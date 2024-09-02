El arquitecto Antonio Gaudí dedicó más de 40 años (los últimos 14 en exclusiva) a este proyecto y para muchos la cripta y la fachada del Nacimiento son los elementos más bellos de la iglesia. La fachada de la Pasión, en la calle Cerdeña, obra de Subirachs, proporciona un contrapunto sombrío a los excesos de la fachada del Nacimiento. Una vez dentro, dejaos llevar por la altura del templo, un bosque de columnas con forma de hueso, y la luz que se filtra a través del colorista conjunto de vitrales.
Horarios De lunes a sábado de 9 a 18 h. Domingos de 10.30 a 18 h. Marzo y octubre de lunes a viernes de 9 a 19 h.
Entrada La general son 26 €; para estudiantes y menores de 30 años 24 €; para personas jubiladas 21 € y para menores de 11 años la entrada es gratuita. También hay las entradas con audioguía incluida o con visita guiada, además de poder escoger si también queréis visitar las torres o no.
Cuando paseas por Barcelona tienes que mirar arriba para descubrir la arquitectura. Nos llaman la atención los iconos modernistas, pero si observamos con detalle encontramos una gran cantidad de edificios interesantes: templos góticos, los restos de la ciudad del siglo XIX, los ejercicios de modernidad de la primera mitad del siglo XX y proyectos contemporáneos, que albergan museos, escuelas, hoteles... Si estás buscando qué hacer en la ciudad, te recomendamos pasear para ver algunos de estos edificios que definen el encanto y la arquitectura de Barcelona.
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