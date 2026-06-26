El Festival Tangent lleva a Laaza, Chicharrón Circo Flamenco y otros 14 espectáculos gratuitos al Eixample

Se alza el telón: 16 noches gratuitas de circo, música, danza y teatro transforman el distrito en un gran escenario durante el verano

Un patio interior que se convierte en sala de conciertos, una plaza en una pieza de danza colectiva y una calle en un teatro. El Eixample se convierte en el patio de recreo de las artes escénicas del 30 de junio al 23 de julio con el Festival Tangent, que desplegará 16 espectáculos gratuitos entre plazas, calles, jardines y patios interiores del distrito.

Impulsado por los seis centros cívicos del Eixample, el festival lleva una década exportando la cultura de los teatros a la calle. Un recorrido por espectáculos de música, danza, teatro, circo y performance que dialogan con el cuerpo, la memoria, la identidad y los espacios cotidianos del barrio.

Un adelanto de los espectáculos

Entre los platos fuertes están Aleta, de la Cia. Marc Fernández, una pieza que mezcla danza contemporánea y tradición para convertir el movimiento en un ritual compartido; Mudanzas Portas, un delicado teatro de objetos que rescata la memoria de una antigua empresa familiar de mudanzas; o FRAGILE, una propuesta de danza que reivindica la vulnerabilidad como una forma de habitar el mundo.

También habrá espacio para espectáculos que juegan con los límites del formato, como EMPAQUE, que fusiona circo y flamenco en una experiencia sensorial; I trust you, una performance con soplado de vidrio en directo sobre el riesgo y la confianza; o Caída libre para personas con vértigo, un dúo acrobático tan tierno como absurdo sobre las relaciones humanas.

Y, como pasa en todos los buenos festivales de verano, cuando cae el sol llega la música: Laaza, Guillem Roma, Lima Negra, Lorena Álvarez, Extraño Weys Orquestra o Renaldo & Clara pondrán banda sonora a unas noches pensadas para quedarse en el barrio.

Jordi Martín 'Fragile', Festival Tangent

Programación

Aleta — Cia. Marc Fernández (30 de junio, 20 h · Plaça del Fort Pienc)

Mudanzas Portas — Joan Tomàs Martínez y Lluki Portas (2 de julio, 17 h, 18.45 h y 20.30 h · Centre Cívic Casa Golferichs)

Guillem Roma — Ritual d'expropiació (3 de julio, 20 h · Centre Cívic Urgell)

Triplette — LABÚ (6 de julio, 21 h · Mercat de Sant Antoni)

FRAGILE — Humancía (7 de julio, 22 h · Centre Cívic Urgell)

Lima Negra — Peligros (8 de julio, 22 h · La Casa Elizalde)

UALA!!! — Cía. El Flaco Circus (9 de julio, 20 h · Interior d'Illa de les Treballadores de la Numax)

Laaza — Por el camino verde (10 de julio, 22 h · Carrer del Consell de Cent)

Lorena Álvarez — El poder sobre una misma (13 de julio, 22 h · Plaça del Fort Pienc)

EMPAQUE — Chicharrón Circo Flamenco (14 de julio, 22 h · Centre Cívic Urgell)

I trust you — Vivian Friedrich / DiffractionArt (15 de julio, 21 h · La Casa Elizalde)

Caída libre para personas con vértigo — Cia. Bragacadavra (16 de julio, 20 h · Casa Golferichs)

Pol Jiménez — Cafè de Copla (17 de julio, 20 h · Cotxeres Borrell)

Extraño Weys Orquestra — Les abelles palmen però els pàjarus encara canten (21 de julio, 20 h · Mercat de Sant Antoni)

NO (Pieza Corta) — La Venidera (22 de julio, 20 h · La Casa Elizalde)

Renaldo & Clara — L'Encant (23 de julio, 20.30 h · Plaça de la Sagrada Família)

Todos los espectáculos son gratuitos y la mayoría no requieren reserva previa, aunque algunos tienen aforo limitado.

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