exposició Estados cambiantes de la artista Kapwani Kiwanga, ganadora del premio Joan Miró 2025. Fundació Joan Miró.

La exposición culmina con una mirada hacia las temporalidades geológicas, donde obras como Medidas suaves o Estudios de la subducción nos recuerdan que la historia humana es solo un breve fragmento en comparación con los ritmos del planeta.

Foto Davide Camesasca Salas de la exposició Estados cambiantes de la artista Kapwani Kiwanga, ganadora del premio Joan Miró 2025. Fundació Joan Miró.

Estados cambiantes no se limita al espacio de las salas, sino que se despliega en una programación pública y social. El programa incluye ciclos de conversaciones, performances y poesía con figuras como Samia Henni o Imani Jacqueline Brown, además de un espacio de mediación a cargo de Maguette Dieng. Pero quizás la vertiente más interesante del proyecto es la educativa, con la cual se ha trabajado directamente con la Escuela Pau Sans de L’Hospitalet de Llobregat, donde 200 alumnos han participado en la creación de imaginarios de resistencia a través de la creación de diversos amuletos materiales, visuales y sonoros.