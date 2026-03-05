Suscríbete
Fundació Antoni Tàpies

Las mejores exposiciones de Barcelona

Las propuestas artísticas imprescindibles en museos y galerías

Rita Roig
Escrito por Rita Roig
Editora Cultura i Notícies
Barcelona está llena de museos y galerías que programan magníficas muestras y actividades. Arte, ciencia, diseño, fotografía, historia... y otras exposiciones curiosas que te sorprenderán. Además, la ciudad también tiene sus calles llenas de obras de arte escondidas en las que quizás nunca te has fijado.

¿Cuáles son las mejores exposiciones de Barcelona ahora mismo? Sean cuales sean tus preferencias, seguro que hay una esperándote en alguna de las salas de la ciudad que te fascinará. Haz vistazo a nuestro listado y decide qué exposición quieres visitar este fin de semana, en solitario cuando salgas de trabajar, cuál es la perfecta para tener una cita o cuáles quieres ver en compañía de tus amigos.

1. Antoni Tàpies. El movimiento perpetuo del muro

  • Arte
  • Dreta de l'Eixample
Antoni Tàpies. El movimiento perpetuo del muro
Antoni Tàpies. El movimiento perpetuo del muro
'Antoni Tàpies. El moviment perpetu del mur' I Museu Tàpies

¿De qué va? El Museu Tàpies acoge la muestra El moviment perpetu del mur, una exposición que explora el papel que la noción de muro desencadenó en la obra de Antoni Tàpies desde el contexto de la Segunda Guerra Mundial hasta las décadas posteriores, tanto a nivel simbólico como pictórico y físico.

¿Por qué hay que ir? Este proyecto se centra especialmente en la década de 1950, un período clave de transformación en la práctica artística de Tàpies. A través de este recorrido se plantean nuevas perspectivas sobre el desarrollo de su lenguaje pictórico y sobre la relación entre obra, espacio y espectador. La exposición toma como punto de partida cuatro exposiciones individuales que el artista realizó durante esta década —en las Galerías Layetanas de Barcelona (1950 y 1954), en la Galerie Stadler de París (1956) y en la Sala Gaspar de Barcelona (1960). Cada una de estas muestras presentaba grupos de obras distintos y también diferentes soluciones de montaje. El proyecto analiza cómo estos dispositivos expositivos —la iluminación, la disposición de las obras o el color de las paredes— pueden influir en la percepción y la interpretación de la pintura. Asimismo, explica cómo la obra de Tàpies fue interpretada por críticos, pensadores e historiadores del arte del momento, y cómo se conecta con debates presentes en el pensamiento artístico contemporáneo.

2. Rodoreda, un bosque

  • Arte
  • El Raval
Rodoreda, un bosque
Rodoreda, un bosque
Institut d’Estudis Catalans – Fundació Mercè Rodoreda, Barcelona

¿De qué va? El CCCB acogerá, hasta el 25 de mayo, la exposición "Rodoreda, un bosque", dedicada a la radicalidad literaria y al imaginario creativo de la escritora en lengua catalana más importante del siglo XX. Comisariada por la ensayista y crítica literaria Neus Penalba, la muestra pretende alejarse de los tópicos, a menudo edulcorados, que han rodeado su figura y mostrar la faceta más contemporánea de Rodoreda, donde la escritura transita entre el realismo y la fantasía para hablarnos de la inocencia, el deseo, el suicidio, el desarraigo, el escarnio o la metafísica.

¿Por qué hay que ir? La muestra se sirve de la metáfora del bosque para concebir el espacio expositivo. Las salas se conectan orgánicamente, utilizando este símil para explicar la trayectoria de la autora a través de un recorrido por las raíces literarias y la experiencia del desarraigo del exilio, los troncos marcados por la vivencia de la guerra, las ramas que dialogan con la cultura occidental y las copas que rozan el cielo y acogen pájaros. A través de esta estructura se despliegan más de 400 piezas entre obra plástica, instalaciones, documentos y audiovisuales, incorporando originales de la Fundación Mercè Rodoreda.

