Barcelona

Barcelona Aeromeexico vuelo
Time Out Barcelona
Time Out Barcelona

Cosas para hacer en Barcelona este fin de semana

Las mejores propuestas para exprimir al máximo el fin de semana, de viernes a domingo

Eugènia GüellRita Roig
Editado por Eugènia Güell y Rita Roig
Escrito por: Andreu Gomila, Pere Andreu Jariod, Borja Duñó, Àlex Montoya, Rita Roig y Sofia Alonso Wilson
Hemos buceado en la agenda cultural de Barcelona para traeros una elección de lo mejorcito que podréis hacer este fin de semana en la ciudad. ¿Queréis saber qué hacer este viernes, sábado y domingo? Aquí tenéis actividades para todos los gustos y bolsillos (¡incluso gratis!). Disfrutad del tiempo libre con exposiciones, obras de teatro, mercados, fiestas, conciertos, actividades con los peques... Os espera un fin de semana increíble sin moveros de Barcelona. Pero si queréis hacer una mini escapada, podéis visitar alguno de los pueblos más bonitos que tenemos cerca de casa.

NO TE LO PIERDAS: Los mejores planes para hacer gratis en Barcelona

Clica aquí si quieres más información sobre nuestros estándares editoriales y nuestras directrices éticas para crear este contenido

  • Qué hacer
  • El Gòtic
Time Out Market Barcelona
Foto: Enric Samper

Time Out Market es un concepto único que tiene como objetivo celebrar los sabores más auténticos y reunir la mejor comida y cocineros de una ciudad bajo un mismo techo. Está situado en la terraza-mirador del Maremagnum, y acoge una cuidada selección de chefs, un restaurante de servicio completo y cuatro bares: dos de ellos al aire libre, con vistas espectaculares al mar y la ciudad. Además de esta impresionante conjunción de grandes chefs y deliciosos platos, ofrece una programación de cultura y espectáculos, la mayoría gratuitos. Y otra buena noticia: está abierto 364 días al año.

¿Qué hacer este viernes en Barcelona?

1. Celebrar la llegada de la primavera por Sant Medir

  • Qué hacer
  • Rutas y paseos
Celebrar la llegada de la primavera por Sant Medir
Celebrar la llegada de la primavera por Sant Medir
Foto: santmedir.org

Conocida por ser una de las fiestas más populares entre los más pequeños —y la más dulce de la ciudad—, Sant Medir vuelve este 2026 con toneladas de caramelos y golosinas, con eventos importantes en Barcelona entre el 3 y el 8 de marzo. La celebración, sin embargo, comienza días antes con diversos actos previos, entre los que destaca el pregón de Sant Medir, que da el pistoletazo de salida oficial a la fiesta, así como actividades tradicionales como la bendición de los caramelos y actos organizados por las colles.

A partir de las 10 h aproximadamente, las diferentes Colles de Sant Medir participan en el pasacalle por las principales calles y plazas de los barrios de Gràcia, Sarrià-Sant Gervasi y la Bordeta. Generalmente, las colles suelen estar formadas por caballos, carruajes y camiones, todo encabezado por una banda de música que ameniza la fiesta. Romeus y romeves se encargan de lanzar caramelos a la gente que encuentran por el camino con la máxima dulzura posible. ¡Que nadie se olvide la bolsa para hacer una buena recogida!

Leer más

2. Disfrutar de las actuaciones gratis (y imprescindibles) del festival Dansa Metropolitana

  • Qué hacer
  • Ciudad
Disfrutar de las actuaciones gratis (y imprescindibles) del festival Dansa Metropolitana
Disfrutar de las actuaciones gratis (y imprescindibles) del festival Dansa Metropolitana
Ballet Junio de Gèneve I Foto: Gregory Batardon

Dansa Metropolitana despliega el nervio de la acción de bailar por toda la ciudad del 5 al 22 de marzo, con una programación envidiable y algunos de los bailarines más reconocidos de la península (entre ellos, un gran abanico de artistas catalanes) y también de Europa. Un festival que quiere llegar al pueblo y ser del pueblo: es asequible y cuenta con un montón de actuaciones gratuitas que ocuparán diversos espacios públicos, al aire libre y en interiores, y algunas de ellas también os tenderán la mano para que salgáis a la pista a darlo todo.

Bailar, además de ser un deporte, es también una forma de habitar y ocupar el espacio: los niños lo hacen en la calle, nosotros en la discoteca, sobre los escenarios, en la habitación a oscuras... En realidad, lo hacemos constantemente, porque el acto de moverse ya es una danza. Esta edición de Dansa Metropolitana viene a enseñarnos cuál es el poder que se esconde tras todo este movimiento: la programación se articula en torno a la idea de la libertad de los cuerpos para habitar y transformar el espacio público.

