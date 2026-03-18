De Tarragona a la Fashion Week de Nueva York: la violinista de Torredembarra que ha triunfado en el mundo de la joyería

Alba Navarro Hierro ha colaborado con la marca Fforme y ha aparecido en una de las pasarelas más prestigiosas del mundo de la moda con sus piezas inspiradas en la naturaleza

En un mundo de la moda infestado de microtendencias e influencers que promueven la copia y castigan la originalidad, Alba Navarro Hierro, una diseñadora de Torredembarra, ha presentado sus creaciones en la Fashion Week de Nueva York, uno de los espacios más prestigiosos del diseño de ropa, con piezas únicas que se salen de los cánones tradicionales.

Alba Navarro Hierro fusiona su formación como violinista y pedagoga con el diseño de joyería artística contemporánea, y tiene un talento indiscutible que no ha pasado desapercibido para una de las marcas de ropa más influyentes del mundo: Fforme.

Alba Rodríguez | Alba Navarro

Alba Navarro Hierro ha participado en la colección Fall/Winter 26 de la marca neoyorquina, presentada durante la New York Fashion Week de este 2026.

Las piezas que han acaparado miradas en la NYFW

En los outfits de Fforme, la joyería deja de ser un complemento y las piezas se incorporan estructuralmente a los vestidos, ya que quedan suspendidas en aros hechos a mano y forman parte del propio diseño de la prenda.

Mediante la técnica artesanal del electroforming (un proceso que utiliza la electricidad para cubrir objetos), hojas y flores reales fueron recubiertas con metal para preservar, incluso, los detalles que solo se aprecian con microscopio. De esta manera, cada pieza es verdaderamente única. Además, las joyas aportan una textura y una presencia a los conjuntos que pocas marcas pueden conseguir.

Llilly Jay | Desfile de Fforme

Una larga trayectoria artística

Si una palabra definiera a Alba Navarro Hierro sería polifacética, ya que sabe conectar con el arte desde diferentes vertientes. Su trayectoria combina la gestión cultural, con diversos másteres realizados en el Conservatorio del Liceu y la ESMUC, con la creación escénica a través de la compañía Mots de Fusta.

Además de ser la fundadora de la marca de joyería ANH Studio, su trabajo explora la relación entre el gesto y el movimiento en la transformación orgánica del metal. Después de residir diez años en Nueva York, donde dirigió programas artísticos en colaboración con el Guggenheim o el MET, en 2024 ha vuelto al mediterráneo para inspirarse en sus orígenes.

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