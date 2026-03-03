Suscríbete
El barquer
Foto: Marta Mas Gironès / Teatre Lliure | El barquer
Foto: Marta Mas Gironès / Teatre Lliure

Las obras de teatro recomendadas de la cartelera de Barcelona

Seleccionamos las mejores representaciones de teatro, danza y comedia que hay actualmente en la cartelera de Barcelona

Andreu Gomila
Escrito por Andreu Gomila
Editor
Colaboradores: María José Gómez y Borja Duñó
Desde espectáculos más pequeños a grandes producciones, de monólogos a musicales alucinantes... La cartelera de teatro de Barcelona es potente y ofrece shows para todo tipo de público. Si te preguntas cuáles son las mejores obras que se pueden ver en nuestros escenarios, hemos hecho una selección de las piezas que no hay que perderse de ninguna de las maneras. Tampoco te pierdas los mejores musicales y las mejores obras de teatro infantil en Barcelona.

El 21 de marzo, participa en Cap Butaca Buida, ¡la gran fiesta del teatro! 

Las mejores obras de la cartelera de Barcelona

1. En la mesura de l'impossible

  • El Raval
  • 4 de 5 estrellas
  • Crítica de Time Out
En la mesura de l'impossible
En la mesura de l'impossible
© Alex Rademakers

Según Tiago Rodrigues, el mundo está separado en dos hemisferios: el posible y el imposible. El primero sería Occidente o, mejor dicho, todos esos lugares que pueden permitirse el lujo de no vivir permanentemente en estado de guerra. El otro correspondería a todos esos rincones que están sometidos a las bombas. En medio estarían los trabajadores humanitarios, todos aquellos que, proviniendo de lo "posible", trabajan en lo "imposible". ¿La razón? Un trabajo como cualquier otro, dicen los personajes del director y dramaturgo portugués. Pero es algo más que eso.

Hace un par de años, el propio Rodrigues trajo este mismo espectáculo, que ahora ha estrenado La Perla 29, al festival Temporada Alta. En Barcelona, es Cristina Genebat quien se ha encargado de dirigirlo, en lo que supone su debut con la batuta.  

Leer la crítica

2. L'estiueig

  • El Gòtic
  • 4 de 5 estrellas
  • Crítica de Time Out
L'estiueig
L'estiueig
Foto: Sergi Panizo / El Maldà

Carlo Goldoni escribió en el siglo XVIII la Trilogia della villeggiatura con la intención de reírse de los veraneantes, de los burgueses y nobles venecianos que dejaban su casa en verano para trasladarse a otro lugar y tirar, literalmente, la casa por la ventana. Había quienes se lo podían permitir. Pero había otros que no. Y la compañía Els Pirates ha cogido el clásico, ha dejado en cuatro intérpretes una obra que pide doce personajes, la ha desnudado de toda escenografía, ha vestido a los actores y a las actrices de manera bastante decente y ha reescrito levemente el texto para llevar la comedia hasta nuestros días.

Lo mejor es cómo la compañía asume el desafío que supone que los intérpretes tengan que hacerse suyos dos o tres personajes. Porque se puede romper la cuarta pared tirando pintura a la platea o, simplemente, dirigiéndose a ella, diciendo la verdad, porque la magia aparece, pero puede ser una magia barata de teatro de proximidad, igualmente maravillosa. Magia, al fin y al cabo.

Leer la crítica
3. Els fills

  • L'Antiga Esquerra de l'Eixample
  • 4 de 5 estrellas
  • Crítica de Time Out
Els fills
Els fills
Foto: Marta Mas

La aparición de un viejo conocido en una casa que llega para provocar un cataclismo de proporciones diversas es uno de los motores recurrentes del teatro, desde Oncle Vània a Göteborg. Y Lucy Kirkwood utiliza el mismo cebo en Els fills para hacernos zambullir en una obra de gran alcance ideológico y moral sobre la responsabilidad de las generaciones más mayores respecto a las que vienen detrás. Todo lo que plantea es tan vigente que da pavor y no hay nada sobrante en esta obra.

Todo empieza con la llegada de la Rose (Emma Vilarasau) al hogar de la Hazel (Mercè Arànega) y Robin (Jordi Boixaderas). Los tres son físicos, se conocen de toda la vida, pero hace cerca de 40 años que no se ven. No sabremos el motivo de la visita de la vieja amiga hasta el final y será importante. El mundo de la función es un lugar que acaba de sufrir un accidente nuclear y, por lo tanto, podríamos decir que estamos ante una pieza de cariz apocalíptico, de una apocalipsis concreta, incluso cotidiana. Pero Kirkwood es suficientemente hábil para presentarnos tres personajes séniores (están jubilados), con cartas escondidas y una relación íntima para mojar pan.