Leer más
3. Ver Estados Unidos con la mirada de Walker Evans

  • Arte
Ver Estados Unidos con la mirada de Walker Evans
Ver Estados Unidos con la mirada de Walker Evans
Walker Evans [Subway Passengers, New York], 1938 Impressió vintage en gelatina de plata Col·lecció privada, San Francisco © Walker Evans Archive, The Metropolitan Museum of Art

El Centro de Fotografía KBr de la Fundación MAPFRE presenta una colección de uno de los fotógrafos norteamericanos más reconocidos de todos los tiempos y una de las grandes influencias del fotoperiodismo y de la fotografía artística contemporánea: Walker Evans. La exposición puede visitarse del 26 de febrero al 24 de mayo.

"Mirar fijamente. Es una manera de educar el ojo, y más allá. Mirar fijamente, husmear, escuchar, espiar. Morir sabiendo algo. No estás aquí mucho tiempo". Esta es una de las frases más célebres del artista (procedente de una entrevista publicada en Art in America en 1971), que utilizó la cámara para retratar la vida de la gente de Estados Unidos de mediados del siglo XX y que es considerado uno de los pioneros de la fotografía documental.

Leer más

4. Ir a alguna de las mejores exposiciones de Barcelona

  • Qué hacer
  • Exposiciones
  • Crítica de Time Out
Ir a alguna de las mejores exposiciones de Barcelona
Ir a alguna de las mejores exposiciones de Barcelona
La Pedrera

Barcelona está llena de museos y galerías que programan magníficas muestras y actividades. Arte, ciencia, diseño, fotografía, historia... y otras exposiciones curiosas que te sorprenderán. Además, la ciudad también tiene sus calles llenas de obras de arte escondidas en las que quizás nunca te has fijado. ¿Cuáles son las mejores exposiciones de Barcelona ahora mismo? Sean cuales sean tus preferencias, seguro que hay una esperándote en alguna de las salas de la ciudad que te fascinará. Haz vistazo a nuestro listado y decide qué exposición quieres visitar este fin de semana, en solitario cuando salgas de trabajar, cuál es la perfecta para tener una cita o cuáles quieres ver en compañía de tus amigos.

Leer más
5. Reflexionar sobre la guerra en la Biblioteca de Cataluña

  • El Raval
  • 4 de 5 estrellas
  • Crítica de Time Out
Reflexionar sobre la guerra en la Biblioteca de Cataluña
Reflexionar sobre la guerra en la Biblioteca de Cataluña
© Alex Rademakers

Según Tiago Rodrigues, el mundo está separado en dos hemisferios: el posible y el imposible. El primero sería Occidente o, mejor dicho, todos esos lugares que pueden permitirse el lujo de no vivir permanentemente en estado de guerra. El otro correspondería a todos esos rincones que están sometidos a las bombas. En medio estarían los trabajadores humanitarios, todos aquellos que, proviniendo de lo "posible", trabajan en lo "imposible". ¿La razón? Un trabajo como cualquier otro, dicen los personajes del director y dramaturgo portugués. Pero es algo más que eso.

Hace un par de años, el propio Rodrigues trajo este mismo espectáculo, que ahora ha estrenado La Perla 29, al festival Temporada Alta. En Barcelona, es Cristina Genebat quien se ha encargado de dirigirlo, en lo que supone su debut con la batuta. En el montaje original, los cuatro intérpretes hablaban en su propia lengua, un residuo que ha quedado en la versión catalana con Joan Amargós (francés), Màrcia Cisteró (catalán), Andrew Tarbet (inglés) y Elena Tarrats (portugués). Pero solo en la presentación en vídeo y durante alguna escena.

Leer la crítica

¿Qué hacer este sábado en Barcelona?

1. Ir de Calçotada al Poble Espanyol

  • Qué hacer
  • Sants - Montjuïc
Ir de Calçotada al Poble Espanyol
Ir de Calçotada al Poble Espanyol
Foto: Shutterstock

La temporada de calçots llega también al Poble Espanyol con una gran calçotada donde grandes y pequeños podrán ponerse el babero sin complejos y disfrutar de un buen manojo de calçots con su deliciosa salsa romesco, acompañados de vino, pan y opción de butifarra a la brasa. En esta edición, después de seis años sin celebrarse, la cita vuelve por todo lo alto con una propuesta ampliada y renovada que convertirá la Plaza Mayor en una auténtica fiesta.

La jornada, que tendrá lugar el sábado 7 de marzo, prevé que se devoren más de 20.000 calçots y reunirá a cerca de 1.600 personas en una de las grandes calçotadas urbanas de Barcelona. La fiesta empieza a las 12 h y se alarga hasta las 22 h: comida popular y tarde musical para rendir homenaje a esta hortaliza que es la niña de los ojos de la cocina catalana cuando asoma la primavera.

Leer más

2. Descubrir pintoras, arqueólogas, matemáticas, diseñadoras...

  • Niños
  • Actividades con libros
Descubrir pintoras, arqueólogas, matemáticas, diseñadoras...
Descubrir pintoras, arqueólogas, matemáticas, diseñadoras...
Hypatia

Pequeñas historias, grandes mujeres, el ciclo familiar de biografías teatralizadas, este año se celebra del 28 de febrero al 22 de marzo y coincide (oportunamente) con el Día Internacional de la Mujer. Una manera entretenida de conocer a mujeres que viven con pasión su profesión: pintoras, arqueólogas, matemáticas, diseñadoras, estibadoras… y también científicas, ceramistas, deportistas, navegantes o investigadoras del patrimonio. La iniciativa, que ya llega a su novena edición, quiere dar visibilidad a figuras femeninas vinculadas a la historia, las colecciones y los contenidos de los museos participantes a través de historias de pequeño formato creadas especialmente para la ocasión.

