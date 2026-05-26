Suscríbete
Idioma:
EspañolCatalàEnglish

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Barcelona

Cosas para hacer en junio en Barcelona
Time Out Barcelona | Cosas para hacer en junio en Barcelona
Time Out Barcelona

Cosas para hacer en Barcelona en junio

Exposiciones, conciertos, teatro, fiestas... Junio llega cargado de actividades interesantes. ¡No te pierdas nada!

María José Gómez
Editado por María José Gómez
Directora, Time Out Barcelona
Escrito por: Andreu Gomila, Pere Andreu Jariod, Borja Duñó, Àlex Montoya, Rita Roig, Sofia Alonso Wilson y Laia Carpio Fusté
Publicidad

Junio es un gran mes. Empieza el verano –y queda menos para las vacaciones–, se celebra la verbena de San Juan, hay más actividades al aire libre y tenemos más ganas de salir de casa. Si os faltan ideas, aquí tenéis un centenar entre exposiciones, festivales, ferias, fiestas y conciertos, ¡y muchas de ellas son gratis!

NO TE LO PIERDAS: Las mejores cosas para hacer el próximo fin de semana en Barcelona

Clica aquí si quieres más información sobre nuestros estándares editoriales y nuestras directrices éticas para crear este contenido

Time Out Market Barcelona

Time Out Market Barcelona

  • Qué hacer
  • El Gòtic
Time Out Market Barcelona
Foto: Enric Samper

Time Out Market es un concepto único que tiene como objetivo celebrar los sabores más auténticos y reunir la mejor comida y cocineros de una ciudad bajo un mismo techo. Está situado en la terraza-mirador del Maremagnum, y acoge una cuidada selección de chefs, un restaurante de servicio completo y cuatro bares: dos de ellos al aire libre, con vistas espectaculares al mar y la ciudad. Además de esta impresionante conjunción de grandes chefs y deliciosos platos, ofrece una programación de cultura y espectáculos, la mayoría gratuitos. Y otra buena noticia: está abierto 364 días al año.

Actividades en la ciudad

1. Fiesta de aniversario de la Beckett

Fiesta de aniversario de la Beckett
Fiesta de aniversario de la Beckett
La Beckett

La Sala Beckett está de aniversario y deja el teatro (¡solo durante un día!) para llenar las calles de cultura, música, poesía, pensamiento y vida compartida. El viernes 5 de junio, la calle Pere IV se convertirá en una gran fiesta popular para conmemorar los diez años de la Beckett en el barrio del Poblenou.

Pero estos diez años no explican toda la historia. La Beckett, fundada en 1989 bajo la dirección de José Sanchis Sinisterra, es desde hace décadas uno de los espacios de referencia de la dramaturgia contemporánea en Cataluña y en el Estado. Su traslado al Poblenou, en octubre de 2016, marcó el inicio de una nueva etapa: la recuperación de la antigua Cooperativa Pau i Justícia como centro cultural abierto al barrio y dedicado a la creación teatral, la formación y el pensamiento crítico.

Leer más

2. Àngel Jové. Mossegar la imatge. Cicle de cinema

  • Arte
Àngel Jové. Mossegar la imatge. Cicle de cinema
Àngel Jové. Mossegar la imatge. Cicle de cinema
Cinema Texas

El Museu Tàpies presenta un ciclo de cine de Àngel Jové en colaboración con el Espai Texas en el marco de la primera gran retrospectiva dedicada a este enigmático actor de los años setenta que el museo ha impulsado este año. El ciclo, titulado Àngel Jové. Mossegar la imatge, reivindica la dimensión cinematográfica de una de las figuras más radicales de la vanguardia catalana a través de tres sesiones que recorren distintas facetas de su trayectoria con invitados especiales: el cine experimental, su relación con Bigas Luna y los documentales sobre su universo artístico.

Paralelamente a su obra plástica, Jové desarrolló una actividad audiovisual marcada por la experimentación. Desde After (1968) hasta Primera muerte (1969) —considerada la primera pieza de videoarte del Estado español—, su obra convirtió la imagen en un espacio de provocación e investigación artística.

A finales de los setenta, Jové también se convertiría en una figura de culto gracias a sus apariciones en películas de Bigas Luna como Bilbao (1978), Caniche (1979) o Angustia (1987). Su trayectoria también ha sido retratada por el cineasta Gonzalo Herralde en diversos documentales a lo largo de las décadas.

Sesión 2 — La mirada de Gonzalo Herralde
Proyección de Capiscar la fior de la mà morta (1991) y Altra volta mossego un tros de pa. Cristòfol-Pavese (2007), con diálogo entre Gonzalo Herralde y Maria Josep Balsach.
Fecha: miércoles 3 de junio, 19 h

Sesión 3 — El cine experimental
Proyección de Primera muerte (1969) y Eco de Primera muerte (2017), con presentación de Daniel Pérez Pàmies e intervención final de Imma Prieto.
Fecha: jueves 11 de junio, 19 h

Leer más
Publicidad

3. Panenka Fest

  • Qué hacer
  • Eixample
Panenka Fest
Panenka Fest

¿Sabíais que en Barcelona existe un festival capaz de reunir durante todo un fin de semana a personas que viven el fútbol mucho más allá de los noventa minutos? Hablamos del Panenka Fest, el evento dedicado a la cultura futbolística que vuelve los próximos 6 y 7 de junio en la Antiga Fàbrica Estrella Damm en una segunda edición cargada de actividades, charlas y sorpresas. Durante dos días, la antigua fábrica se transformará en un gran punto de encuentro donde convivirán el coleccionismo, los podcasts, los juegos, el humor y todas aquellas intrahistorias que hacen del fútbol algo mucho más grande que lo que pasa sobre el césped.

Después de una primera edición que reunió a más de 3.000 personas el pasado noviembre, el festival regresa este año con una programación ampliada y más espacio para uno de los grandes protagonistas de la edición anterior: el market de cultura futbolera y moda vintage que tanto triunfó entre los asistentes. Y si el año pasado os quedasteis sin entrada, atentos: los abonos ya están a la venta. Además, los abonados Palco de Panenka volverán a tener acceso gratuito asegurado. ¡Un espacio para disfrutar del deporte más popular del mundo!

Leer más

4. Fiesta del Cine

  • Cine
Fiesta del Cine
Fiesta del Cine
Javier Rodero

Si tenéis pensado ir a ver una película al cine, pero nunca encontráis el momento, ya no tendréis ninguna excusa. Para los más cinéfilos, para los que no lo sois tanto y para los que solo queréis pasar un buen rato ante la pantalla grande, vuelve la fiesta del cine a Barcelona, un plan perfecto si queréis ver uno de los filmes de la cartelera de la ciudad. Del lunes 8 al jueves 11 de junio la entrada al cine costará 3,50 euros en la mayoría de equipamientos de la ciudad.

Como ya es habitual, ya no hace falta registrarse ni acreditarse previamente en la web para disfrutar de la promoción; solo hay que ir a la sala de cine que prefiráis y comprar el ticket en taquilla. La entrada es válida para entrar a ver cualquiera de las proyecciones de la cartelera excepto las que se llevan a cabo en salas especiales, butacas VIP o en 3D, que pueden pedir un suplemento según cada establecimiento.

Leer más
Publicidad

5. 'Ou com Balla'

  • Qué hacer
  • Ciudad
'Ou com Balla'
'Ou com Balla'
Foto: Shutterstock

El Corpus vuelve a Barcelona. Esta tradición de 700 años de historia llegará a la ciudad del 4 al 7 de junio, y una veintena de espacios para ver l'Ou com balla y alfombras florales llenarán la ciudad de cultura popular. A continuación te explicamos todas las actividades para que no te pierdas esta celebración.