3. Anna Moreno. La tercera torsión en el MACBA

  • Arte
  • El Raval
Anna Moreno. La tercera torsión en el MACBA
Anna Moreno. La tercera torsión en el MACBA
Fotograma de 'The Terminal Beach' (2024-2025), cortesia d'Anna Moreno i Bernardo Zanotta I MACBA

¿De qué va? El proyecto de la artista Anna Moreno que revisita algunos de los proyectos utópicos de los años setenta impulsados por el arquitecto Ricardo Bofill. A través del cine, la instalación y la investigación artística, la exposición plantea una reflexión sobre las tensiones entre las aspiraciones utópicas de la arquitectura moderna y las realidades sociales y políticas que a menudo impidieron su materialización.

¿Por qué hay que ir? El proyecto toma como eje central el film The Terminal Beach, que documenta el estado actual de un asentamiento nómada construido en 1979 en el desierto argelino por el estudio de Ricardo Bofill. Este proyecto, concebido dentro del periodo más experimental del arquitecto, quedó inconcluso y ejemplifica las contradicciones entre el sueño utópico y la realidad política y social de la época.

4. Prisioneros del amor. Hasta el sol de la libertad

  • Arte
  • El Raval
Prisioneros del amor. Hasta el sol de la libertad
Prisioneros del amor. Hasta el sol de la libertad
'Prisioneros del amor. Hasta el sol de la libertad en el MACBA'

¿De qué va? Hasta el 28 de septiembre, el MACBA acoge Prisioneros del amor. Hasta el sol de la libertad, la primera exposición en España de los artistas Basel Abbas y Ruanne Abou-Rahme. La muestra reúne obras que recorren casi dos décadas de su trayectoria y reflexionan sobre la memoria, el exilio y las formas de resistencia frente a la opresión y el expolio de Palestina.

¿Por qué hay que ir? A través de voces, canciones, sonidos e imágenes, los artistas conectan experiencias personales con historias colectivas de lucha y, en una aparente paradoja, ponen el acento en la importancia de la alegría, del amor y de la imaginación colectiva como formas poderosas de resistencia, incluso —y sobre todo— en condiciones extremas.

5. Walker Evans. Now and then

  • Arte
Walker Evans. Now and then
Walker Evans. Now and then
Walker Evans [Subway Passengers, New York], 1938 Impressió vintage en gelatina de plata Col·lecció privada, San Francisco © Walker Evans Archive, The Metropolitan Museum of Art

¿De qué va? El Centro de Fotografía KBr de la Fundación MAPFRE presenta una colección de uno de los fotógrafos norteamericanos más reconocidos de todos los tiempos y una de las grandes influencias del fotoperiodismo y de la fotografía artística contemporánea: Walker Evans. La exposición puede visitarse del 26 de febrero al 24 de mayo.

¿Por qué hay que ir?"Mirar fijamente. Es una manera de educar el ojo, y más allá. Mirar fijamente, husmear, escuchar, espiar. Morir sabiendo algo. No estás aquí mucho tiempo". Esta es una de las frases más célebres del artista (procedente de una entrevista publicada en Art in America en 1971), que utilizó la cámara para retratar la vida de la gente de Estados Unidos de mediados del siglo XX y que es considerado uno de los pioneros de la fotografía documental.

6. Tenemos diecisiete años. Un retrato colectivo en el CCCB

  • Arte
  • El Raval
Tenemos diecisiete años. Un retrato colectivo en el CCCB
Tenemos diecisiete años. Un retrato colectivo en el CCCB
Hajar Ahannouk, Ikhlas Daoudi, Achraf El Idrissi, Ivet Lázaro, Miriam Reyes, retrat al barri de Roc Blanc, Terrassa, febrer de 2025 © A Bao A Qu - Institut Les Aimerigues

¿De qué va? Del 6 de marzo al 17 de mayo, el CCCB acoge la exposición Tenemos diecisiete años. Un retrato colectivo en el CCCB, un espacio que reúne las obras de más de trescientos adolescentes que explican qué significa este número para ellos a través de la fotografía, el cine y la palabra.

¿Por qué hay que ir? En la exposición se pueden ver fotografías, filmaciones y textos en primera persona: miradas genuinas que se alejan de los prejuicios de los adultos y de los códigos habituales de representación de la adolescencia en la actualidad. Los autores son estudiantes de institutos de Cataluña, Lituania y Rumanía que han participado en talleres de creación fotográfica y artística para explorar otras maneras de retratarse y mostrarse.

