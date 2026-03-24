Harry Merlin Piper, de 15 años, es el campeón júnior y subcampeón absoluto del concurso de talentos Star Search de Netflix, el mismo programa del que han salido grandes referentes como Beyoncé, Adam Sandler, Britney Spears o Justin Timberlake.

De origen inglés, ha crecido en el House of Illusion, el teatro de su familia. Este espacio, situado junto a la playa (que la mayoría de gente que ha visitado Salou habrá visto, pero quizás no ha entrado nunca), cuenta con actuaciones de todo tipo, especialmente de magia.

“Un día, por Instagram, me enviaron un mensaje; eran de Hollywood y querían que fuera a Star Search, en Los Ángeles”, explica Harry. Cuando recibió la notificación no se lo podía creer, pero no era la primera vez que enseñaba su magia por el mundo: el joven mago ya había viajado por Estados Unidos, Inglaterra e Italia.

De Salou al mundo

Su día a día sigue siendo el de un adolescente de 15 años: va al instituto y tiene a sus amigos pero, cuando llega a casa, se pone a practicar sus trucos y, algunas noches, actúa en el House of Illusion, solo o con su familia. "Mientras los otros niños jugaban al fútbol con su padre, yo hacía magia con el mío", explica Harry, orgulloso de su padre, que también es su representante.

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En Salou, sus compañeros y profesores se sorprenden porque pueden encender Netflix y verle, incluso con una voz que no es la suya, ya que un actor de doblaje le hace hablar en castellano (porque en versión original habla inglés). Y aunque los salouenses conocen a la familia del House of Illusion, la gente no le para por la calle como sí le pasaba en Los Ángeles.

Su objetivo es seguir los pasos de su padre, que es su referente en el mundo del ilusionismo. A Harry le gustaría tener su propio teatro y hacer actuaciones por todo el mundo. Y con todos los concursos en los que ha participado, ya ha cumplido la mitad de su sueño.

Harry Merlin Piper Harry Merlin Piper

Cabe decir que Harry no es solo mago, también es presentador y ventrílocuo. Garry es su muñeco que habla, canta e improvisa con el público. Realmente, Harry engancha, no solo por la magia, sino también por su intensa personalidad, que hace que sea imposible dejar de mirar sus trucos.

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