Pero antes de nada… ¿qué es el Corpus? El nombre completo de la celebración es Corpus Christi, y se instauró en Barcelona en 1320, poco después de su creación en 1262. Con un origen medieval, y destinada a venerar la Eucaristía, la festividad es principalmente conocida y querida por tradiciones como l'Ou com balla (que también se puede encontrar en otros pueblos de Catalunya que vale la pena visitar).

Durante estos días, puedes aprovechar las puertas abiertas de algunos de los edificios más emblemáticos de Barcelona, como el Monasterio de Pedralbes o el Ayuntamiento de Barcelona. Evidentemente, aparte de visitar l'Ou com balla, que puede ser una manera de conocer nuevos rincones como el Centro Cívico Can Deu, uno de los más bonitos de la ciudad. Y el Corpus también es una oportunidad para disfrutar de los gigantes y las bestias de los séquitos festivos de los barrios.   

Leer más

6. Fire!!

  • Gay y lésbico
  • Crítica de Time Out
Fire!!
Fire!!
FIRE!!

Las mil y una historias queer es el lema y manifiesto de la nueva edición de la Mostra FIRE!!, el primer festival de cine LGTBIQ+ del Estado, que este año pone el foco en las comunidades LGTBIQ+ del mundo árabe y persa. Las mil y una noches forma parte del imaginario universal y nos conecta, de forma casi automática y desde los ojos de la ficción, con otro hemisferio del mundo. El certamen celebra su 30ª edición del 4 al 14 de junio reivindicando el cine como un espacio de resistencia, libertad y visibilidad queer. Organizada por el Casal Lambda desde 1995, la muestra suma ya 30 años en los que se han proyectado más de 1.300 películas: “para vernos más y mejor a nosotres mismes en la pantalla, y para abrir los ojos del mundo a las realidades y vivencias de nuestro colectivo”.

Leer más
Publicidad

7. Terrats en Cultura

  • Qué hacer
  • Ciudad
Terrats en Cultura
Terrats en Cultura
Foto: Terrats en Cultura

Además de los rooftops, las alturas de la ciudad ofrecen actividades durante el año que no te puedes perder. Una de las iniciativas que destaca es Terrats en Cultura: un festival de espectáculos en terrazas que tendrá lugar del 12 de junio al 24 de julio en varias azoteas de Barcelona y Hospitalet de Llobregat.

El festival ofrecerá 13 espectáculos de teatro, danza, música y comedia en siete terrazas poco conocidas del área metropolitana, con ubicaciones secretas que el público no descubre hasta unas horas antes de cada función. Además, este año llega el OFF-Terrats en Cultura, la rama del festival que amplía el alcance temporal del proyecto con espectáculos programados fuera de la temporada de verano.

Leer más

8. KM Amèrica

  • Qué hacer
KM Amèrica
KM Amèrica
Blog literatura

¡Atención, amantes de la literatura! Marcad la página en la agenda con vuestro punto de libro: Barcelona se convierte en la cuna de la literatura latinoamericana del 16 al 22 de junio con una nueva edición de KM Amèrica. Organizado por Casa Amèrica Catalunya y Biblioteques de Barcelona, el festival celebra cinco años convirtiendo la ciudad en un espacio de encuentro entre voces, historias e imaginarios de América Latina, el Caribe y la literatura catalana.

Durante una semana, cerca de cuarenta autores y autoras participarán en una programación multidisciplinar con diálogos, lecturas, rutas literarias, espectáculos, música, talleres y literatura oral. Nombres como Jean D’Amérique, Pilar Quintana, Fernanda Trías, Jordi Soler, Mariana Travacio o Yuliana Ortiz Ruano pasarán por esta quinta edición del festival, que reivindica los libros como espacios de comunidad y resistencia.

Leer más
Publicidad

9. Clotilde Fest

  • Música
Clotilde Fest
Clotilde Fest
Foto: Liam D

El Clotilde Fest regresa un año más con conciertos gratuitos en el Palau Robert durante el verano; con esta edición, ya serán ocho de música al aire libre en este edificio de Barcelona que cuenta con un jardín y exposiciones que merece la pena visitar.

Concretamente, las actuaciones tendrán lugar entre el 18 de junio y el 9 de julio, y están dirigidas principalmente a un público juvenil. En total, se harán cuatro noches de conciertos en colaboración con las cuatro emisoras de radiofórmula catalanas de más éxito: Los40, Flaixbac, RAC105 y Europa FM.

Las actuaciones serán durante cuatro jueves consecutivos a partir del 18 de junio y, en cuanto al horario, serán de 20 a 22.30 h

Leer más

10. Ciclo 'El surf es cultura'

  • Qué hacer
  • Les Corts
Ciclo 'El surf es cultura'
Ciclo 'El surf es cultura'
Foto: Bruce Brown Films

El surf es mucho más que cabalgar olas. También representa viajes, aventura, naturaleza salvaje, éxtasis, peligro, amistad y vivir el momento presente de la manera más intensa posible. No es extraño que su práctica haya despertado el interés de la literatura, el cine, la música, el arte, el diseño, la fotografía e, incluso, el activismo social.

Del 10 de junio al 1 de julio, este ciclo de charlas gratuitas que se llevan a cabo en diversas bibliotecas de Barcelona tiene la vocación de abrir las puertas de un universo inacabable que no solo fascinó a autores míticos como Jack London, Mark Twain y Agatha Christie, sino que también tuvo un impacto enorme en la cultura y la contracultura de los años 60 y que se ha mantenido vigente hasta hoy: todavía hay locos y locas dispuestas a recorrer miles de kilómetros en busca de olas.

A cargo de los periodistas David Moreu y Borja Duñó (jefe de redacción de Time Out).

Leer más
Mostrar másLoading animation

Conciertos

1. 10º aniversario Great Canyon Records

  • Música
  • Sants - Montjuïc
10º aniversario Great Canyon Records
10º aniversario Great Canyon Records
Foto: Great Canyon Records

Great Canyon Records es el sello de Joana Serrat, su hermana CARLA y del supergrupo Riders of the Canyon, proyectos que han obtenido un muy buen reconocimiento internacional en medios como BBC6, Mojo y Uncut. Ahora celebra 10 años de su fundación con una fiesta en la sala Upload el 29 de mayo, dentro de Curtcircuit, el ciclo de conciertos de la ASACC. Actuarán Juana Everett, que presenta el disco Past lives in California, además de Eva Fort, Marta Pérez, Víctor Partido y Ferran Orriols, que abrirán la velada. 

El sello, con gusto por las sonoridades norteamericanas (pero no solo), nació en Vic en 2016, con el debut de la cantautora Marta Dalmont. En estos 10 años ha publicado referencias de Joana Serrat, CARLA, Matthew McDaid, Roger Usart, Riders Of The Canyon, Ferran Orriols, Kiev Cuando Nieva, Eva Fort, Marta Pérez, Nyandú, Ciuret, Juana Everett y Víctor Partido. También ha publicado el único disco de Murdoc (Bernat Sánchez, teclista de Mishima) y de Wide Valley, Marta Knight, Boria, Grauwi + Marta Cascales. 

Leer más
Consulta todos los conciertos recomedados de junio

Arte

1. Sant Pere de Rodes y el Maestro de Cabestany. La creación de un mito

  • Arte
  • Sants - Montjuïc
Sant Pere de Rodes y el Maestro de Cabestany. La creación de un mito
Sant Pere de Rodes y el Maestro de Cabestany. La creación de un mito
MNAC

¿De qué va? ¿Por qué este escultor desconocido de época románica ha recibido el sobrenombre de “el Picasso del siglo XII”? En los rostros geométricos con ojos expresivos del Maestro de Cabestany, y en la desproporción y los volúmenes impactantes de sus esculturas, reside todo aquello que desde el presente hemos sabido denominar modernidad. En pleno románico, las obras del Maestro de Cabestany poseían un estilo característico que lo diferenciaba de sus coetáneos. Por ello, aunque conocemos pocos detalles de la vida de esta figura, su trabajo ha sido reconocido desde la Toscana hasta el Mediodía francés, pasando por Cataluña y Navarra.