Leer la crítica

4. El barquer

  • El Poble-sec
  • 4 de 5 estrellas
  • Crítica de Time Out
El barquer
El barquer
Foto: Marta Mas Gironès / Teatre Lliure

Al final del segundo acto de El barquer, la tía Maggie (Anna Güell), dice: "Si una cosa he aprendido, en esta vida, es que el amor no es nada más que dolor". Justo en aquel momento parece una frase fuera de lugar, una ida de olla de una mujer mayor que no está en sus cabales, que vive del pasado y que no está muy atenta al drama que se está cocinando ante ella, cuando hace nada que los Carney han conocido finalmente qué le pasó a Seamus hace diez años. Pero cierra el acto porque es una premonición, nos está diciendo, en el estilo mágico y metafórico de Jez Butterworth, qué pasará después, cuando el conflicto político y el conflicto íntimo que viven los Carney converjan.

Seamus es el hermano de Quinn (Roger Casamajor) y el marido de Caitlin (Mima Riera), militante del IRA desaparecido hace una década y que, en buena medida, ha marcado la vida de la familia Carney durante estos años. Su esposa y su hijo se trasladaron a casa de Quinn y Mary (Marta Marco) y, esperando, hemos pasado de 1971 a 1981, mientras el conflicto norirlandés crecía y se llegaba a las huelgas de hambre de prisioneros de la banda armada que acabaron muriendo.

Leer la crítica
5. Dones valentes

  • El Poble-sec
  • 3 de 5 estrellas
  • Crítica de Time Out
Dones valentes
Dones valentes
Foto: Marta Mas Gironès / Teatre Lliure

Convertir en obra de teatro el libro Dones valentes de Txell Feixas no era algo fácil. Sobre todo porque era imposible traer al Lliure en carne y hueso a las auténticas Hiyam, Khadija y Benchymer, ni tampoco a la propia narradora, sino que la directora, Glòria Balañà, debía utilizar actrices para ponerse en su piel. La dramaturgia de Aina Tur logra salvar el escollo a través de algo tan poco valorado como es la honestidad, dejando claro desde el principio el juego; que estamos ante una especie de ejercicio de teatro documental sin los protagonistas reales de la historia.

En escena, tenemos a cuatro actrices (Marwa Bakhat, Agnès Jabbour, Manar Taljo e Iria del Río) y un actor (Moha Amazian) que navegarán de Afganistán al Líbano, pasando por Gaza, Siria, el Kurdistán... Con el objetivo de explicar la historia de nueve mujeres que lo han sobrevivido todo, desde parir a una niña en un país que no quiere mujeres a estar sometida durante cuatro años a los esbirros del Estado Islámico. Relatos duros, sin concesiones, que los intérpretes nos acercarán sin olvidar en ningún momento su papel de médiums, también de mujeres con sus circunstancias.

Leer la crítica

6. Les bàrbares

  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
  • 4 de 5 estrellas
  • Crítica de Time Out
Les bàrbares
Les bàrbares
Foto: Teatre Borràs

Con Les bàrbares, Lucía Carballal pretendía colocar un micrófono oculto en medio de una conversación entre su madre y sus amigas para saber qué pensaban realmente del feminismo y de la vida que habían vivido. Y consiguió un retrato extraordinario sobre la generación de mujeres que se encuentran en los sesenta (y más allá) a través de tres personajes muy diferentes, unidos por la amistad y Bàrbara, una arquitecta de 40 años víctima del cáncer, sobrina de una de ellas y confidente de las otras.

Las tres, Carmen (Cristina Plazas), Susi (María Pujalte) y Encarna (Francesca Piñón), se encuentran en un hotel con decoración de otra época por petición expresa, última voluntad, de Bàrbara. En el escenario, las acompaña una cantante, Berta Gratacós, que entonará melodías de su juventud. La idea es que hablen sobre sus vidas, sobre las renuncias que han hecho y, sobre todo, que vuelvan a encontrarse. Son tres mujeres que tienen poco en común: una es arquitecta y no ha tenido hijos, otra es ama de casa rica con dos hijos y la última es una mujer trabajadora que ha tenido tres hijos. Tres universos y una sola coincidencia: son mujeres. Además, son (o fueron) muy amigas.

