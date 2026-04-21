Los espectáculos de teatro y danza que no puedes dejar escapar de la gran cita con las artes escénicas de julio en Barcelona

En su 50º aniversario, el festival Grec llenará este verano de clásicos del teatro y la danza europeos, como Rosas, Angélica Liddell, Calixto Bieito y Romeo Castellucci, y de nombres nuevos que no hemos visto nunca en Barcelona, como Florentina Holzinger, Ntando Cele y Jinyeob Lee. Hacemos un repaso de lo mejor de las artes escénicas del mundo que nos llegará a nuestra ciudad este mes de julio. Porque medio siglo de vida no se cumple cada año.

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