¿Por qué hay que ir? Con esta exposición, el MNAC rinde homenaje al escultor más célebre del románico catalán partiendo de la incorporación reciente de nuevas piezas al museo; concretamente, fragmentos que formaban parte de la portada de mármol del monasterio de Sant Pere de Rodes. Por tanto, la muestra se centra en la construcción del mito de la abadía de Rodes, un espacio único, destino de peregrinaje, vinculado a un paisaje ancestral y a la antigua Roma.

Leer más

2. 'Khadija Saye. Siguiendo una estrella fugaz' en el Monestir de Pedralbes

  • Arte
  • Pedralbes
'Khadija Saye. Siguiendo una estrella fugaz' en el Monestir de Pedralbes
'Khadija Saye. Siguiendo una estrella fugaz' en el Monestir de Pedralbes
'Dwelling: in this space we breathe, Ragal, 2017', Khadija Saye I Monestir de Pedralbes

¿De qué va? Siguiendo una estrella fugaz es el título de la exposición del Monasterio de Pedralbes sobre el legado fotográfico de Khadija Saye, artista gambiano-británica que capturó la identidad, la memoria y la dimensión espiritual de la experiencia negra a través de la cámara. La muestra se puede visitar del 6 de febrero al 31 de mayo y es especialmente relevante porque es la primera exposición dedicada a la artista en España y la primera retrospectiva a escala mundial. Saye alcanzó reconocimiento internacional con Dwelling: in this space we breathe (Vivienda: en este espacio respiramos), presentada en el Pabellón de la Diáspora de la Bienal de Venecia de 2017, donde fue la participante más joven.

¿Por qué hay que ir? La exposición sigue la breve pero potente trayectoria de Saye, que murió trágicamente en el incendio de la torre Grenfell en 2017, donde vivía con su madre y donde ambas perdieron la vida, junto con setenta personas más. Una joven promesa que dejó una huella imborrable como artista y como persona comprometida con su comunidad. Hija de la diáspora, creció en un entorno multicultural en el barrio de Hammersmith (Londres), y sus obras muestran una búsqueda que une la experiencia íntima con cuestiones universales.

Leer más
Contenido patrocinado
Publicidad

3. Chez Matisse. El legado de una nueva pintura

  • Arte
Chez Matisse. El legado de una nueva pintura
Chez Matisse. El legado de una nueva pintura
CaixaForum

¿De qué va? Los colores de la ciudad compiten ahora con los del “maestro del color”, que aterriza en una exposición en el CaixaForum. La explosión cromática de Henri Matisse se podrá ver en este museo de la ciudad hasta el 16 de agosto en el marco de la exposición Chez Matisse. El legado de una nueva pintura, organizada en colaboración con el Centro Pompidou de París con el objetivo de mostrar al público barcelonés cómo el genio francés revolucionó el arte del siglo XX.

¿Por qué hay que ir? La muestra reúne cerca de un centenar de obras para explicar por qué su visión de la pintura fue (y en muchos casos, sigue siendo) un hogar acogedor para la modernidad y una influencia para generaciones de creadores posteriores. Ahora bien, en la exposición no hay solo obras de Matisse, sino que las 45 obras del pintor fauvista dialogan con 49 piezas de otros gigantes del arte como Picasso, Braque, Derain, Raoul Dufy, Le Corbusier o Sonia Delaunay. Uno de los grandes reclamos es la presencia de La Moulade, una pieza clave pintada en Colliure que marcó el nacimiento del movimiento fauve y que sirve como eje central de esta colección inédita en la ciudad.

Leer más

4. Los Nabís: De Bonnard a Vuillard

  • Arte
  • Dreta de l'Eixample
Los Nabís: De Bonnard a Vuillard
Los Nabís: De Bonnard a Vuillard
Fundació Catalunya La Pedrera

¿De qué va? Entre finales del siglo XIX e inicios del XX, los Nabis querían restablecer la unidad del arte y allanaban el terreno para la modernidad venidera. Este movimiento, situado en la transición entre el modernismo y las primeras vanguardias, se caracterizaba por un diálogo constante entre la pintura, la arquitectura y las artes decorativas gracias al juego entre el color, la forma y el ritmo de las composiciones artísticas. Ahora, los Nabis entran en La Pedrera en la primera gran exposición monográfica en Barcelona de este movimiento.

¿Por qué hay que ir? La muestra reúne una amplia selección de obras de entre finales del siglo XIX e inicios del XX que nos permiten conocer los principios estéticos y conceptuales de este grupo artístico, que exploró el carácter decorativo de la pintura y encontró la manera de integrarla en la vida cotidiana.

Leer más
Publicidad

5. Antoni Tàpies. El movimiento perpetuo del muro

  • Arte
  • Dreta de l'Eixample
Antoni Tàpies. El movimiento perpetuo del muro
Antoni Tàpies. El movimiento perpetuo del muro
'Antoni Tàpies. El moviment perpetu del mur' I Museu Tàpies

¿De qué va? El Museu Tàpies acoge la muestra El moviment perpetu del mur, una exposición que explora el papel que la noción de muro desencadenó en la obra de Antoni Tàpies desde el contexto de la Segunda Guerra Mundial hasta las décadas posteriores, tanto a nivel simbólico como pictórico y físico.

¿Por qué hay que ir? Este proyecto se centra especialmente en la década de 1950, un período clave de transformación en la práctica artística de Tàpies. A través de este recorrido se plantean nuevas perspectivas sobre el desarrollo de su lenguaje pictórico y sobre la relación entre obra, espacio y espectador. La exposición toma como punto de partida cuatro exposiciones individuales que el artista realizó durante esta década —en las Galerías Layetanas de Barcelona (1950 y 1954), en la Galerie Stadler de París (1956) y en la Sala Gaspar de Barcelona (1960). Cada una de estas muestras presentaba grupos de obras distintos y también diferentes soluciones de montaje. El proyecto analiza cómo estos dispositivos expositivos —la iluminación, la disposición de las obras o el color de las paredes— pueden influir en la percepción y la interpretación de la pintura. Asimismo, explica cómo la obra de Tàpies fue interpretada por críticos, pensadores e historiadores del arte del momento, y cómo se conecta con debates presentes en el pensamiento artístico contemporáneo.

Leer más

6. El asalto de la ilusión

  • Arte
  • El Raval
El asalto de la ilusión
El asalto de la ilusión
Berndnaut Smilde, “Nimbus Kunstmuseum Hal", 2021. ©Berndnaut Smilde. Fotografia de Cassander Eeftinck Schattenkerk.

De qué va? El Centre d’Arts Santa Mònica acoge El asalto de la ilusión, que se puede visitar hasta el 27 de septiembre, una exposición coral que reúne trabajos de diversos artistas para analizar cómo el arte ha contribuido a construir aquello que entendemos como realidad. A través de una puesta en escena cambiante y llena de trampas visuales, la muestra conecta técnicas históricas de representación con problemáticas actuales como la posverdad, la manipulación mediática o la irrupción de la inteligencia artificial.

¿Por qué hay que ir? La exposición está concebida como un recorrido en constante movimiento. Espejos, velos y paredes móviles configuran un espacio que se transforma a medida que el visitante avanza, generando una sensación de inestabilidad que afecta directamente a la percepción. Pintura, fotografía, vídeo e instalación conviven en un mismo itinerario, poniendo de manifiesto cómo cada lenguaje construye una idea distinta de realidad.

