1. 'Ophelia's Got Talent', de Florentina Holzinger
Teatre Lliure: Montjuïc, 2 y 3 de julio
A pesar de haber llegado ya a los 40 y disfrutar de una reconocida fama de artista transgresora en Europa, la austríaca Florentina Holzinger nunca ha pisado Barcelona (sí Madrid), y nos llega con una producción de la Volksbühne berlinesa que nos advierte de entrada que, durante la función, se usan agujas y descripciones explícitas de violencia sexual y física. Sobre el terreno húmedo del escenario, los intérpretes prueban qué significa "ser Ofelia". Leda, Melusina, Undina, las ninfas, las nereidas o las sirenas, todas dan forma a las biografías de muchas mujeres hasta hoy. Y como herederas suyas, la compañía especula sobre futuras formas de vida que habrán asimilado estas condiciones, las habrán transformado y habrán dado lugar a nuevas formas de ser.