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Barcelona

'L'òpera de tres rals'
Foto: Marta Mas Gironès / Teatre Grec | 'L'òpera de tres rals'
Foto: Marta Mas Gironès / Teatre Grec

Las 14 obras que no te puedes perder del Grec 2026

Los espectáculos de teatro y danza que no puedes dejar escapar de la gran cita con las artes escénicas de julio en Barcelona

Andreu Gomila
Escrito por Andreu Gomila
Editor
Colaborador: Borja Duñó
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En su 50º aniversario, el festival Grec llenará este verano de clásicos del teatro y la danza europeos, como Rosas, Angélica Liddell, Calixto Bieito y Romeo Castellucci, y de nombres nuevos que no hemos visto nunca en Barcelona, como Florentina Holzinger, Ntando Cele y Jinyeob Lee. Hacemos un repaso de lo mejor de las artes escénicas del mundo que nos llegará a nuestra ciudad este mes de julio. Porque medio siglo de vida no se cumple cada año.

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NO TE LO PIERDAS: Las obras de teatro recomendadas de la cartelera de Barcelona

Espectáculos recomendados del Grec 2026

1. 'Ophelia's Got Talent', de Florentina Holzinger

'Ophelia's Got Talent', de Florentina Holzinger
'Ophelia's Got Talent', de Florentina Holzinger
Foto: Grec

Teatre Lliure: Montjuïc, 2 y 3 de julio

A pesar de haber llegado ya a los 40 y disfrutar de una reconocida fama de artista transgresora en Europa, la austríaca Florentina Holzinger nunca ha pisado Barcelona (sí Madrid), y nos llega con una producción de la Volksbühne berlinesa que nos advierte de entrada que, durante la función, se usan agujas y descripciones explícitas de violencia sexual y física. Sobre el terreno húmedo del escenario, los intérpretes prueban qué significa "ser Ofelia". Leda, Melusina, Undina, las ninfas, las nereidas o las sirenas, todas dan forma a las biografías de muchas mujeres hasta hoy. Y como herederas suyas, la compañía especula sobre futuras formas de vida que habrán asimilado estas condiciones, las habrán transformado y habrán dado lugar a nuevas formas de ser.

2. 'La verdadera historia de Ricardo III', de Calixto Bieito

'La verdadera historia de Ricardo III', de Calixto Bieito
'La verdadera historia de Ricardo III', de Calixto Bieito
Foto: Grec

Teatre Grec, 10 y 11 de julio

Hace muchos años que nuestro Calixto Bieito no vuelve a Barcelona para recordarnos que dirigió el Romea a principios del siglo XXI y, antes, desde el Lliure, inició una carrera internacional que lo ha convertido en uno de los más grandes directores europeos. Hace aún más años que no pisa el Teatre Grec. Y lo hará este verano con una producción del Teatro General San Martín de Buenos Aires en la que mira de nuevo a Shakespeare y a su malvado más terrible, Ricard III. Todo empieza en agosto de 2012. En un estacionamiento de Leicester, bajo un sector con una R marcada en el asfalto, son hallados los restos de Ricard III. No es un lugar habitual para enterrar a un rey. Se trata de una disección, no solo del turbulento pero breve reinado de Ricard, sino también de la maldad humana que, consciente o inconscientemente, forma parte de nuestra naturaleza biológica y psicológica.

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3. 'Wasted land', de Ntando Cele

'Wasted land', de Ntando Cele
'Wasted land', de Ntando Cele
Foto: Grec

Teatre Lliure: Montjuïc, 10 y 11 de julio

Gracias a Wasted Land, podremos descubrir a la directora sudafricana Ntando Cele, la cual consigue sumergirse profundamente en el montón de desechos de la moda rápida y llevar al público a un viaje de autorreflexión. El espectáculo es muy escéptico sobre la posibilidad de un cambio fundamental o una reestructuración de la sociedad, dadas las estructuras de poder profundamente arraigadas que mantienen el statu quo de la industria de la moda hipercapitalista. Wasted Land es un paisaje melódico entre la representación teatral, la proyección de vídeo y el concierto poético. Una sátira postapocalíptica inspirada en canciones de protesta decoloniales, reinterpretada por Cele en colaboración con el músico y compositor egipcio Wael Sami Elkholy y tres vocalistas.

4. 'Seppuku, el funeral de Mishima', de Angélica Liddell

'Seppuku, el funeral de Mishima', de Angélica Liddell
'Seppuku, el funeral de Mishima', de Angélica Liddell
Foto: Josep Aznar / Grec

Teatre Lliure: Montjuïc, 24 y 25 de julio

En Temporada Alta agotó las entradas en pocos minutos. Y es que Angélica Liddell despierta pasiones, aunque ella repita que no la hemos entendido. Aquí, a través del suicidio ritual del escritor japonés Yukio Mishima, cierra la trilogía sobre la muerte tras ofrecernos su funeral (Vudú: (3318) Blixen) y el de Ingmar Bergman (Dämon). El espectáculo traza un elogio de la muerte como acto de vanguardia, radical y sincero. En el centenario del nacimiento del escritor, Liddell convierte a Mishima en materia escénica: erotismo, belleza y violencia como caminos hacia la libertad. Atención: las funciones empezarán a las 4.45 h de la madrugada.