Leer más
Publicidad

7. Mako Artigas. Tejer la materia

  • Arte
  • Dreta de l'Eixample
Mako Artigas. Tejer la materia
Mako Artigas. Tejer la materia
Palau Robert

¿De qué va? El Palau Robert presenta Mako, un proyecto expositivo impulsado por Casa Asia y la Fundación J. Llorens Artigas que rinde homenaje a la diseñadora y ceramista japonesa Mako Artigas. La exposición puede visitarse del 13 de marzo al 7 de junio y ofrece una mirada amplia a más de cincuenta años de trayectoria artística, marcada por la sensibilidad, la materia y el color.

¿Por qué hay que ir? La exposición reúne una selección representativa de su trabajo: desde los primeros tejidos estampados (1959-1970), vinculados a la fábrica familiar en Japón y a sus etapas en Cataluña y París, hasta los dibujos para firmas como Kenzo, Dior, Courrèges o Paco Rabanne. A estas piezas se suman cerámicas de gres y porcelana creadas en las últimas décadas, donde el gesto se vuelve más íntimo y la forma más esencial.

Leer más

8. Anna Moreno. La tercera torsión en el MACBA

  • Arte
  • El Raval
Anna Moreno. La tercera torsión en el MACBA
Anna Moreno. La tercera torsión en el MACBA
Fotograma de 'The Terminal Beach' (2024-2025), cortesia d'Anna Moreno i Bernardo Zanotta I MACBA

¿De qué va? El proyecto de la artista Anna Moreno que revisita algunos de los proyectos utópicos de los años setenta impulsados por el arquitecto Ricardo Bofill. A través del cine, la instalación y la investigación artística, la exposición plantea una reflexión sobre las tensiones entre las aspiraciones utópicas de la arquitectura moderna y las realidades sociales y políticas que a menudo impidieron su materialización.

¿Por qué hay que ir? El proyecto toma como eje central el film The Terminal Beach, que documenta el estado actual de un asentamiento nómada construido en 1979 en el desierto argelino por el estudio de Ricardo Bofill. Este proyecto, concebido dentro del periodo más experimental del arquitecto, quedó inconcluso y ejemplifica las contradicciones entre el sueño utópico y la realidad política y social de la época.

Leer más
Publicidad

9. Prisioneros del amor. Hasta el sol de la libertad

  • Arte
  • El Raval
Prisioneros del amor. Hasta el sol de la libertad
Prisioneros del amor. Hasta el sol de la libertad
'Prisioneros del amor. Hasta el sol de la libertad en el MACBA'

¿De qué va? Hasta el 28 de septiembre, el MACBA acoge Prisioneros del amor. Hasta el sol de la libertad, la primera exposición en España de los artistas Basel Abbas y Ruanne Abou-Rahme. La muestra reúne obras que recorren casi dos décadas de su trayectoria y reflexionan sobre la memoria, el exilio y las formas de resistencia frente a la opresión y el expolio de Palestina.

¿Por qué hay que ir? A través de voces, canciones, sonidos e imágenes, los artistas conectan experiencias personales con historias colectivas de lucha y, en una aparente paradoja, ponen el acento en la importancia de la alegría, del amor y de la imaginación colectiva como formas poderosas de resistencia, incluso —y sobre todo— en condiciones extremas.

Leer más

10. Ornitografies: Revelant els traços de les aus en vol

  • Qué hacer
  • Ciudad
Ornitografies: Revelant els traços de les aus en vol
Ornitografies: Revelant els traços de les aus en vol
Xavi Bou

¿De qué va? Las exposiciones de fotografía siempre son interesantes, pero lo son aún más cuando las propuestas se salen de lo tradicional. Ornitografies: Revelant els traços de les aus en vol, del artista visual Xavi Bou en colaboración con la Galería SENDA (una de las más relevantes del arte contemporáneo en Barcelona), se podrá visitar de manera gratuita del 25 de febrero al 10 de abril en la zona de exposiciones del Hotel Eurostars Grand Marina 5*. La exposición es, además, una oportunidad perfecta para conocer el interior de este lujoso hotel.

¿Por qué hay que ir? La muestra presenta una selección de obras en las que Bou hace visibles los movimientos invisibles de la naturaleza. Mediante una técnica de cronofotografía digital, el artista registra el vuelo de las aves como una coreografía completa, revelando patrones que escapan a nuestra percepción habitual.

Leer más
Consulta todas las exposiciones recomendadas de junio

Teatro y danza

1. Contra Antígona

  • El Poble-sec
  • 4 de 5 estrellas
  • Crítica de Time Out
Contra Antígona
Contra Antígona
Foto: Marta Mas Girones | Teatre Lliure

Tíene razón el Corifeo de este 'Contra Antígona' cuando dice que el coro de las tragedias griegas ha sido descuidado por el teatro contemporáneo, una manera de expulsar al público, de separar escena y platea, de levantar un muro que, en la época clásica, se atravesaba gracias, precisamente, al coro, integrado por doce o quince espectadores que se introducían en la acción. Andrea Jiménez ha decidido devolver a Sófocles lo que es suyo y, guiada por el mismo espíritu travieso que demostró en 'Casting Lear', recluta a catorce personas del público para que participen en la versión de 'Antígona' que ella misma y Victoria Szpunberg han escrito. Los guía el Corifeo (Olga Onrubia), el decimoquinto espectador, y una facilitadora (Mònica Molins) que les va dando instrucciones a medida que la acción avanza.

Es muy interesante ver las reacciones del coro, por ejemplo, en la famosa disputa entre Creonte (Xavi Sáez) y Antígona (Júlia Truyol), cuando el nuevo rey de Tebas riñe a la hija de Edipo por haber querido enterrar a su hermano Polinices en contra de lo que él ha mandado. Una atronadora mayoría del coro apoya a Antígona, quien ha violado la ley y, al fin y al cabo, quiere rendir honores a un hombre que ha intentado destruir su ciudad. O cuando Creonte se acerca a su mujer Eurídice (Arantza López Medina), última víctima mortal de la tragedia, rodeada por muchos integrantes de este coro totalmente afligidos.

Leer la crítica

2. Dinamarca

  • 4 de 5 estrellas
  • Crítica de Time Out
Dinamarca
Dinamarca
Foto: Sala Beckett

En Dinamarca, se vive tan bien y son tan felices que incluso se tienen que importar las malas noticias. Y lo peor és que se lo han creído. Nos podríamos imaginar que los dos personajes de la obra de título de país nórdico (y famoso teatralmente porque algo está podrido en él), escrita por Lluïsa Cunillé, son un Hamlet que no muere a manos de Laertes en la última escena de la tragedia de Shakespeare y su madre Gertrudis, ya mayores ambos, compartiendo techo y obligados a soportarse. Están cansados de vivir y todo les importa un bledo, pero no piensan renunciar a nada. Pere Arquillué e Imma Colomer son los encargados de darles vida. Dos intérpretes al servicio de una pieza que solo dos tótems podrían llevarse a su terreno.

I és que el trabajo de Arquillué y Colomer es de otro mundo. Cunillé necesita este tipo de actores y actrices que llevan la valentía tatuada en el brazo, suficientemente hábiles para encabezar repartos en montajes populares y a la vez meterse en jardines espinosos como este Dinamarca. Porque aquí estamos más cerca de un Fi de partida que de un Hamlet, aunque la autora catalana lo único que toma prestado de Beckett es la mala leche y su sentido del humor.

Leer la crítica
Publicidad

3. El firmament

  • Fort Pienc
  • 4 de 5 estrellas
  • Crítica de Time Out
El firmament
El firmament
Foto: David Ruano / TNC

Mientras el mundo se prepara para ver el cometa Halley, doce mujeres deben decidir si Sança está embarazada, cosa que le ahorraría la horca por el asesinato de una criatura. Encerradas en una habitación, con la única presencia de un hombre que no puede abrir la boca y con la multitud afuera que espera ansiosa ver el cuerpo colgado de la acusada, la presión sobre el jurado es grande. La británica Lucy Kirkwood hace que la maquinaria patriarcal se exprese a través de las mujeres, las cuales, no todas, darán vida a tópicos, suspicacias y clichés.