7. Ubú pintor. Alfred Jarry y las artes

  • Arte
  • Ciutat Vella
Ubú pintor. Alfred Jarry y las artes
Ubú pintor. Alfred Jarry y las artes
Enrico Baj. "General". 1961. Oli sobre tela. Archivio Enrico Baj © Archivio Enrico Baj, Vergiate, Itàlia

¿De qué va? El Museo Picasso explora la huella revolucionaria e irreverente de Alfred Jarry en Ubú pintor. Alfred Jarry y las artes, una exposición que analiza la influencia decisiva del autor de Ubu roi en las vanguardias artísticas, el teatro moderno, la cultura visual del siglo XX y la creación contemporánea.

¿Por qué hay que ir? La muestra propone un recorrido amplio por el universo ubuesco, un imaginario grotesco, absurdo y subversivo que ha atravesado disciplinas y generaciones. A través de libros, revistas, ilustraciones, piezas teatrales, cine, pintura y obra contemporánea, la exposición reúne más de 200 piezas procedentes de colecciones internacionales, poniendo en diálogo la obra de Jarry con artistas clave de la modernidad.

Concebido como una figura fundamental para el nacimiento de las vanguardias, Alfred Jarry (1873–1907) fue mucho más que un dramaturgo: escritor, crítico de arte, editor y artista, defendió un arte marginal, deformador y antinormativo. El concepto de lo “ubuesco”, asociado a lo grotesco y al absurdo del poder, se convierte en un eje central de la exposición, que muestra cómo esta noción ha influido profundamente en el lenguaje artístico y político del siglo XX.

Uno de los núcleos principales del recorrido es el impacto de Ubu roi, obra que sacudió el panorama cultural de finales del siglo XIX y que generó una iconografía persistente del tirano ridículo y desmesurado. La muestra también recupera la relación de Jarry con las artes consideradas menores, como el teatro de títeres, reivindicando el arte popular y el arte “salvaje” como formas de resistencia cultural.

8. Ornitografies: Revelant els traços de les aus en vol

  • Qué hacer
  • Ciudad
Ornitografies: Revelant els traços de les aus en vol
Ornitografies: Revelant els traços de les aus en vol
Xavi Bou

¿De qué va? Las exposiciones de fotografía siempre son interesantes, pero lo son aún más cuando las propuestas se salen de lo tradicional. Ornitografies: Revelant els traços de les aus en vol, del artista visual Xavi Bou en colaboración con la Galería SENDA (una de las más relevantes del arte contemporáneo en Barcelona), se podrá visitar de manera gratuita del 25 de febrero al 10 de abril en la zona de exposiciones del Hotel Eurostars Grand Marina 5*. La exposición es, además, una oportunidad perfecta para conocer el interior de este lujoso hotel.

¿Por qué hay que ir? La muestra presenta una selección de obras en las que Bou hace visibles los movimientos invisibles de la naturaleza. Mediante una técnica de cronofotografía digital, el artista registra el vuelo de las aves como una coreografía completa, revelando patrones que escapan a nuestra percepción habitual.

9. Proyectar un planeta negro. El arte y la cultura de Panáfrica

  • Arte
Proyectar un planeta negro. El arte y la cultura de Panáfrica
Proyectar un planeta negro. El arte y la cultura de Panáfrica
Rita Roig

¿De qué va? El panafricanismo fue un movimiento impulsado hace más de un siglo por artistas e intelectuales de todo el mundo que se hacían la misma pregunta: ¿cómo sería el mundo si todos los pueblos africanos y sus diásporas se hermanaran? La nueva muestra del MACBA nos invita a hacer precisamente eso. Según Elvira Dyangani Ose, directora de la institución y comisaria de la muestra junto con Antawan I. Byrd, Adom Getachew y Matthew S. Witkovsky, las salas del museo se han llenado “del espíritu colaborativo del panafricanismo” y, a través de pinturas, libros, creaciones populares, música, fotografías y vídeos, nos invitan a imaginar un mundo mejor. 

¿Por qué hay que ir? Entrar en las salas del museo es como cambiar de mundo. No de país, ni de continente, ni siquiera de lengua. De hecho, la exposición profundiza en el impacto del panafricanismo en la historia catalana y española y nos revela la presencia de activistas negros en la Barcelona obrera o en el bando republicano de la Guerra Civil. La muestra, entonces, nos hace viajar a otro plano de la realidad que ha existido siempre. Más de quinientos objetos de un centenar de artistas e intelectuales, producidos en África, Europa, América del Norte y América del Sur, nos explican que la historia tiene muchas capas y que no todas aparecen en los libros o en la televisión. Hay relatos censurados y otros que nuestra mirada impregnada de blanquitud no ha sabido ver. Pero las banderas de la primera sala nos reciben con los brazos abiertos y parece que nos digan: ¡bienvenidos a Panáfrica!