¿Qué museos participan?

Los museos están llenos de historias, pero no solo por las piezas que conservan y exponen. Con esta propuesta, seis equipamientos de Barcelona y su área metropolitana —el Museo Marítimo de Barcelona, el Museo de Arqueología de Cataluña, el Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, el Museo de Historia de Cataluña, los Museos de Esplugues de Llobregat y el Museo Olímpico y del Deporte— se unen para dar a conocer la trayectoria de mujeres que han dejado huella en ámbitos diversos y que a menudo han tenido que luchar para hacerse un espacio en su campo.

Leer más
3. Dejarte llevar en el nuevo espectáculo de Maria Arnal

  • Música
Dejarte llevar en el nuevo espectáculo de Maria Arnal
Dejarte llevar en el nuevo espectáculo de Maria Arnal
Foto: Eugènia Güell / Time Out Barcelona

Todos disfrutamos y admiramos su etapa junto a Marcel Bagès, pero hace tres años que decidieron separar sus caminos y ahora Maria Arnal se presenta en solitario, con un primer disco únicamente a su nombre bajo el títulode Ama, que se publica el 20 de febrero. Durante este tiempo ha estado involucrada en mil proyectos: estudiando los modelos de voz sintética en el Barcelona Supercomputing Center, haciendo música para espectáculos de danza de Marcos Morau y La Veronal y creando instalaciones sonoras. Ahora toca presentar Ama al público, con un nuevo espectáculo donde también habrá danza y que se estrena en directo en la sala Paral·lel 62 los días 7 y 8 de marzo de 2026 (el 8 ya con las entradas agotadas). 

Leer más

4. Hacer una visita a la cara oculta de los museos

  • Museos e instituciones
Hacer una visita a la cara oculta de los museos
Hacer una visita a la cara oculta de los museos
Ajuntament de Barcelona

Reservas, archivos, laboratorios, talleres de restauración y otros espacios de distintos museos de la ciudad, que habitualmente están cerrados al público, se abrirán durante unas horas el próximo sábado 7 de marzo en una nueva edición de Museu Endins. Esta cita invita a descubrir la cara oculta de los museos y centros patrimoniales y a entenderlos como organismos vivos y en constante transformación. Por ello pone el foco en las profesiones, los conocimientos y los procesos que garantizan su funcionamiento cotidiano y los muestra al público general mediante visitas comentadas por los propios profesionales que trabajan en ellos.

Este año se incorporan dos nuevas sedes: el Museu Tàpies y el Laboratori de Conservació-Restauració del Servei d’Arqueologia de Barcelona (LAB-SAP), integrado en el recorrido del Arxiu Arqueològic, en el Centre de Col·leccions del Museu d’Història de Barcelona. También se celebran aniversarios de instituciones pioneras en abrir las puertas de sus espacios secretos al público con nuevas propuestas. Por ejemplo, la Fundació Joan Miró, que con motivo de su 50.º aniversario propone una visita al archivo y que también ofrece una aproximación a la Font de Mercuri. Y el Reial Monestir de Pedralbes, que este 2026 conmemora los 700 años del inicio de su construcción y mostrará espacios de oficinas situados en una planta de alto interés artístico. Otra de las novedades la propone el Museu de Ciències Naturals de Barcelona, que abrirá colecciones y laboratorios en la sede del Parc del Fòrum.

Las visitas son con plazas limitadas y reserva previa, y las inscripciones se pueden realizar a través de la web de Museu Endins a partir del 23 de febrero. Consultad todas las propuestas, elegid la que más os guste y no dejéis pasar la ocasión de adentraros en estos espacios ocultos.

Leer más
5. Pasear por algun jardín con encanto de la ciudad

  • Qué hacer
  • Rutas y paseos
Pasear por algun jardín con encanto de la ciudad
Pasear por algun jardín con encanto de la ciudad
Shutterstock

Barcelona está llena de cosas para hacer, pero también de parques y jardines de todo tipo en los que pasear. Algunos de estos espacios de tranquilidad y naturaleza están un poco escondidos. Por eso os queremos redescubrir los jardines con más encanto de la ciudad. Espacios, en definitiva, donde se respira un ambiente especial o que contienen piezas de arte que son parte de nuestra historia.

Leer más

¿Qué hacer este domingo en Barcelona?

1. Celebrar el Día de la Mujer en Barcelona

  • Qué hacer
Celebrar el Día de la Mujer en Barcelona
Celebrar el Día de la Mujer en Barcelona
Foto: Shutterstock

Desde mediados del siglo XIX, las mujeres salen a la calle para reclamar y reivindicar mejoras laborales y salariales, conciliación familiar, igualdad y para rechazar totalmente el sexismo. Y aunque ha pasado más de un siglo, la lucha no ha cesado y se ha demostrado que sigue siendo necesaria. El día 8 de marzo es el día marcado en el calendario como el Día Internacional de las Mujeres, pero realmente lo es cada día. La cultura va ligada a la lucha y hemos hecho una selección de actividades pensadas especialmente para esta celebración. ¡La revolución será feminista o no será!