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5. 'Brel', de Anne Teresa de Keersmaeker y Solal Mariotte

'Brel', de Anne Teresa de Keersmaeker y Solal Mariotte
'Brel', de Anne Teresa de Keersmaeker y Solal Mariotte
Foto: Grec / Annevan Aerschot

Teatre Grec, 16 y 17 de julio

El punto de partida de esta nueva creación de la veterana Anne Teresa de Keersmaeker y de la joven promesa Solal Mariotte es una selección de composiciones del cantante Jacques Brel. Ambas aportan a este proyecto enfoques divergentes a la coreografía y la danza. Con dos generaciones de diferencia, también tienen historias muy diferentes con el cantante, que nació en Bruxelles en 1929 y alcanzó la fama internacional en los años cincuenta y sesenta. Densas, poéticas y a menudo políticas, las poderosas letras de Brel evocan una gama de estados de ánimo y emociones.

6. 'Muljil', de Jinyeob Lee

'Muljil', de Jinyeob Lee
'Muljil', de Jinyeob Lee
Foto: Grec

Teatre Lliure: Montjuïc, 15 y 16 de julio

Inspirado en el haenyeo (해녀) de la isla de Jeju, en Corea del Sur – mujeres que se sumergen en apnea en el mar para recoger marisco – Muljil gira en torno a balsas llenas de agua en las que se sumergen las bailarinas. Cuatro personajes (una trabajadora, una mujer embarazada, una persona transgénero y una mujer impulsada por el deseo de transformación física) que encarnan una forma de vulnerabilidad, cada una sujeta a las presiones de nuestra sociedad. Los cuerpos suspendidos en el agua evocan la frágil frontera entre la vida y la muerte, tejiendo conexiones estrechas con la experiencia vivida de los refugiados que intentan cruzar el mar. Podremos descubrir a la artista surcoreana Jinyeob Lee, fundadora de la compañía Elephants Laugh.

 

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7. 'Creure en les màscares', de Romeo Castellucci

'Creure en les màscares', de Romeo Castellucci
'Creure en les màscares', de Romeo Castellucci
Foto: Elizabeth Carecchio / Grec

CCCB, 4 y 5 de julio

El gran artista italiano vuelve a Barcelona, no con una obra de teatro o una ópera, sino con un site-specific. Hay una habitación, a veces blanca, a veces negra, a veces cubierta de blanco si la habitación es negra, a veces cubierta de negro si la habitación es blanca. Aquí no hay actores, sino cosas y palabras. Hay una tubería que no es una tubería, pero esto solo es una excusa y este no es el problema. Vamos al final, donde hay una silla vista de lejos que nos recuerda a Andy Warhol. Hay un cierto número de espectadores y un cierto número de máscaras rígidas. Son números pares. Cada máscara pertenece solo a la persona que la recibe y será suya para toda la vida.

8. 'Factory (somni d'una nit d'estiu)', d'Àlex Rigola

'Factory (somni d'una nit d'estiu)', d'Àlex Rigola
'Factory (somni d'una nit d'estiu)', d'Àlex Rigola
Foto: Grec

Heartbreak Hotel, del 30 de junio al 31 de julio

Àlex Rigola se enfrenta de nuevo con Shakespeare, pero lo hace a través de un viaje a la Factory de Andy Warhol pasado por el tamiz del clásico Somni d'una nit d'estiu. Y cuenta con una docena de actores y actrices de primera, como Elisabet Casanovas, Nil Cardoner, Oriol Genís, Quimet Pla y Lluís Villanueva, entre otros. Según Rigola, cuando Shakespeare describe el bosque donde van a parar los enamorados del Somni d’una nit d’estiu, parece como si él mismo hubiera viajado en una máquina del tiempo a los años sesenta y hubiera conocido a todos aquellos animalillos que habitaban la Factory warholiana. Un bosque de caos y libertad con un Warhol celoso de su amante Billy Name, Eddie Sedgwick apoyándole, su asistente Gerard Malanga complicándolo todo con sustancias prohibidas y la Velvet Underground en busca de una performance culminante.

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9. 'El corazón de Ester', d'Alberto Cortés

'El corazón de Ester', d'Alberto Cortés
'El corazón de Ester', d'Alberto Cortés
Foto: Grec

Mercat de les Flors, del 5 al 7 de julio

En el siglo XIX, se encontró un manuscrito misterioso en el campo inglés que contenía fragmentos de diario y poemas de amor escritos por una mujer llamada Ester. En los textos, describe cómo desaparece lentamente entregándose completamente a sus seres queridos. Alberto Cortés establece un paralelismo entre entregarse a un amante y entregarse al público: cada relación determinada por mirar y ser mirado, y cómo ser mirado finalmente hace que uno desaparezca. Es por eso que ha limitado la vida de esta actuación a 50 presentaciones, tras las cuales se agotará por la mirada del público, como una vela finalmente apagada. Cortés también se pregunta si existe algo como la devoción queer, y lo vincula a la esperanza de un nuevo futuro.

10. 'SPAfrica', de Julian Hetzel

'SPAfrica', de Julian Hetzel
'SPAfrica', de Julian Hetzel
Foto: Dylan Piaser

Fundació Joan Brossa, 7 y 8 de julio

SPAfrica es una performance sobre la empatía y el extractivismo. Un proyecto que explora cómo el capitalismo está conectado con el racismo. El alemán Julian Hetzel y la sudafricana Ntando Cele unen fuerzas para explorar los límites de la empatía: la capacidad de entender o sentir lo que experimenta otra persona. ¿Qué pasa si la empatía no cambia ni supera las estructuras de poder, sino que refuerza los privilegios existentes? SPAfrica revela los mecanismos problemáticos y el racismo oculto de su funcionamiento.

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