10. Cristina Iglesias. Pasajes

  • Arte
Cristina Iglesias. Pasajes
Cristina Iglesias. Pasajes
La Pedrera

¿De qué va? Bajo la mirada poética de Cristina Iglesias, una de las artistas más internacionales y respetadas de la escultura contemporánea, La Pedrera se convierte en un bosque laberíntico de paredes vegetales y lagos encantados.

¿Por qué hay que ir? La nueva exposición, organizada por la Fundació Catalunya La Pedrera, sigue la tendencia que ha unido las muestras de este edificio de Gaudí en los últimos meses: la de invitar a un creador a dialogar con el genio modernista a través de nuevos lenguajes artísticos. Esta vez, Iglesias ha transformado los espacios de Gaudí en un recorrido casi hipnótico por materiales, texturas y sombras que juegan con la idea de habitar el espacio. 

11. La poesía acaba de empezar

  • Arte
La poesía acaba de empezar
La poesía acaba de empezar
© Fundació Joan Miró. Foto: Pep Herrero

¿De qué va? La Fundació Joan Miró propone una exposición retrospectiva que repasa medio siglo de actividad, pero que también cuestiona cómo se ha construido su historia y qué papel puede desempeñar en el futuro. La muestra parte de una idea clave: la Fundació no comenzó realmente en 1975, sino que es el resultado de un recorrido más largo que se inicia mucho antes y que está estrechamente vinculado con la Transición y la apertura democrática.

¿Por qué hay que ir? El proyecto expositivo, comisariado por Blanca Arias, Martina Millà y Ramon Balcells, se despliega en siete ámbitos y ha sido concebido con un enfoque colaborativo, con la participación de artistas, comisarios e investigadores. El resultado es una mirada poliédrica que evita un único relato y pone en valor la pluralidad de voces que han formado parte de la Fundació a lo largo de los años. El relato incluye documentos de archivo, imágenes y obras clave, pero también propuestas contemporáneas creadas expresamente por cuatro artistas locales a partir del fondo documental del museo.

12. Matter Matters. Diseñar con el mundo

  • Arte
  • Diseño
Matter Matters. Diseñar con el mundo
Matter Matters. Diseñar con el mundo
Disseny Hub Barcelona

¿De qué va? ¿Cómo diseñaremos en un mundo donde cada vez habrá más escasez de materias primas? La nueva exposición permanente del DHub intenta responder a esta pregunta. Bajo el nombre Matter Matters. Diseñar con el mundo, la comisaria Olga Subirós hace un recorrido por el pasado, el presente y el futuro de la materia, desde el extractivismo colonial hasta el actual momento de crisis climática. 

¿Por qué hay que ir?  La exposición reúne, en una superficie de 1.000 m², más de 700 piezas de creadores nacionales e internacionales. Algunas son de plena actualidad, mientras que otras provienen de las colecciones históricas del Museo del Diseño. La idea es que entre ellas haya un diálogo para explicar cómo el diseño ha sido un agente clave en las transformaciones del mundo desde que los humanos empezamos a apropiarnos de él.

13. IMPERIVM. Històries romanes

  • Arte
  • El Poble-sec
IMPERIVM. Històries romanes
IMPERIVM. Històries romanes
MAC

¿De qué va? El Museu d'Arqueologia de Catalunya es uno de esos espacios que los barceloneses tenemos olvidados y en los que solamente pensamos cuando salimos a dar una vuelta por Montjuic. Pero el MAC lleva años trabajando para recuperar el esplendor del edificio de 1929, y ahora han renovado su exposición permanente, haciéndola brillar al máximo para convertirse en un museo de visita obligada.

¿Por qué hay que ir? La nueva muestra saca a la luz tesoros de época romana y tardo antigua que, hasta ahora, acumulaban polvo en las reservas del museo. Comisariada por Mario Cervera y Arturo de la Oliva, conservadores del MAC, la exposición reúne a más de doscientos objetos (algunos de los cuales constituyen verdaderos tesoros de la arqueología nacional y de la península Ibérica) en un espacio de 1.000 m² y se aproxima al Imperio Romano con la idea de que fue la primera sociedad globalizada de Occidente. 

