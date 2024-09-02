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Barcelona

Museu Maritim de Barcelona Drassanes
© Maria Dias | Museu Maritim de Barcelona Drassanes
© Maria Dias

25 joyas arquitectónicas de Barcelona

Un recorrido por edificios emblemáticos de la ciudad, del románico hasta el presente en construcción

Escrito por Time Out Barcelona Editors
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Cuando paseas por Barcelona tienes que mirar arriba para descubrir la arquitectura. Nos llaman la atención los iconos modernistas, pero si observamos con detalle encontramos una gran cantidad de edificios interesantes: templos góticos, los restos de la ciudad del siglo XIX, los ejercicios de modernidad de la primera mitad del siglo XX y proyectos contemporáneos, que albergan museos, escuelas, hoteles... Si estás buscando qué hacer en la ciudad, te recomendamos pasear para ver algunos de estos edificios que definen el encanto y la arquitectura de Barcelona.

NO TE LO PIERDAS: La mejor ruta para ver las 12 obras de Gaudí en Barcelona: casas, edificios y obras maestras

1. Basílica de la Sagrada Família (1882-)

  • Lugares de interés
  • Sitios y edificios religiosos
  • Sagrada Família
  • Crítica de Time Out
Basílica de la Sagrada Família (1882-)
Basílica de la Sagrada Família (1882-)

El arquitecto Antonio Gaudí dedicó más de 40 años (los últimos 14 en exclusiva) a este proyecto y para muchos la cripta y la fachada del Nacimiento son los elementos más bellos de la iglesia. La fachada de la Pasión, en la calle Cerdeña, obra de Subirachs, proporciona un contrapunto sombrío a los excesos de la fachada del Nacimiento. Una vez dentro, dejaos llevar por la altura del templo, un bosque de columnas con forma de hueso, y la luz que se filtra a través del colorista conjunto de vitrales.

Horarios De lunes a sábado de 9 a 18 h. Domingos de 10.30 a 18 h. Marzo y octubre de lunes a viernes de 9 a 19 h.

Entrada La general son 26 €; para estudiantes y menores de 30 años 24 €; para personas jubiladas 21 € y para menores de 11 años la entrada es gratuita. También hay las entradas con audioguía incluida o con visita guiada, además de poder escoger si también queréis visitar las torres o no.

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2. Mercat Encants Vells Fira de Bellcaire (2013)

  • Tiendas
  • Fort Pienc
Mercat Encants Vells Fira de Bellcaire (2013)
Mercat Encants Vells Fira de Bellcaire (2013)
© Maria Dias

Los Encants Vells, que desde el 1928 habían ocupado el solar del final de la calle Dos de Maig, son uno de los mercados más antiguos de Europa, un espacio para vendedores ambulantes y coleccionistas donde encontrar productos que se alejan de los canales convencionales. Esta joya arquitectónica de Barcelona disfruta desde hace 11 años de una inmejorable nueva ubicación, un espacio de 35.000 metros cuadrados en la plaza de Glòries con más de 300 tiendas y 9 restaurantes bajo la cubierta reluciente del arquitecto Fermín Vázquez.

Horarios El mercado está abierto los lunes, miércoles, viernes y sábados de 9 a 20 h.

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3. El Born Centre de Cultura i Memòria (1874-2012)

  • Lugares de interés
  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
El Born Centre de Cultura i Memòria (1874-2012)
El Born Centre de Cultura i Memòria (1874-2012)
© Irene Fernández

El antiguo mercado del Born reabre convertido en centro cultural. En el interior de la estructura de hierro y vidrio construida por Josep Fontserè el 1876 –fue el primer mercado de la ciudad creado según la moda de la arquitectura de París– y se conservan los restos arqueológicos del barrio de Vilanova de Mar, del 1700. Pasear libremente por este balcón es completamente gratis, aunque si queréis visitar la exposición 'De las piedras a las personas' y los yacimientos arqueológicos, hay que pagar entrada previa.

Horarios Marzo - octubre: martes a domingo y festivos, de 10 a 20h. | Noviembre - febrero: martes a sábado, de 10 a 19h. Domingo y festivos, de 10 a 20h.

Entrada Pasear por dentro del recinto es completamente gratuito. Si queréis hacer una visita guiada por todo el conjunto arqueológico y la exposición permanente, hay que comprar entrada previa. El precio es de 4 euros y la entrada reducida por 2,80 euros.

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4. Museu de Ciències Naturals de Barcelona (2004)

  • Museos e instituciones
  • Historia natural
  • El Besòs i el Maresme
Museu de Ciències Naturals de Barcelona (2004)
Museu de Ciències Naturals de Barcelona (2004)
Foto: Shutterstock

El Museu Blau se inauguró el 2011 en el Parc del Forum y forma parte del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona. Ocupa 9.000 metros cuadrados distribuidos en dos plantas y en el gran vestíbulo nos da la bienvenida el esqueleto de una ballena encontrada en Llança en el 1862. Herzog & de Meuron proyectaron la construcción de hormigón azulado que juega con los planos y los efectos espejo. Uno de sus nuevos alicientes es el Terrat viu, la primera cubierta silvestre verde de la ciudad.

Horarios De octubre a febrero, el museo abre de martes a viernes, de 10 a 17 h; el sábado, de 10 a 19 h; y los domingos y festivos, de 10 a 20 h. De marzo a septiembre está abierto de martes a sábado de 10 a 19 h y domingos y festivos de 10 a 20 h. Además, los únicos días que el museo cierra las puertas son los lunes no festivos, el 1 de enero, el 1 de mayo, el 24 de junio y el 25 de diciembre.

