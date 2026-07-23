De un panot barcelonés a una lámpara que simula la niebla: más de 200 objetos de diseño industrial premiados se exponen en una muestra en el DHUb

La planta baja del DHub se ha llenado de objetos de todo tipo. Puedes pasear entre lámparas, tubos de buceo, utensilios de cocina, mobiliario infantil y bicicletas y preguntarte: ¿qué tienen todos estos artefactos en común? La respuesta te la da el título de la exposición, ‘Premios Delta 2026. Diseño industrial y cultura del diseño’: son objetos premiados dentro de los Delta, los galardones más emblemáticos del diseño industrial en el país, que este año llegan a su 43ª edición. De entre las 422 propuestas presentadas, el jurado ha escogido 203 productos destacados, que se pueden visitar en las salas del DHub hasta el 6 de septiembre.

DHub Premios Delta 2026. Diseño industrial y cultura del diseño

Lejos de ser un simple recopilatorio de productos, la exposición ofrece una panorámica de la actualidad del diseño industrial en nuestro país. Comisariada por un comité de expertos y con diseño expositivo de Adriana Mas y gráfica de Studio Albert Romagosa, la muestra está organizada por doce ámbitos que guían al visitante a través de un itinerario temático que va desde la movilidad, equipamientos interiores, dispositivos electrónicos, iluminación, packaging, herramientas hasta llegar al diseño para el cuerpo o los nuevos materiales. El resultado es una selección que pone de relieve la excelencia de la profesión a través de objetos que aportan valor a las personas, respetan el entorno y reflejan buenas prácticas profesionales e industriales.

DHub Nebra (Cenlitros/ a·emotional light) Premios Delta 2026. Diseño industrial y cultura del diseño

En cuanto a los ámbitos más tecnológicos, industriales y urbanos, destaca el Delta de Oro en la categoría de Aparatos Eléctricos para Flora (Lucid_ / Wedge Global), una estación oceánica autónoma para parques eólicos que reduce su peso drásticamente y monitoriza la avifauna por radar. En movilidad ha resultado galardonada la embarcación eléctrica Zephyr 900 Eco (Zephyr Boats), pensada para una navegación de cero emisiones; mientras que en equipamiento exterior el premio ha sido para Oasis (Fundació Eurecat / Denvelops Textiles), un sistema de sombra modular para combatir el efecto de isla de calor en las ciudades. La innovación en materiales urbanos se ha reconocido con el Panot del S. XXI (Breinco), un rediseño de la icónica baldosa de Barcelona hecho con un 40% de áridos reciclados e instalación drenante. Finalmente, en herramientas industriales y sector primario se han premiado la mezcladora de alta ergonomía M14110V Mixer (Lucid_ / Bellota) y el taco anatómico para el cuidado de lesiones de ganado Easy Bloc 2.0 (Oiko Design Office / Ankapodoll).

DHub Panot del S. XXI ( I+D / Breinco) Premios Delta 2026. Diseño industrial y cultura del diseño

En las categorías orientadas a la vida cotidiana, el hogar y la experimentación, el mobiliario inclusivo Care (Emiliana Design Studio / Vergés) se ha llevado el Delta de Oro por su diseño pensado para facilitar el confort de las personas mayores o con movilidad reducida. Dentro de la cocina ha destacado la batería apilable Compac Pro (Lluscà Design Barcelona / Isogona), que optimiza el espacio de almacenamiento, y en iluminación la luminaria Nebra (Cenlitros / a emotional light), que evoca la atmósfera de la niebla atlántica integrando luz directa y ambiental. El sector del packaging ha coronado a Brute (Dsigntank / ESTAL Packaging), una botella de vidrio artesanal y reutilizable como elemento decorativo, mientras que la nueva categoría Disueño, creada para piezas disruptivas, ha premiado a Metalamp (Estudi Antoni Arola), una luz-escultura de metacrilato que explora la reflexión y la descomposición de la luz.

Todos los objetos de la exposición han sido diseñados durante los últimos dos años y los ha premiado el jurado de la edición de este año (formado por Michael Anastassiades, Pilar Chiva, Luis Eslava, Elric Petit y Rosario Hurtado), que también ha reconocido el talento joven con las Medallas Delta, la cultura del diseño con los Premios Delta Cultura y tres Premios de Opinión otorgados por votación popular.

Esta es una de las mejores exposiciones que puedes visitar en Barcelona