Estamos en 1759, en la Cataluña rural, y no en Suffolk, Inglaterra, que es donde Kirkwood situó El firmament. La directora y traductora Gara Roda ha decidido este cambio, por lo que los personajes no se llaman Sally, Lizzy o Charlotte, sino Sança (Anna Castells), Bet (Sílvia Abril) o Carlota (Teresa Vallicrosa). Una modificación que no afecta al fondo de la cuestión, pero sí a más de un aspecto accesorio. Y quizá por eso Roda plantea la función como si estuviera versionando a Guimerà y el juego de Kirkwood con el presente, cuando nos viene a decir que todo lo que pasaba en el siglo XVIII no ha desaparecido del todo, queda algo descafeinado, especialmente en un momento climático cuando sustituye el Manic monday de The Bangles por No es serio este cementerio de Mecano. El resultado es estético y funciona, pero la razón del momento musical es totalmente diferente.

Leer la crítica

4. Mal de coraçon

  • L'Antiga Esquerra de l'Eixample
  • 4 de 5 estrellas
  • Crítica de Time Out
Mal de coraçon
Mal de coraçon
Caterina Barjau

Es difícil salir del teatro cambiado, con un estado de ánimo diferente con el que has entrado, y poder decir, además, que te has divertido como hacía tiempo que no te pasaba. Que has visto tres intérpretes excelentes que se lo pasan pipa haciendo la función y que saben cómo transmitirlo al público. Que has descubierto una directora (Andrea Jiménez) que ha encajado con tres tarambanas y los ha hecho volar muy alto. Que has disfrutado de un texto irreverente (de Victoria Szpunberg), que sabe jugársela y que hace dianas todo el rato. Y que mañana, si pudieras, no dudarías en volver.

'Mal de coraçon' parece la típica obra de bar, con un hombre a quien acaba de abandonar el amor de su vida (Pau Vinyals), un filósofo borracho (Pol López) y una camarera-cuidadora que quiere ser actriz (Júlia Barceló). Nada nuevo bajo el sol. Dos payasos y un augusto. Pero la introducción de la figura de Santa Teresa, y su obra, lo trastoca todo, hace que la pieza entre en un camino que no sabes por donde saldrá, a veces luminoso, a veces oscuro y tortuoso. Se convierte en un interrogante a resolver, un motor alterno que alimenta la escena. ¡Y cómo superan todos el reto! Porque el camino acaba en una fiesta.

Leer la crítica
Comprar entrada
Publicidad

5. Èdip & Antígona

  • Fort Pienc
  • 3 de 5 estrellas
  • Crítica de Time Out
Èdip & Antígona
Èdip & Antígona
Foto: TNC

Convertir las tragedias tebanas de Sófocles (Edipo rey, Edipo en Colono y Antígona) en un montaje de dos horas y pico con personalidad, sin sobreentendidos, con dinamismo, sin que todo parezca demasiado rápido, como ha hecho Ferran Dordal es una proeza. El público no tiene la sensación de ver tres obras, sino una sola. El clásico ateniense ya las escribió siguiendo un hilo temporal, que comienza con el pueblo rogando para que Edipo libre a Tebas de la peste y termina con Creonte descubriendo los cuerpos muertos de Antígona y de su hijo Hemón. En medio, una gran historia.

Carlota Subirós se ha apropiado de el paisaje desértico de las afueras de Atenas (Colono) para centrar su pieza. Un espacio inmenso, salpicado con cuatro matorrales, por donde hace circular a sus personajes durante la función. Solo en lo que podríamos considerar el primer acto, el que corresponde a Edipo rey, sucede ante el desierto, en lo que representa el palacio del soberano de Tebes, aunque ya nos lo deja ver a través de un gran ventanal. Subirós dirige a la decena larga de actores y actrices de manera convincente, con un corte clasicista que hacía tiempo que no le veíamos. Pero tiene un problema.

Leer la crítica

6. Permagel

  • 4 de 5 estrellas
  • Crítica de Time Out
Permagel
Permagel
Foto: Sílvia Poch / Espai Texas

No era fácil llevar Permagel a escena con una forma que fuese teatral. Victoria Szpunberg y Albert Pijuan podrían haber tirado por el camino más corto y hacer como la autora, Eva Baltasar, y empezar por el preludio del final y seguir la prosa hasta el capítulo de cierre. Pero afortunadamente se han complicado la vida y han deshecho la novela para rehacerla, para darle la vuelta, con añadidos de presentación de los personajes y una línea temporal clara. Para, en definitiva, transformar un artefacto literario en un artefacto teatral.

Maria Rodríguez Soto asume el reto de encarnar a esta mujer a punto de cumplir los 40, lesbiana, solitaria, con instintos suicidas, tía, hermana e hija. Tampoco es nada sencillo meterse en esta piel, dentro de este mundo, y salir victoriosa. ¿Cómo se interpreta a alguien que quiere matarse, que no soporta a la familia, que no encaja, pero que adora a la sobrina? ¿Cómo se mantiene la mirada, la respiración, cuando te pintas una raya en el brazo por donde querrías que pasara la cuchilla de afeitar? ¿Cuando escarneces a madre y hermana?

Leer la crítica
Publicidad

7. Una noche sin luna

  • Dreta de l'Eixample
  • 5 de 5 estrellas
  • Crítica de Time Out
Una noche sin luna
Una noche sin luna
Foto: Una noche sin luna

Lorca, el hombre, es una metáfora triste de lo que es España. Nacido en 1898 y asesinado en 1936, entre la gran derrota colonial y la guerra más cruel. El autor es, seguramente, el mejor y más influyente del siglo XX al sur de los Pirineos y es el único de su estirpe en Europa, la de los genios, de la que debemos estar orgulloso, cuyos huesos permanecen todavía enterrados en una cuneta. Acercarse a su figura, a lo que fue, siempre es problemático. Y Juan Diego Botto lo sabía.

Pero después de ver 'Una noche sin luna' podemos afirmar que nunca nadie, al menos en lo que llevamos de siglo XXI, se había aproximado al Lorca hombre con el tacto, la soltura, el conocimiento y el saber estar del actor. Porque esta obra es una lección de interpretación bestial, de cómo un ser humano se transforma en otro y nos deja boquiabiertos desde el minuto 1 al minuto 105, a esa hora y tres cuartos en que Botto camina hacia Lorca y Lorca pasa a la piel de Botto y de cada uno de los espectadores.

Leer la crítica
Todas las obras recomendadas de teatro

Cine

1. Yo no moriré de amor

Yo no moriré de amor
Yo no moriré de amor
Foto: Elastica

¿De qué va? Cuando la enfermedad sin solución irrumpe como un huracán en la cotidianidad de un núcleo familiar, los roles deberán redefinirse. Y si la madre está condenada a los estragos que provoca el alzheimer, el marido y las dos hijas tratarán de sobrevivir a una terrible oleada emocional que parece no terminar nunca. Y para Claudia, que a sus 18 años apenas está encontrando y asumiendo su identidad, se inicia un camino de complicadísimo equilibrio entre cuidados, por un lado, y sacrificios y renuncias vitales, por el otro.

¿Por qué tienes que verla? Más allá de ser la gran triunfadora del pasado Festival de Málaga, todo un aval para el cine español de los últimos años, Yo no moriré de amor supone una extraordinaria carta de presentación para Marta Matute, su directora y guionista, que pone en imágenes los recuerdos y los traumas de la experiencia propia. Sin aspavientos, huyendo de la pornografía emocional y de trucos narrativos baratos, la película apuesta por el naturalismo, la sutileza y las emociones contenidas pero suficientemente impactantes y verosímiles, a la hora de hablar de temas como los cuidados, la empatía y la familia.