Leer la crítica
7. Weltschmerz (títol provisional)

  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
  • 4 de 5 estrellas
  • Crítica de Time Out
Weltschmerz (títol provisional)
Weltschmerz (títol provisional)
Foto: Fundació Joan Brossa

Cuando entras al teatro de la Fundació Joan Brossa, te encuentras con una partida de petanca. Tres hombres y una mujer están jugando. Seguramente, el gran público no los conoce, pero son una especie de dream team de la creación contemporánea barcelonesa: Clara Aguilar (músico, diseñadora de sonido, miembro de los VV.AA., colaboradora habitual de Marcos Morau), Marc Salicrú (escenógrafo, diseñador de sonido y luz, miembro de los VV.AA., artista independiente), Albert Pérez Hidalgo (fundador de Atresbandes, actor de El Conde de Torrefiel) y Ferran Dordal (dramaturgo, Agrupación Señor Serrano, La Ruta 40), autor y director de este Weltschmerz (títol provisional), una propuesta que desprende la fina ironía característica de Dordal. ¿El objetivo? Describir el espíritu de su tiempo, algo que es un reto extremadamente complejo.

A través de diferentes vías, Dordal nos irá explicando la historia de esta pieza de encabezado dudoso que hace referencia al concepto romántico del dolor del mundo, es decir, a la pesadez existencial que deben soportar aquellos que intentan sumergirse en el alma humana. Todo gira en torno al mismo título, a cómo llega a él, a cómo lo enfrenta, mientras vive: parejas, vecinas, trabajos, la escritura, el consumo de energía mundial... Mientras tanto, los cuatro amigos juegan a la petanca y de vez en cuando cogen el micrófono para contarnos la historia, para sustituir una voz en off y la proyección del texto en una pantalla.

Leer la crítica

8. La presència

  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
  • 4 de 5 estrellas
  • Crítica de Time Out
La presència
La presència
La Villarroel
Turisme rural, Allà lluny hi ha una caseta... Y ahora La presència. Es curioso que en pocos meses se hayan estrenado en Barcelona tres obras de temática paranormal y que dos de ellas tengan un trasfondo cómico. Las tres, además, ambientadas en el campo, en pleno invierno y firmadas por dramaturgos de primer nivel que parecen haber competido para ver quién se ajusta más al género, quién tiene más éxito, como en un torneo especial de dramaturgia. El ganador lo decidirá el público. Pero si me hacen elegir a mí, creo que la más lograda es la que ha llegado a La Villarroel, creada por Carmen Marfà y Yago Alonso: La presència.

La obra nos sitúa en una casa de un valle pirenaico, en medio de una tormenta de nieve, mientras el patriarca de la familia está muriendo. Allí encontramos a los hijos, Ernest (Pau Roca) y Sandra (Nausicaa Bonnín), además del marido de esta última, Miki (Marc Rodríguez). Al poco tiempo, llega Sol (Anna Sahun), médica del CAP de Sort, que viene a visitar al moribundo. Evidentemente, el padre morirá y comenzarán a suceder cosas extrañas.

Leer la crítica
9. Ànima

  • Musical
  • Dreta de l'Eixample
  • 4 de 5 estrellas
  • Crítica de Time Out
Ànima
Ànima
Foto: David Ruano / TNC

'Ànima' podía haberse desarrollado como todos los musicales de época, con príncipes azules, bellas durmientes, un sesgo de género maloliente y todo el azúcar que quisierais. Y, de hecho, el musical que ha estrenado el TNC, ambientado en los años 30 del siglo pasado, en EEUU, parece que tiene que ir por ahí. Porque tenemos a nuestra protagonista, Greta (Paula Malia), que se va de su pueblo para probar suerte en Hollywood, y dejar atrás la pobreza y una vida planificada. ¿La salvará un hombre caritativo? No, una historia creada en el 2024 no puede ser como 'Cantando bajo la lluvia'.

Y eso que tenemos todo el universo Disney por delante, el del nacimiento del imperio, el de la creación de 'Blancanieves', el primer largometraje animado y en color de la historia. El sueño de Greta es trabajar para el gran Walter (Oriol Burés). No lo conseguirá a la primera, como ya podíamos esperar. El argumento, sin embargo, irá adquiriendo toques de comedia de enredos, más allá de la historia de formación y superación de una mujer que lo tiene todo en contra. E incluso reiremos. En esta complejidad se encuentra el punto a favor de 'Ànima'. Y una dirección escénica de Gara Roda que sabe sacarle jugo a un giratorio capaz de transformar la escena en pocos instantes.

Leer la crítica
