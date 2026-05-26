¿De qué va? Ante 60.000 personas entregadas, Hombres G lo petan en un concierto en Ciudad de México. No estamos a finales de los años 80, cuando la banda irrumpió convirtiéndose en todo un fenómeno musical en una España que empezaba a dejar atrás la Movida, pero también en Latinoamérica. La actuación en cuestión forma parte de la nueva vida de un grupo que empezó a hacer ruido en el año 1985 y que, durante siete años, rompió récords de ventas de discos. Después de una década de silencio y distanciamiento, a principios de los 2000 se reencontraron. Hoy, sus componentes ya han cumplido los 60 años, y disfrutan de una segunda juventud, aquello que ellos mismos definen como los mejores años de sus vidas.

¿Por qué tienes que verla? Entre el ejercicio de nostalgia y el retrato íntimo, el documental habla del éxito inesperado de aquel grupo de amigos de adolescencia que dedicaban divertidas canciones a mamones sufridores y chicas cocodrilo o con marcapasos, y que llegaron a protagonizar un par de películas (dirigidas por el gran Manolo Summers, padre de David, el líder de la banda). Pero la película también reflexiona sobre el precio del éxito, sobre malentendidos y distanciamientos, sobre el impacto del duelo en la creación, y sobre segundas oportunidades. Que, ahora mismo, los Hombres G sigan llenando sus conciertos de un público intergeneracional, en España y en Latinoamérica, supone un pequeño milagro. Y el documental se encarga de hablar de ello, haciendo un repaso a 40 años de trayectoria.

Uno de los ganchos de Los mejores años de nuestra vida es la capacidad de sus directores, Charlie Arnaiz y Alberto Ortega, para construir documentales visualmente muy atractivos y llenos de ritmo, como han demostrado en Anatomía de un dandy (sobre la figura del escritor Paco Umbral) o Waldo (sobre el músico Waldo de los Ríos), y en series como Raphaelismo y Supergarcía.

¿Cuándo se estrena? El 8 de mayo.

Dir.: Charlie Arnaiz y Alberto Ortega (España, 2026). 108 min.