Haz clic aquí si quieres más información sobre nuestros estándares editoriales y nuestras directrices éticas para crear este contenido. 

Leer más

2. Comer tortilla en el Time Out Market (por 6 € cada una)

  • Qué hacer
  • El Gòtic
Comer tortilla en el Time Out Market (por 6 € cada una)
Comer tortilla en el Time Out Market (por 6 € cada una)
Time Out Market I Dia Mundial de la Truita

Como buen mercado gastronómico que somos, ¡no nos perdemos ni una! Cada vez que el calendario manda ensalzar algún plato, nosotros montamos una fiesta. Para el fin de semana del Día Mundial de la Tortilla de Patata tenemos preparada una procesión de cinco tortillas a manos de chefs de renombre por solo 6 euros el platillo.

Solo tenéis que plantaros en el Time Out Market el sábado 7, domingo 8 y lunes 9 de marzo, a cualquier hora (en horario de apertura del market), y pedirlas en los restaurantes que las preparan.

 

Leer más
3. Fascinarte con las fotografías de bandadas de aves de Xavi Bou

  • Qué hacer
  • Ciudad
Fascinarte con las fotografías de bandadas de aves de Xavi Bou
Fascinarte con las fotografías de bandadas de aves de Xavi Bou
Xavi Bou

Las exposiciones de fotografía siempre son interesantes, pero lo son aún más cuando las propuestas se salen de lo tradicional. Ornitografies: Revelant els traços de les aus en vol, del artista visual Xavi Bou en colaboración con la Galería SENDA (una de las más relevantes del arte contemporáneo en Barcelona), se podrá visitar de manera gratuita del 25 de febrero al 10 de abril en la zona de exposiciones del Hotel Eurostars Grand Marina 5*. La exposición es, además, una oportunidad perfecta para conocer el interior de este lujoso hotel.

La muestra presenta una selección de obras en las que Bou hace visibles los movimientos invisibles de la naturaleza. Mediante una técnica de cronofotografía digital, el artista registra el vuelo de las aves como una coreografía completa, revelando patrones que escapan a nuestra percepción habitual.

La obra de Bou nace de una conciencia medioambiental y propone una reflexión poética sobre el cambio climático, la fragilidad del entorno y la compleja relación entre el ser humano y la naturaleza.

Leer más

4. Entrenar con otras mujeres en el Market

  • Qué hacer
  • El Gòtic
Entrenar con otras mujeres en el Market
Entrenar con otras mujeres en el Market
Victas

Nos unimos con el centro deportivo Victas para ofrecer una experiencia especialmente pensada para mujeres: un entrenamiento de fuerza de alta intensidad con música en directo, buen ambiente y un aperitivo final bien merecido. Si os gusta poneros a prueba, ¡esta es la mejor celebración! La cita es el domingo 8 de marzo y dura un total de 2,5 h: de 10 a 12.30 h.

Leer más
Comprar entrada
5. Probar alguno de los mejores restaurantes de Barcelona

Probar alguno de los mejores restaurantes de Barcelona
Probar alguno de los mejores restaurantes de Barcelona
Foto: Ricard Martín

Aquí tienes la lista de los 50 mejores restaurantes de Barcelona, ​​donde encontrarás las direcciones más deliciosas de la ciudad, los mejores lugares donde comer escogidos con cuidado, empirismo y precisión (que hemos ido, ¡vaya!). Esta es una de las mejores ciudades del mundo para comer y beber. La oferta es variada, de calidad, monumental: desde el pequeño bar de tapas de toda la vida, pasando por los restaurantes con estrellas Michelin, la mejor cocina italiana y también sitios donde comer bueno y muy barato.

Leer más

Otros planes fantásticos para hacer en Barcelona

Disfrutar de un skincare (¡gratis y sin dramas!) en LUSH Rambla de Catalunya

  • Qué hacer
Disfrutar de un skincare (¡gratis y sin dramas!) en LUSH Rambla de Catalunya
Disfrutar de un skincare (¡gratis y sin dramas!) en LUSH Rambla de Catalunya
LUSH

El cuidado de la piel se ha vuelto complejo. Rutinas eternas, activos agresivos y demasiadas reglas. ¿Y si volvemos a lo esencial? No es fácil encontrar la rutina de tratamiento que vuestra piel necesita. Hay muchos factores a tener en cuenta y, a veces, algunos productos pueden irritarla todavía más. Por eso del 5 al 7 de marzo (de 10 a 21h), LUSH (en Rambla de Catalunya, 52) se transforma en un espacio dedicado al cuidado suave de la piel. La marca de cosmética fresca, con alma activista y conocida por sus productos hechos a mano con ingredientes obtenidos de forma ética, presenta sus cuatro nuevos limpiadores faciales, fórmulas suaves diseñadas para trabajar con la barrera cutánea y adaptarse a diferentes necesidades: piel sensible, joven, seca o madura.