Y todavía una razón más para no perderse este excelente largometraje: su reparto, con Sonia Almarcha, Tomás del Estal, Laura Weismahr y la gran sensación que supone el descubrimiento de Júlia Mascort. En la piel de Claudia, la actriz catalana ofrece todo un recital interpretativo que le valió el premio a Mejor Actriz en Málaga. No será el único.

¿Cuándo se estrena? El 8 de mayo.

Dir.: Marta Matute (España, 2026). 94 min.

2. Las ovejas detectives

Las ovejas detectives
Las ovejas detectives
Courtesy of Amazon MGM Studios

¿De qué va? Una muerte misteriosa que tiene toda la pinta de ser un asesinato. Un puñado de sospechosos y unas particulares investigadoras que tratan de ayudar a un policía no muy espabilado a resolver el misterio. Hasta aquí, todo normal. No lo es tanto que la víctima sea un pastor, y que las empecinadas en resolver el homicidio sean sus ovejas, bien instruidas en el arte detectivesco porque su fallecido dueño les leía novelas de crímenes todas las noches antes de ir a dormir.

¿Por qué tienes que verla? Porque es una magnífica opción para ir al cine en familia. Producida por Phil Miller y Christopher Lord (los directores de Proyecto Salvación), y con el espíritu de películas como Paddington (2014) o Babe, el cerdito valiente (1995), esta juguetona y encantadora película guiña el ojo a los clásicos whodunnits (aquel subgénero en el que hay que averiguar quién de los sospechosos es el culpable de un crimen) al estilo Agatha Christie y también deja caer algunos momentos conmovedores en la relación entre el pastor y su rebaño, y en reflexiones sobre la pérdida y la familia elegida.

En todo caso, Las ovejas detectives está atravesada por un entrañable sentido del humor abierto a todos los públicos. Con Hugh Jackman en la piel del pastor asesinado y Nicholas Braun (el primo Greg de la serie Succession) como atribulado jefe de policía de una comunidad rural, el reparto del film incluye también a una divertidísima Emma Thompson.

¿Cuándo se estrena? El 8 de mayo.

Dir.: Kyle Balda (EE. UU., 2026). 108 min.

Publicidad

3. Los mejores años de nuestra vida

Los mejores años de nuestra vida
Los mejores años de nuestra vida
Foto: A Contracorriente Films

¿De qué va? Ante 60.000 personas entregadas, Hombres G lo petan en un concierto en Ciudad de México. No estamos a finales de los años 80, cuando la banda irrumpió convirtiéndose en todo un fenómeno musical en una España que empezaba a dejar atrás la Movida, pero también en Latinoamérica. La actuación en cuestión forma parte de la nueva vida de un grupo que empezó a hacer ruido en el año 1985 y que, durante siete años, rompió récords de ventas de discos. Después de una década de silencio y distanciamiento, a principios de los 2000 se reencontraron. Hoy, sus componentes ya han cumplido los 60 años, y disfrutan de una segunda juventud, aquello que ellos mismos definen como los mejores años de sus vidas.

¿Por qué tienes que verla? Entre el ejercicio de nostalgia y el retrato íntimo, el documental habla del éxito inesperado de aquel grupo de amigos de adolescencia que dedicaban divertidas canciones a mamones sufridores y chicas cocodrilo o con marcapasos, y que llegaron a protagonizar un par de películas (dirigidas por el gran Manolo Summers, padre de David, el líder de la banda). Pero la película también reflexiona sobre el precio del éxito, sobre malentendidos y distanciamientos, sobre el impacto del duelo en la creación, y sobre segundas oportunidades. Que, ahora mismo, los Hombres G sigan llenando sus conciertos de un público intergeneracional, en España y en Latinoamérica, supone un pequeño milagro. Y el documental se encarga de hablar de ello, haciendo un repaso a 40 años de trayectoria.

Uno de los ganchos de Los mejores años de nuestra vida es la capacidad de sus directores, Charlie Arnaiz y Alberto Ortega, para construir documentales visualmente muy atractivos y llenos de ritmo, como han demostrado en Anatomía de un dandy (sobre la figura del escritor Paco Umbral) o Waldo (sobre el músico Waldo de los Ríos), y en series como Raphaelismo y Supergarcía.

¿Cuándo se estrena? El 8 de mayo.

Dir.: Charlie Arnaiz y Alberto Ortega (España, 2026). 108 min.

4. Jugada maestra

Jugada maestra
Jugada maestra
Foto: Ilze Kitshoff / Diamond Films

¿De qué va? Apenas cuatro horas antes de que se ejecute la sentencia, un preso le explica a un cura qué lo ha llevado hasta el corredor de la muerte. Hijo de la heredera de una fortuna incalculable, expulsada por su familia después de quedarse embarazada, nuestro hombre promete a su madre que luchará por hacer valer sus derechos y recuperar su apellido. Aunque, para conseguirlo, tenga que convertirse en un asesino.

¿Por qué tienes que verla? Para seguir atentos a la progresión de Glen Powell como heredero de Tom Cruise (él mismo lo etiquetó como tal, tras coincidir en Top Gun: Maverick), ahora como protagonista absoluto de una comedia negrísima inspirada en un clásico, Ocho sentencias de muerte (1949).

Obviamente, queda muy lejos de aquel magistral icono de la productora Ealing, en la que Alec Guinness interpretaba hasta ocho personajes diferentes. Pero, aun así, Jugada maestra es una simpática propuesta que satiriza la cultura de la codicia de las élites económicas. Aparte del carisma de Powell, la película cuenta con Margaret Qualley y Ed Harris redondeando el reparto.

¿Cuándo se estrena? El 15 de mayo.

Dir.: John Patton Ford (Reino Unido, 2026). 105 min.

Publicidad

5. Pizza movies

Pizza movies
Pizza movies
Foto: A Contracorriente Films

¿De qué va? Harta de la precariedad del sector, una periodista cultural y crítica de cine (Judit Martín) convence a su marido (Berto Romero) de dejarlo todo y abrir un negocio muy singular: una pizzería temática.

¿Por qué tienes que verla? Para seguir explorando el universo creativo del inclasificable y polifacético Carlo Padial: buscad sus vídeos en PlayGround, leed Dinero gratis o Doctor Portuondo (que después convirtió en serie para Filmin) o ved películas como Mi loco Erasmus (2012) y aquella Algo muy gordo (2017) en la que unía fuerzas cómicas con un Berto Romero que vuelve a ser protagonista de este nuevo largometraje.

Ahora al lado de una Judit Martín –qué química cómica tienen– que nos ha hecho llorar de risa en el teatro, en la tele (en programas como Polònia o Està passant) y en la radio (es, entre otros, la Vane del Versió RAC1). Y que aquí interpreta una especie de alter ego de Desirée de Fez, pareja del director, guionista de Pizza Movies y una de las más respetadas críticas de cine del país, también autora de la novela No la dejes sola.

Una amalgama de talentos, y la colaboración de caras conocidas (Joaquín Reyes, Bruna Cusí, Raúl Arévalo, Tamar Novas, Miguel Noguera...), al servicio de una comedia romántica que no se parece a ninguna otra comedia romántica, y que, del costumbrismo a la autoficción, pasando por la ternura y el surrealismo más extravagante, nos divierte mientras habla de la precariedad de la prensa cultural, de crisis personal y de pareja, y de la importancia del cine en nuestras vidas.

¿Cuándo se estrena? El 15 de mayo.

Dir.: Carlo Padial (España, 2026). 95 min.