Entrada La entrada general es de 6 € y por la exposición temporal en su 6,50 €.

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5. Torre Glòries (2001-05)

  • Lugares de interés
  • Eixample
Torre Glòries (2001-05)
Torre Glòries (2001-05)

Es difícil bautizar con un único nombre en la controvertida torre situada a las Glòries, por su forma peculiar y sus dimensiones considerables. De hecho, este rascacielos es conocido para ser la Torre Agbar, pero oficialmente recibe el nombre de Torre Glòries. Fue diseñado por el arquitecto francés Jean Nouvel y actualmente es propiedad de la compañía de aguas Barcelona (De aquí el nombre Agbar). Nouvel se inspiró en el legado arquitectónico de Gaudí y en las montañas de Montserrat para crear esta impresionante construcción de 144 metros de altura y 34 pisos que cambió el skyline de Barcelona.

Horarios El edificio está abierto las 24 horas del día, pero el mirador solo entre las 10 y las 21 h.

Entrada Entrar en la Torre Agbar es gratuito, pero subir al mirador el precio es de 12 € aproximadamente.

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6. Mercat de les Flors (1927-1991)

  • El Poble-sec
Mercat de les Flors (1927-1991)
Mercat de les Flors (1927-1991)

El Mercat de les Flors -conocido también como casa de la Dansa- es una estructura pública de artes escénicas en la plaza Margarida Xirgu, que nace como teatro municipal el 1983, cuando la semillas regidora de cultura, Maria Aurèlia Capmany, y el alcalde de la ciudad, Pasqual Maragall, impulsaron la creación de un espacio escénico al Palacio abandonado de la Arquitectura. Con el estreno de 'La tragedia de Carmen', de Peter Brook, el Mercat inició la exhibición de espectáculos de danza de creadores internacionales y de la casa y se inauguró oficialmente como teatro el 1985. Es uno de los teatros más bonitos de Barcelona y es bonito de visitar tanto por su exterior como por su interior.

Horarios De lunes a domingo está abierto entre las 10 y las 20.30 h.

Entrada Cuando hay funciones, es posible entrar de manera gratuita al hall para ver la cúpula y su obra desde debajo. Las entradas para ver espectáculos van entre los 8 y los 28 €.

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7. Palau de la Virreina (1772-78)

  • Museos e instituciones
  • Arte y diseño
  • El Raval
Palau de la Virreina (1772-78)
Palau de la Virreina (1772-78)
Palau de la Virreina

Este edificio emblemático de Las Ramblas, considerado uno de los mejores exponentes del barroco aplicado a la arquitectura civil de Cataluña, actualmente es la sede del área de cultura del Ayuntamiento y las habitaciones y el patio sirven de marco para importantes exposiciones temporales. En el interior también se pueden ver de forma permanente los 'Gegants' y 'l'Àliga de Barcelona' y acoge el Virreina Centre de la Imatge.

Horarios El espacio está abierto de martes a domingo y festivos de 11 a 20 h.

Entrada La entrada es libre y gratuita, solo es necesario hacer reserva previa cuando se trata de grupos de más de 10 personas.

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8. Escola Massana (2017)

  • Qué hacer
  • El Raval
Escola Massana (2017)
Escola Massana (2017)
© Maria Dias

Carme Pinós firma el edificio de la nueva Escuela Massana, que se inscribe en el proyecto de renovación de la plaza de la Gardunya. De marcado carácter irregular, reproduce la idea de diversidad que caracteriza el Raval, y los diferentes volúmenes de la escuela están recubiertos con la cerámica de Toni Cumella. En el interior, el claustro y la estructura laberíntica del centro son un guiño al complejo del Hospital de la Santa Creu, que acogió la escuela hasta el año 2017.

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9. Melià Barcelona Sky (2008)

  • Hoteles
  • Barcelona
Melià Barcelona Sky (2008)
Melià Barcelona Sky (2008)
Foto: Ecuadorpostales / Shutterstock.com

En el barrio del Poblenou, se erige esta obra del arquitecto francés Dominique Perrault, autor de la Trés Grande Bibliotheque de París quién, por encargo de una cadena hotelera, realizó el rascacielos de 120 metros de altura. Es como un prisma que crece hacia el cielo con una forma esbelta y elegante. En contraposición a este, el arquitecto francés levantó muy cerca el edificio de oficinas Diagonal 123, formado por bloques rectangulares escalonados. Casi como un Tetris arquitectónico.

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10. Mercat de Santa Caterina (1844-2005)

  • Lugares de interés
  • Ciutat Vella
Mercat de Santa Caterina (1844-2005)
Mercat de Santa Caterina (1844-2005)

Construido en 1846, el Mercat de Santa Caterina es el segundo mercado más antiguo de la ciudad. El proyecto de reforma fue obra del equipo de arquitectos de Enric Miralles y Benedetta Tagliabue, que la realizaron entre 1997 y 2005,  y su elemento más característico es su preciosa cubierta de mosaico de cerámica, de reminiscencias gaudinianas, hecha con 325.000 piezas que quiere ser un guiño al colorido de los puestos de frutas y verduras. Del antiguo edificio se ha conservado la fachada porticada original, reconstruida en 1988, así como las paredes laterales.

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