Durante estos tres días, la tienda se transformará en un espacio dedicado al Gentle Skincare, una experiencia pensada para reconectar con la piel desde un enfoque amable y sin estrés. Podréis probar sus texturas, descubrir cuál encaja mejor con vuestra piel y recibir una consulta personalizada gratuita para simplificar vuestra rutina. Todo acompañado de una kombucha para disfrutar la experiencia con calma.

Además, las 100 primeras compras de cada día se llevarán Ultrabland de regalo, el limpiador icónico de la marca. ¡Ya podéis correr para ser los primeros!

Tres días para reconectar con la piel, bajar revoluciones y comprobar que LUSH sí es skincare. ¿Ya lo habéis anotado en la agenda?

Leer más
Contenido patrocinado

‘Pla per Roig’ en el Teatre La Fàbrica

‘Pla per Roig’ en el Teatre La Fàbrica
‘Pla per Roig’ en el Teatre La Fàbrica
Max Segura / Pla per Roig

¿Qué ocurre cuando la juventud feminista y la sabiduría conservadora se encuentran? La obra Pla per Roig, que podréis ver en el Teatre La Fàbrica del 11 al 29 de marzo, pone a Montserrat Roig y Josep Pla en un diálogo único, lleno de humor, complicidad e ideas que aún hoy interpelan. Partiendo de un encuentro real —la entrevista que Roig le hizo a Pla en el invierno de 1972—, el espectáculo enfrenta cara a cara a dos personalidades icónicas con visiones opuestas del mundo. El choque generacional e ideológico, combinado con momentos de complicidad inesperada, convierte este pódcast escénico en una propuesta divertida, accesible y llena de literatura.

Aunque nace de una entrevista real, la obra va mucho más allá del documento: juega, mezcla e imagina a partir de otros textos y declaraciones de los autores para construir una ficción viva y libre. No es una reconstrucción fiel, sino un ejercicio creativo que pone en contexto a dos figuras imprescindibles: Montserrat Roig, escritora, periodista y pionera del feminismo catalán, y Josep Pla, el autor catalán más leído, gran cronista del siglo XX y una personalidad tan brillante como controvertida.

Y como las buenas conversaciones necesitan buenos cómplices, la obra toma forma con un equipo artístico que también dialoga entre generaciones. La dirección corre a cargo de Ferran Utzet, reconocido por montajes como La nostra ciutat o Sopa de pollastre amb ordi (Premio Butaca), mientras que sobre el escenario Jordi Coromina aporta el oficio de una larga trayectoria teatral y Laura Roig encarna a una nueva generación de intérpretes con una presencia destacada tanto en los escenarios como en el audiovisual. Juntos dan vida a una propuesta que convierte la palabra, la discrepancia y la complicidad en materia teatral. ¿Os lo vais a perder?

Leer más
Contenido patrocinado
'Manon Lescaut' en el Gran Teatre del Liceu

  • Qué hacer
  • El Raval
'Manon Lescaut' en el Gran Teatre del Liceu
'Manon Lescaut' en el Gran Teatre del Liceu
Manon Lescaut | Liceu

Noches que pasan volando, aplausos que parecen no acabar nunca y silencios que os dejan sin aliento. En el Liceu, todo esto se hace realidad: un escenario que no solo programa ópera, sino que crea experiencias capaces de ponernos la piel de gallina. Y cuando hablamos de intensidad, hay un nombre que siempre vuelve: Giacomo Puccini. Sus heroínas no son perfectas: aman, dudan y se equivocan… y precisamente por eso nos cautivan y nos arrastran hasta el final. Estrenada en 1893 como su primer gran éxito, Manon Lescaut vuelve al Liceu del 17 de marzo al 1 de abril, para hacernos vivir toda la pasión y las emociones que solo Puccini sabe crear.

Y toda esa pasión se escucha en cada nota. La música de Puccini va directa al corazón: desde el romántico “Donna non vidi mai” hasta el devastador “Sola, perduta, abbandonata”, cada escena late con una intensidad que anticipa el genio que más tarde nos haría llorar con La bohème o temblar con Tosca.

La historia es tan sencilla como intensa. Manon es joven, inquieta y con ganas de comerse el mundo. Cuando conoce a Des Grieux, el amor es inmediato e impulsivo, de esos que te hacen tomar decisiones sin mirar atrás. Pero la aparición de Geronte, rico y poderoso, pone sobre la mesa otra tentación: estabilidad, lujo, una vida fácil. Y aquí nace el verdadero conflicto: ¿qué pesa más, el corazón o la ambición? Entre fugas, reencuentros y decisiones que lo cambian todo, Manon Lescaut despliega una espiral de emociones donde nada es blanco o negro.

