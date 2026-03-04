¡Los miércoles se vuelven creativos (y muy vivos)! Del 4 de febrero al 11 de marzo, a las 19 h, el ciclo de ensayos abiertos Feedback nos propone una serie de citas imperdibles. Cada semana podréis ver dos performances de dos artistas residentes en Fabra i Coats: Fàbrica de Creació, comentadas por presentadores de primer nivel que seguro encenderán la conversación y animarán al público a participar plenamente: mirar, preguntar, opinar… e incluso sacudir la creación con ideas propias.

Miércoles, 4 de febrero

El ciclo arrancará con fuerza: Glòria Ribera, con Bomba Va, transformará el cuplé en una trinchera donde Fiesta y Guerra se mezclan con humor ácido y crítica humanitaria, mientras Carmela Muñoz, con Invocaciones boleras o la danza de las desposeídas, hará vibrar el espacio con bolera y danza experimental, invocando lo invisible y lo misterioso que habita en el movimiento. El diálogo estará moderado por Oriol Puig Taulé, periodista de El País y Núvol.

Miércoles, 11 de febrero

En la siguiente cita, Maria Pipla presentará Continuo Sonoro, donde transformará los pasillos llenos de música de Banda Sonora en una deriva sonora y visual, en la que imágenes y arquitecturas se entrelazarán en un ritmo constante que evocará una comunidad invisible. Raquel Klein, con Negro Azul, investigará la oscuridad como materia escénica y espacio de percepción expandida, creando un tiempo de tránsito que intensifica la experiencia de los detalles sutiles. El diálogo estará moderado por Clara Narvión, directora de Ràdio Primavera Sound.

Miércoles, 18 de febrero

Pilar Talavera, Clara Cortés y Rober Martínez unirán cuerpo, palabra y agua en la performance ¿Seremos capaces de dar voz al agua? ¿Seremos capaces de diluir las palabras?, transformando el taller en un espacio de diálogo performativo con acción efímera y experimentación sonora. Al mismo tiempo, Anna Pantinat con Shoeg y Lluís Vintró explorarán la poesía expandida en Goigs Posthumans, combinando voz y sintetizadores para cuestionar el deseo posthumano y la relación con la tecnología y la santidad. Los diálogos estarán moderados por Orio Rosell de Territori Clandestí Ràdio 4.

Miércoles, 25 de febrero

Para cerrar el primer mes del ciclo, PSIRC presentará el circo contemporáneo La casa intempèrie, donde dos artistas afrontarán un terremoto dentro de la escena, atrapados entre dolor y absurdidad, e intentarán construir una casa para salvarse en un espacio con paredes invisibles. Al mismo tiempo, Sergi Casero con Ministeri de la Badomeria explorará la mentira como mecanismo cotidiano y político, combinando humor y reflexión para cuestionar los límites entre verdad y ficción. Los diálogos estarán moderados por Nil Martín de Betevé y Ràdio Fabra.

Miércoles, 4 de marzo

En la penúltima cita, Àngel Duran trasladará a otro plano la performance Manifesto en un ritual colectivo, donde los cuerpos se convertirán en instrumentos de rebelión, evasión y resistencia, celebrando la intensidad de las subculturas. Al mismo tiempo, Clara Poch en L’ombra de la libèl·lula explorará la tensión entre historia y cuerpo, entre lo que heredamos y lo que elegimos mostrar, en una propuesta cargada de fuerza, rabia y reflexión sobre la identidad. El diálogo estará moderado por Jofre Font.

Miércoles, 11 de marzo

El ciclo se despedirá con dos sesiones de lo más divertidas y entretenidas. Por un lado, Clara Cortés Soler con M3ATCH >> CAPÍTOL 3 propondrá un teatro inmersivo para personas solteras (o que quieran serlo durante una hora), combinando flamenco en directo, videoarte y dramaturgia para explorar con ironía y ternura las citas y el amor romántico. Por otro lado, laSADCUM presentará WKW III: EVERAFTER, un espectáculo que mezclará videojuegos, superhéroes y musicales para cuestionar el marketing y el branding en la era tecno-feudal digital. Con los diálogos moderados por Mariona Borrull, de Nervi 3Cat, estas dos propuestas prometen cerrar el ciclo con risas, reflexión y mucha energía.

Seis encuentros que son toda una oportunidad para acercarse a los creadores residentes de Fabra i Coats: Fàbrica de Creació y compartir puntos de vista. ¿Os lo perderéis?