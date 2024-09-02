El Museu Blau se inauguró el 2011 en el Parc del Forum y forma parte del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona. Ocupa 9.000 metros cuadrados distribuidos en dos plantas y en el gran vestíbulo nos da la bienvenida el esqueleto de una ballena encontrada en Llança en el 1862. Herzog & de Meuron proyectaron la construcción de hormigón azulado que juega con los planos y los efectos espejo. Uno de sus nuevos alicientes es el Terrat viu, la primera cubierta silvestre verde de la ciudad.

Horarios De octubre a febrero, el museo abre de martes a viernes, de 10 a 17 h; el sábado, de 10 a 19 h; y los domingos y festivos, de 10 a 20 h. De marzo a septiembre está abierto de martes a sábado de 10 a 19 h y domingos y festivos de 10 a 20 h. Además, los únicos días que el museo cierra las puertas son los lunes no festivos, el 1 de enero, el 1 de mayo, el 24 de junio y el 25 de diciembre.



Entrada La entrada general es de 6 € y por la exposición temporal en su 6,50 €.