La puesta en escena de Àlex Ollé da un giro contemporáneo que impacta: Manon y su hermano atraviesan fronteras y viven situaciones extremas, con vestuario urbano y escenografía que va desde estaciones de autobuses hasta clubs y celdas, mientras el LOVE recuerda que la pasión lo guía todo. Al frente, la soprano Asmik Grigorian, una de las mejores de la actualidad, encarna a Manon con fuerza, vulnerabilidad e intensidad. A su lado, el tenor Joshua Guerrero aporta pasión y energía a Des Grieux, formando un dúo que convierte la ópera en un imprescindible de la temporada del Liceu.

No hay moralina fácil. Solo pasión, decisiones y consecuencias. Manon Lescaut es una historia de amor que arde, que seduce y que termina dejando huella. Y cuando suena en el Liceu, no solo se escucha, se vive. ¿Os lo vais a perder?

Leer más
Contenido patrocinado

'Sábados de ópera' en el Eurostars Grand Marina Hotel

  • Qué hacer
  • Ciutat Vella
'Sábados de ópera' en el Eurostars Grand Marina Hotel
'Sábados de ópera' en el Eurostars Grand Marina Hotel
Eurostars Grand Marina Hotel 5*

¿Os quedáis fascinados con los espectáculos en directo? Los ‘Sábados de ópera’ vuelven este este febrero y hasta mediados de abril para llenaros de música que os llegará a lo más profundo y os hará vivir tardes únicas en Barcelona, junto al Mediterráneo. Gracias a su gran éxito, el Eurostars Grand Marina Hotel 5* G.L. vuelve a subir el telón con una nueva temporada de recitales tributo a las grandes arias de la ópera. Solo los sábados, un trío musical junto a un pianista os deleitará en The Corner Cocktail Bar, el espacio exclusivo en el lobby del hotel, con interpretaciones en directo y una atmósfera inigualable.

Además, podréis disfrutar de aperitivos especiales, pensados exclusivamente para la ocasión, y de cócteles de autor. Y todavía hay más... para quienes deseen prolongar la velada, el hotel ofrece la opción de completar la noche con una exquisita cena en su restaurante Aire de Mar. El acceso a los ‘Sábados de ópera’ está abierto a todo el mundo, tanto a huéspedes del hotel como a visitantes externos, ¡para que todos podáis disfrutar del arte y el lujo! La entrada es libre, con consumición mínima, y el hotel obsequiará a los asistentes con una copa de cava de bienvenida.

Los conciertos, que se celebrarán todos los sábados, empiezan a las 20:30 h y duran una hora. Así que, si os supera la pasión por la música y queréis vivir una experiencia única, reservad ya las butacas más privilegiadas de la ciudad y no os perdáis esta oportunidad de disfrutar de un espectáculo de ópera en directo.

Leer más
Contenido patrocinado

Feedback, ciclo de ensayos abiertos, en Fabra i Coats: Fàbrica de Creació

  • Qué hacer
Feedback, ciclo de ensayos abiertos, en Fabra i Coats: Fàbrica de Creació
Feedback, ciclo de ensayos abiertos, en Fabra i Coats: Fàbrica de Creació
PepaVives | Gloria Ribera

¡Los miércoles se vuelven creativos (y muy vivos)! Del 4 de febrero al 11 de marzo, a las 19 h, el ciclo de ensayos abiertos Feedback nos propone una serie de citas imperdibles. Cada semana podréis ver dos performances de dos artistas residentes en Fabra i Coats: Fàbrica de Creació, comentadas por presentadores de primer nivel que seguro encenderán la conversación y animarán al público a participar plenamente: mirar, preguntar, opinar… e incluso sacudir la creación con ideas propias.

Miércoles, 4 de febrero

El ciclo arrancará con fuerza: Glòria Ribera, con Bomba Va, transformará el cuplé en una trinchera donde Fiesta y Guerra se mezclan con humor ácido y crítica humanitaria, mientras Carmela Muñoz, con Invocaciones boleras o la danza de las desposeídas, hará vibrar el espacio con bolera y danza experimental, invocando lo invisible y lo misterioso que habita en el movimiento. El diálogo estará moderado por Oriol Puig Taulé, periodista de El País y Núvol.

Miércoles, 11 de febrero

En la siguiente cita, Maria Pipla presentará Continuo Sonoro, donde transformará los pasillos llenos de música de Banda Sonora en una deriva sonora y visual, en la que imágenes y arquitecturas se entrelazarán en un ritmo constante que evocará una comunidad invisible. Raquel Klein, con Negro Azul, investigará la oscuridad como materia escénica y espacio de percepción expandida, creando un tiempo de tránsito que intensifica la experiencia de los detalles sutiles. El diálogo estará moderado por Clara Narvión, directora de Ràdio Primavera Sound.

Anna Pantinat 

Miércoles, 18 de febrero

Pilar Talavera, Clara Cortés y Rober Martínez unirán cuerpo, palabra y agua en la performance ¿Seremos capaces de dar voz al agua? ¿Seremos capaces de diluir las palabras?, transformando el taller en un espacio de diálogo performativo con acción efímera y experimentación sonora. Al mismo tiempo, Anna Pantinat con Shoeg y Lluís Vintró explorarán la poesía expandida en Goigs Posthumans, combinando voz y sintetizadores para cuestionar el deseo posthumano y la relación con la tecnología y la santidad. Los diálogos estarán moderados por Orio Rosell de Territori Clandestí Ràdio 4.

