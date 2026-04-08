¿Dónde estarán los puestos de libros y rosas este Sant Jordi 2026 en Barcelona?

Foto: Mariona Gil / barcelona.cat | Una família amb infants mostra les roses de Sant Jordi mentre seuen al passeig de Gràcia

Además de la supermanzana literaria del Eixample, hay espacios dedicados a la diada en todos los distritos de la ciudad

Se acerca la diada de Sant Jordi, que este año cae en jueves y, por tanto, vuelve a ser el día laborable más festivo del calendario. El 23 de abril es obligado escaparse un rato, ya sea por la mañana, al mediodía o por la tarde, y pasear, curiosear libros y comprar la rosa a la persona o las personas queridas. Este año, la fiesta vuelve a concentrarse en la superilla literaria –así se llamó la primera vez que se habilitó– del Eixample, entre la Diagonal, la Gran Via y las calles de Balmes y de Pau Claris, toda cerrada al tráfico.

Además, se extiende a un gran tramo de Gran de Gràcia, y en Ciutat Vella, por Portal de l’Àngel hasta la avenida de la Catedral (este año no se hará en las Ramblas, en obras). Habrá, evidentemente, muchos más espacios reservados a floristas y libreros en todos los distritos de la ciudad, más allá de los puestos que podrán colocar delante de sus establecimientos. Más allá de esto, estos serán los principales espacios reservados, que también podéis consultar en este mapa interactivo del Ayuntamiento.

📍 Principales espacios con puestos de libros y rosas

Ciutat Vella:

Portal de l’Àngel hasta la av. Catedral.

Pg. Lluís Companys.

L’Eixample:

Pl. Catalunya.

Pl. Universitat.

Rbla. Catalunya.

Pg. Gràcia.

Pg. Sant Joan.

Sants-Montjuïc:

Rambla de Sants.

Les Corts:

Avinguda de la Diagonal (lado mar, entre Joan Güell y Pau Romeva).

Sarrià - Sant Gervasi:

Plaça de Sarrià.

Gràcia:

Gran de Gràcia (entre Sèneca y rbla. Prat).

Pl. Vila de Gràcia.

Horta-Guinardó:

Plaça d’Eivissa.

Nou Barris:

Marquesina de la via Júlia (entre las calles de Argullós y de Joaquim Valls).

Plaça del Virrei Amat (en el cruce de las calles de Felip II y de la Jota).

Sant Andreu:

Plazas de Orfila y del Comerç.

Carrer del Segre (entre las calles del Pont y del Cinca).

Sant Martí:

Rambla del Poblenou (entre el pg. de Calvell y la av. Diagonal).

Calles del Cabanyal y de la Sèquia Comtal.

Plazas del Mercat y de Font i Sagué.

Espacio de la Biblioteca Gabriel García Márquez.

bcn.cat Parades Sant Jordi, Barcelona 2026

Afectaciones al tráfico

Desde las 22 h del 22 de abril hasta las 4 h del 24 de abril no se podrá circular por el interior del perímetro cerrado del Eixample (tampoco en bicicleta y tampoco funcionarán las estaciones de Bicing). Durante este periodo solo se podrá pasar por las calles perimetrales de la superilla y por las calles Aragón, Valencia y la Gran Via.

No se podrá aparcar en ninguna calle del interior del perímetro desde las 20 h del 22 de abril hasta que se reanude la circulación, y los accesos a los parkings privados permanecerán cerrados. El Ayuntamiento recomienda desplazarse a pie o en transporte público subterráneo.

Foto: Elena Pastor Gent mirant llibres en una de les parades instal·lades al passeig de Gràcia amb motiu de Sant Jordi.

Si quieres que además te recomendemos libros y actividades, echa un vistazo a la Guía de Sant Jordi 2026 en Barcelona