6. The Mandalorian and Grogu

The Mandalorian and Grogu
The Mandalorian and Grogu
Foto: Lucas Film LTD

¿De qué va? Con la caída del Imperio, los gobernantes de la Nueva República se enfrentan a la dispersión de los supervivientes señores de la guerra imperiales. En este contexto, el cazador de recompensas Din Djarin y su joven aprendiz Grogu son enviados con una misión: perseguir a los miembros del Consejo de la Sombra que amenazan la paz en la galaxia.

¿Por qué tienes que verla? No necesitaréis ningún motivo para ir a ver la película si sois seguidores de todas las ramas abiertas en la saga Star Wars. En este caso, y después de tres temporadas en formato serie de The Mandalorian, vuelven el personaje interpretado por Pedro Pascal y el carismático Grogu, más conocido como Baby Yoda, que robó los corazones de los fans desde su primera aparición en Disney+. Con Jon Favreau a los mandos de la nave, en funciones de guion y dirección, este salto al cine forma parte de una ambiciosa ampliación del universo creado por George Lucas: aparte de las series que llenan la oferta de la plataforma de Disney, se planean un puñado de películas, directamente vinculadas o no al Mando-verse (o a las tramas interconectadas de The Mandalorian, El libro de Boba Fett y Ahsoka).

La primera, prevista para mayo de 2027, es Starfighter, con Ryan Gosling, pero seguirán, como mínimo, tres largometrajes más. Volviendo al film que nos ocupa, y en medio de un secretismo que se va rompiendo puntualmente con acciones como la proyección gratuita de un adelanto de veinticinco minutos en diversas salas del país, sí destaca uno de los grandes fichajes al reparto: una icónica Sigourney Weaver que se apunta a la fiesta, según explica la actriz, motivada por compartir escenas con Grogu.

¿Cuándo se estrena? 21 de mayo.

Dir.: Jon Favreau (EE. UU., 2026). 135 min.

Publicidad

7. Cowgirl

Cowgirl
Cowgirl
Foto: Xepo W.S. / Filmax

¿De qué va? Conseguir que la última vaca de su explotación ganadera se quede preñada es el objetivo de Empar, una granjera de 60 años que sufre por el futuro de su negocio. Para lograrlo pedirá ayuda a un empresario ganadero y se enfrentará a medio pueblo.

¿Por qué tienes que verla? Por el alegato que propone en favor de una forma de vida, la rural, que se resiste a desaparecer a pesar de tener cada vez más elementos en contra. Y, también, por la apuesta (se diría que) revolucionaria de dar voz a una protagonista veterana independiente y empoderada, toda una rareza en una industria como la cinematográfica, que acostumbra a invisibilizar los conflictos de personajes femeninos de esta edad.

La actriz valenciana Isabel Rocatti, otro veterano como Pep Munné y Carlos Cuevas encabezan el reparto de esta historia de segundas oportunidades con características de comedia romántica. Con espíritu de feel-good movie, y utilizando los paisajes casi como si se tratara de un western, Cowgirl arriesga y gana.

¿Cuándo se estrena? 21 de mayo.

Dir.: Cristina Fernández Pintado y Miguel Llorens (España, 2026). 109 min.

8. El drama

El drama
El drama
Foto: Diamond Films

¿De qué va? Los juegos de confesiones alrededor de una mesa, y después de haber tomado demasiadas copas de vino, los carga el diablo. Cuando Emma y Charlie prueban el catering de su futuro banquete de bodas acompañados de otra pareja de amigos íntimos, los cuatro se plantean reír reconociendo la peor cosa que jamás han hecho en la vida.

En este momento, la bonita historia de amor de los protagonistas, propia de una comedia romántica made in Hollywood, da un vuelco inesperado. Y es que la revelación del turbio secreto del pasado de Emma hace que Charlie deje de verla como la chica de sus sueños, y que sus amigos pasen a despreciarla inmediatamente, poniendo en peligro la boda planeada.

¿Por qué tienes que verla? De entrada, hay que decir que las primeras proyecciones en Estados Unidos han polarizado a la crítica especializada. Nosotros nos situamos muy a favor de una propuesta que busca incomodar y generar conversación: porque en la premisa de El drama, que conviene no revelar, se cruzan algunas líneas rojas, y sitúa al espectador en medio de un dilema que le hace plantearse qué haría de encontrarse en un caso similar.

Contar con una pareja protagonista tan icónica como la que forman Zendaya y Robert Pattinson alimenta la potencia transgresora de un relato que, en el fondo, lleva al límite la ansiedad propia de los novios antes de dar el sí. Sátira social, humor negrísimo y situaciones extremas son las constantes de una ecuación muy consecuente conociendo las otras películas de su director y guionista, el noruego Kristoffer Borgli. Solo hay que recuperar sus anteriores, y espléndidas, Sick of myself (2022) y Dream scenario (2023), para aplaudir su capacidad de sorprender y descolocar al público.

¿Cuándo se estrena? El 29 de mayo.

Dir.: Kristoffer Borgli (EE. UU., 2026). 106 min.

Publicidad

9. Corredora

Corredora
Corredora
Foto: Elastica

¿De qué va? Un brote psicótico rompe por la mitad la progresión de una atleta que lucha por estar en la élite. En medio de autoexigencias y retos continuos, envuelta por la presión constante impuesta por sus entrenadores y por una imperiosa necesidad de demostrar que puede ser la mejor, Cristina estalla.

Y no es muy consciente de qué le está pasando hasta que se impone la caprichosa realidad. A partir de aquí, su complicadísimo camino de recuperación trastocará las dinámicas emocionales con su familia, y llevará a Cris a un complicado proceso de autoconocimiento.

¿Por qué tienes que verla? Porque pone sobre la mesa con sensibilidad y rigor un asunto tan actual y urgente como es la salud mental. En este caso aplicada al deporte de élite, después de haberse conocido casos tan mediáticos como los de Simone Biles, Ronald Araujo y Ricky Rubio. El acercamiento contenido, casi analítico, que propone la cineasta debutante Laura García Alonso se escapa de la emoción simplista y se enfoca en la angustia y la desesperación de una protagonista superada.

Con crudeza pero también con cierta esperanza, la cineasta pone el foco y da pistas muy valiosas sobre de qué manera hay que acompañar a alguien que sufre enfermedades mentales: desde el amor y la empatía, sin reproches. Ojo al trabajo de la joven Alba Sáez y la química que tiene con Marina Salas y Alex Brendemühl, su hermana y su padre en la ficción.

¿Cuándo se estrena? El 29 de mayo.

Dir.: Laura García Alonso (España, 2026). 96 min.

10. Asesinato en la tercera planta

Asesinato en la tercera planta
Asesinato en la tercera planta
Foto: A Contracorriente Films

¿De qué va? Él es novelista y misántropo. Ella, mucho más sociable, es profesora universitaria especializada en el cine de Alfred Hitchcock. Después de dos décadas de matrimonio, la rutina se ha instalado en su casa, la pasión se ha esfumado, nada parece que pueda evitar una crisis. Hasta que ella, desde la ventana y como espectadora privilegiada del piso de enfrente, cree ver a su vecino asesinando a su mujer. Las bastante bien fundamentadas sospechas llevarán a la pareja a asumir una improvisada y adrenalínica investigación.

¿Por qué tienes que verla? Con una carismática pareja protagonista formada por Gilles Lellouche y Laetitia Casta, el cineasta Rémi Bezançon construye una divertida comedia tan juguetona como didáctica: señalando directamente a La ventana indiscreta pero llenando la trama de guiños narrativos y formales al cine de un Alfred Hitchcock que es un personaje más, Asesinato en la tercera planta es, casi, una clase de cine que funciona igualmente para neófitos y para cinéfilos.