Miércoles, 25 de febrero

Para cerrar el primer mes del ciclo, PSIRC presentará el circo contemporáneo La casa intempèrie, donde dos artistas afrontarán un terremoto dentro de la escena, atrapados entre dolor y absurdidad, e intentarán construir una casa para salvarse en un espacio con paredes invisibles. Al mismo tiempo, Sergi Casero con Ministeri de la Badomeria explorará la mentira como mecanismo cotidiano y político, combinando humor y reflexión para cuestionar los límites entre verdad y ficción. Los diálogos estarán moderados por Nil Martín de Betevé y Ràdio Fabra.

Miércoles, 4 de marzo

En la penúltima cita, Àngel Duran trasladará a otro plano la performance Manifesto en un ritual colectivo, donde los cuerpos se convertirán en instrumentos de rebelión, evasión y resistencia, celebrando la intensidad de las subculturas. Al mismo tiempo, Clara Poch en L’ombra de la libèl·lula explorará la tensión entre historia y cuerpo, entre lo que heredamos y lo que elegimos mostrar, en una propuesta cargada de fuerza, rabia y reflexión sobre la identidad. El diálogo estará moderado por Jofre Font.

Miércoles, 11 de marzo

El ciclo se despedirá con dos sesiones de lo más divertidas y entretenidas. Por un lado, Clara Cortés Soler con M3ATCH >> CAPÍTOL 3 propondrá un teatro inmersivo para personas solteras (o que quieran serlo durante una hora), combinando flamenco en directo, videoarte y dramaturgia para explorar con ironía y ternura las citas y el amor romántico. Por otro lado, laSADCUM presentará WKW III: EVERAFTER, un espectáculo que mezclará videojuegos, superhéroes y musicales para cuestionar el marketing y el branding en la era tecno-feudal digital. Con los diálogos moderados por Mariona Borrull, de Nervi 3Cat, estas dos propuestas prometen cerrar el ciclo con risas, reflexión y mucha energía.

Seis encuentros que son toda una oportunidad para acercarse a los creadores residentes de Fabra i Coats: Fàbrica de Creació y compartir puntos de vista. ¿Os lo perderéis?

Leer más
Contenido patrocinado
SopART en La Paloma

  • Qué hacer
SopART en La Paloma
SopART en La Paloma
SopArt | Sauleda

Si queréis disfrutar de un menú gastronómico a cargo de Sauleda, compartir velada con una treintena de personalidades del mundo de la cultura y el espectáculo, disfrutar de actuaciones en directo y, además, contribuir de forma solidaria con una buena causa, no os perdáis este SopART organizado por la Fundació Catalana de ELA Miquel Valls. La cita, que se llevará a cabo en la emblemática sala La Paloma el próximo 9 de marzo a las 19:30 h, tendrá un formato de lo más original: 30 mesas y 30 famosos. La idea es que cada una de las mesas esté presidida por una cara conocida y que los invitados compartan con él o ella la velada. Y no solo eso, porque después también podrán disfrutar de su espectáculo, ya que estos invitados especiales cantarán, contarán un monólogo, recitarán poemas o harán trucos de magia.

La experiencia gastronómica comenzará con un carpaccio de gambas con vinagreta de setas, seguirá con un cordero a baja temperatura con una salsa suave de salvia y gratin Dauphinoise y, para rematar, una mousse de tres chocolates con crujiente de bolitas. Todo maridado con vinos a cargo de Farré i Catasús, y con dos combinados para continuar la fiesta. Y las actuaciones, que comenzarán durante la cena, estarán a cargo de famosos como Nina, Judit Neddermann, Javier Cámara, Bruno Oro, Manuel Fuentes, Silvia Abril, Beth, Pep Plaza, Toni Albà y Peyu, entre otros. Además, se llevará a cabo el sorteo de un reloj edición especial El Hormiguero TAG Heuer, cedido por Javier Cámara especialmente para este acto. Los beneficios de la recaudación de este evento se destinarán al proyecto de cuidadores para personas afectadas por la ELA, un programa con el que la Fundación Miquel Valls quiere garantizar la atención especializada que requieren todas las personas afectadas por esta enfermedad. Una oportunidad única de vivir un encuentro exclusivo acompañado de buena gastronomía y, además, de ser solidario. Podéis reservar vuestra plaza aquí.

Leer más

Festival Solidari MUSiCVEU

  • Música
Festival Solidari MUSiCVEU
Festival Solidari MUSiCVEU
Festival Solidari MUSiCVEU

Si vais donde haga falta para escuchar a vuestro músico favorito, ya no es necesario recorrer kilómetros hasta la capital: con el Festival Music Veu, los tenéis más cerca que nunca. El encuentro programa conciertos de grandes artistas como Rosario, Alfred García, Mariona Escoda o The Christians en distintos espacios del Alt Penedès, Baix Penedès, Garraf y Anoia, y no solo eso, sino que también elige escenarios singulares para que la experiencia sea aún más grandiosa. ¿Algunos ejemplos? El Espai Cultural Fòrum Berger, el Teatre Municipal Ateneu de Igualada, el Teatre Casal de Vilafranca del Penedès –Societat La Principal o bodegas emblemáticas del Penedès como Celler Avgvstvs Forvm, Jean Leon, Família Torres, Codorníu, Juvé y Camps, entre otras.

Programación completa

Para empezar el año con buen pie, la travesía musical arranca el 2 de enero con un Concierto de Año Nuevo a cargo de la Orquestra Simfònica de Sant Cugat en la Basílica de Santa Maria de Vilafranca del Penedès. Y esto es solo la punta de lanza de un programa espectacular. El festival continuará el 18 de enero con Laura Andrés, que presentará su proyecto Piano Piano en el Espai Cultural Fòrum Berger, una de las pianistas más personales del panorama neoclásico actual.

El mes de febrero se abrirá el día 8 con Halldor Mar Trio, la formación del músico islandés afincado en Cataluña, conocido por sus versiones folk-pop y por su capacidad de transformar canciones populares en piezas delicadas. La programación seguirá el día 22 con In Crescendo, el grupo vocal que, tras celebrar su décimo aniversario, se adentra en IN, un nuevo espectáculo a cappella que revisita grandes éxitos internacionales. Sin apenas pausa, el día 28 llegará el humor de Miki Dkai, que aterrizará en Sant Pere de Ribes con el espectáculo Padre de Familia: Cosas de Casa.

El mes de marzo ofrecerá una doble cita destacada: el día 14, Gerard Quintana y Jordi Batiste revisitarán el universo de Dylan en Igualada; y el día 21, la propuesta de e-Strings, un quinteto de cuerdas eléctricas que, acompañado de batería y teclados, fusiona músicas y estilos en un directo potente. A continuación, el día 28, el Teatre Casal de Vilafranca acogerá Michael Legend, un tributo a Michael Jackson que repasa los momentos más icónicos del Rey del Pop.

En abril, el día 12, el festival hace parada en Sant Sadurní d’Anoia con Mariona Escoda, ganadora de la primera edición de Eufòria, antes de continuar hacia El Vendrell el día 25 con la energía desbordante de The Black Barbies. El mes de mayo llegará cargado de grandes nombres: el día 23 actuará Alfred García en Família Torres, y el día 30, The Christians, leyendas británicas del soul-pop, protagonizarán una noche muy especial en Jean Leon.

Junio será un mes intenso, con el acústico de Sole Giménez el día 6 en Segura Viudas y el impecable tributo de bROTHERS iN bAND a Dire Straits el día 13 en Codorníu, espacio que también acogerá el día 14 a Rosario, una de las voces más carismáticas del flamenco-pop. También hará parada Maria Jaume el día 21, con su indie íntimo en Bell-Esguard, y Clarence Bekker Band el día 27, que llenará de energía la bodega Juvé & Camps.

Ya en pleno verano, el 25 de julio contará con La Reina del Pop, tributo a La Oreja de Van Gogh, en las Cavas Rovellats, mientras que el 24 de agosto los más pequeños y las familias podrán disfrutar de Els Atrapasomnis en un concierto gratuito en el Parc El Tívoli. La recta final del festival llegará en septiembre con las habaneras de Port Bo el día 19, en el Espai Far de Vilanova i la Geltrú, y con la poesía musical de Roger Mas el día 26, que cerrará el ciclo entre viñedos en la bodega Llopart. ¿A cuál os apuntáis? Aquí podéis comprar las entradas.

Un festival que suma cultura y compromiso social

Este año, la acción social se destina a la Asociación Autisme amb Futur, una entidad que trabaja para ofrecer servicios, acompañamiento y oportunidades a niños, jóvenes y adultos con autismo. El objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas con trastorno del espectro autista y de sus familias.

Leer más
Contenido patrocinado
Eros Ramazzotti en el Palau Sant Jordi

  • Música
  • Sants - Montjuïc
Eros Ramazzotti en el Palau Sant Jordi
Eros Ramazzotti en el Palau Sant Jordi
Foto: Eros Ramazzotti

Eros Ramazzotti regresa a los escenarios con su gira Una Historia Importante, que hará parada en el Palau Sant Jordi de Barcelona el 2 de mayo de 2026. Una nueva experiencia en vivo del artista italiano, quien siempre ha sido muy bien recibido en la capital catalana.

Una Historia Importante, nombre de una de sus canciones más emblemáticas, da título a una gira que reafirma el estrecho lazo entre Eros y sus seguidores, una conexión genuina y perdurable que trasciende el tiempo, las fronteras y las generaciones.

Una trayectoria construida a base de música y sentimientos que continúa desarrollándose con la misma intensidad de siempre, respaldada por más de 80 millones de álbumes vendidos y más de 9.300 millones de reproducciones a nivel mundial.

Las entradas se ponen a la venta el jueves, 17 de abril, a las 10 h.

Leer más
Comprar entrada
Contenido patrocinado