Más allá de utilizar el canon hitchcockiano como vertebrador de la película, Bezançon también hace referencias a Godard, Truffaut, Woody Allen y Philippe de Broca. El director de films como El primer día del resto de mi vida (2008) o La biblioteca de los libros rechazados (2018) continúa acertando con un cine elegante que conecta muy bien con el público, sí, pero conscientemente alejado de las comedias más populacheras de la industria francesa.

¿Cuándo se estrena? El 29 de mayo.

Dir.: Rémi Bezançon (Francia, 2026). 106 min.

Más cine

Música clásica

1. Sir John Eliot Gardiner

  • Música
  • clásica y ópera
  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
  • Crítica de Time Out
Sir John Eliot Gardiner
Sir John Eliot Gardiner
© Sim Canetty-Clarke
El gran director británico regresa al escenario del Palau de la Música Catalana con su conjunto, The Constellation Orchestra, para ofrecer un programa centrado en la música orquestal del clasicismo y primer romanticismo. Así, se podrán escuchar obras como la 'Sinfonía en Re', del bilbaíno Juan Crisóstomo de Arriaga, el 'Concierto para clarinete y orquesta' de Wolfgang Amadeus Mozart, y la 'Sinfonía nº49, La Pasione', de Franz Joseph Haydn. 

2. OBC + Augustin Hadelich + Ludovic Morlot

  • Música
  • clásica y ópera
  • Eixample
  • Crítica de Time Out
OBC + Augustin Hadelich + Ludovic Morlot
OBC + Augustin Hadelich + Ludovic Morlot
L'Auditori
Continúa la temporada de conciertos de la Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña en el Auditori. En esta ocasión presenta un atractivo programa que incluye dos obras de referencia del repertorio internacional. Por un lado, el 'Concierto para orquesta' de Béla Bartók. Y seguidamente, el 'Concierto para violín y orquesta' de Johannes Brahms. Augustin Hadelich será el solisa de violín invitado, y Ludovic Morlot, el titular de la orquesta, dirigirá el conjunto.
Publicidad

3. Lang Lang

  • Música
  • clásica y ópera
  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
  • Crítica de Time Out
Lang Lang
Lang Lang
© Philip Glaser
El carismático pianista chino regresa a Barcelona para ofrecer un recital en el Palau de la Música Catalana, escenario por el que pasan cada temporada algunos de los mejores intérpretes de piano del momento. Su recital se estructura en tres partes. En la primera interpretará un Rondó de Mozart y dos sonatas de Beethoven, entre las cuales la Patética. Más adelante será el turno de la música de Albéniz y Granados. Para acabar con dos piezas de Franz Liszt. Y los bises, claro, que seguro que serán generosos. 

4. Le nozze di Figaro

  • Música
  • clásica y ópera
  • El Raval
  • Crítica de Time Out
Le nozze di Figaro
Le nozze di Figaro
Foto: Gran Teatre dl Liceu
Es una de las óperas más populares de Mozart y también de las más queridas. Ahora regresa al Liceu, gracias a una producción del mismo teatro de la Rambla. Giovanni Antonini dirige la música y Marta Pazos es la directora escénica. Entre los cantantes del doble reparto, destacan las voces de Andrè Schuen, Samuel Hasselhorn, Sara Blanch, Anna Prohaska, Konstantin Krimmel y Alejandro Baliñas, entre otros. En total, 14 funciones, la primera de las cuales es para menores de 35 años. ¡A disfrutar!
Publicidad

5. Trio Fortuny

  • Música
  • clásica y ópera
  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
Trio Fortuny
Trio Fortuny
© Trio Fortuny
El conjunto formado por Joel Bardolet (violín), Pau Codina (violonchelo) y Marc Heredia (piano), se ha convertido en pocos años en un trío de referencia y continúa ofreciendo programas atractivos y grandes actuaciones. En esta ocasión será la sala del Petit Palau la que les acoja, en un programa integrado por obras de Maurice Ravel, Franz Schubert, además del estreno del Trio de Josep Ollé.

6. Concierto de carrillón: El gran genio mozartiano

  • Música
  • clásica y ópera
  • Ciutat Vella
Concierto de carrillón: El gran genio mozartiano
Concierto de carrillón: El gran genio mozartiano
© S. Rastrollo
El Palau de la Generalitat acoge una temporada de conciertos de carrillón, organizados entre los meses de septiembre y julio. Se trata de propuestas sugerentes, en las que destacan las sonoridades siempre mágicas de las 49 campanas que forman el instrumento, que suenan en un ambiente de paz y tranquilidad. En esta ocasión, el recital de Anna Maria Reverté está íntegramente dedicado a la música de Mozart. La entrada es libre pero es necesario reservar las invitaciones a través de la página web presidencia.gencat.cat/carillo o bien llamando al teléfono 012.
Publicidad

7. Quartet Casals + Alexander Mélnikov

  • Música
  • clásica y ópera
  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
  • Crítica de Time Out
Quartet Casals + Alexander Mélnikov
Quartet Casals + Alexander Mélnikov
© Pablo Rodrigo Studio
La Diada Pau Casals 2026, el concierto que la Fundación Pau Casals organiza cada año por estas fechas en el Palau, tendrá esta vez un significado especial, al celebrarse este año el 150 aniversario del nacimiento del gran músico del Vendrell. Los protagonistas serán en esta ocasión el Cuarteto Casals y el pianista Alexander Mélnikov, que ofrecerán obras de Shostakóvich y Brahms. 

8. Philharmonia Orchestra + Marin Alsop

  • Música
  • clásica y ópera
  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
  • Crítica de Time Out
Philharmonia Orchestra + Marin Alsop
Philharmonia Orchestra + Marin Alsop
© Palau de la Música Catalana
Este concierto es sin lugar a dudas uno de los más destacados que organiza la Fundación Orfeó Català-Palau de la Música Catalana en el Año Gaudí. Lo dirige Marin Alsop, al frente de la Philharmonia Orchestra y el Coro de Cámara del Palau de la Música Catalana, el Cor Jove y el Cor de Noies del Orfeó Català, y con la presencia como solista de la soprano Núria Rial. El programa está formado por música de Arvo Pärt y estrenos mundiales de David Cieri y Olivia Pérez-Collellmir.
Publicidad

9. Banda Municipal de Barcelona + José Rafael Pascual-Vilaplana

  • Música
  • clásica y ópera
  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
Banda Municipal de Barcelona + José Rafael Pascual-Vilaplana
Banda Municipal de Barcelona + José Rafael Pascual-Vilaplana
© May Zircus
La Banda Municipal cambia el escenario habitual de sus actuaciones, el Auditori de Barcelona, por la sala modernista del Palau de la Música Catalana. El concierto, que forma parte del ciclo Concerts de Tarda al Palau, será dirigido por el titular de la Banda y ofrece un atractivo programa con dos sinfonías de destacados compositores catalanes como Salvador Brotons (Sinfonía nº6, Concisa) y Albert Guinovart (Sinfonia Gaudí).

10. OBC: Concierto de clausura

  • Música
  • clásica y ópera
  • Eixample
  • Crítica de Time Out
OBC: Concierto de clausura
OBC: Concierto de clausura
L'Auditori
La temporada 2025/26 de la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Catalunya llega a su fin con un atractivo programa que reune en un mismo concierto una ópera de Ravel y un ballet de Stravinsky. Del primero, ofrecerán L'enfant et les sortilèges, una ópera en un acto que nos traslada al mundo infantil. Por su parte, del compositor ruso sonará su primer gran éxito, un ballet que nos sumerge en el mundo de las leyendas de aquel país. Ludovic Morlot dirige el conjunto, integrado por diversos solistas vocales, además del Orfeó Catalá y su Coro Infantil. 
Todos los conciertos de música clásica recomendados
Recomendado
    Últimas noticias
      Publicidad
      Volver arriba

      Quiénes somos

      Contáctanos

      Time Out Barcelona

      Time Out Worldwide

      Mapa del sitio
      © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.