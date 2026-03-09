Suscríbete
Los mejores planes para hacer gratis en Barcelona

Actividades gratuitas para hacer en Barcelona: conciertos, exposiciones, talleres y más propuestas que puedes hacer sin gastar

María José Gómez
Editado por María José Gómez
Directora, Time Out Barcelona
Escrito por: Ricard Martín, Pere Andreu Jariod, Borja Duñó, Rita Roig, Laia Jordà y Sofia Alonso Wilson
Vivir en Barcelona es increíble, sí. Pero también es caro. El alquiler, el café, la birra, el vermut... todo suma. Por suerte, disfrutar de la ciudad no siempre pasa por gastar. Hay un montón de planes gratis que no tienen nada que envidiar a los de pago, y están ahí, todo el año, esperando a que les saques partido. Así que si te preguntas qué puedes hacer hoy en Barcelona gratis, la respuesta es clara: muchas cosas.

Paseos para descubrir obras de arte poco conocidas, museos que abren puntualmente gratis y otros todo el año, parques que son auténticos refugios, conciertos que no te cobran entrada y centros culturales donde siempre pasa algo (y muchas veces, gratis). No hace falta salir de la ciudad ni rascarse el bolsillo para descubrir lugares nuevos o reenamorarse de los de siempre. Solo hay que saber dónde buscar.

Esta guía es para ti, que vives en Barcelona y no quieres renunciar a disfrutarla aunque el presupuesto no dé para muchos lujos. Aquí van nuestros planes gratuitos favoritos: porque sí, vivir aquí es caro, pero exprimir la ciudad… todavía puede salirte gratis.

NO TE LO PIERDAS: Visita gratis los museos de Barcelona

Clica aquí si quieres más información sobre nuestros estándares editoriales y nuestras directrices éticas para crear este contenido

  Qué hacer
  El Gòtic
Foto: Enric Samper

Time Out Market es un concepto único que tiene como objetivo celebrar los sabores más auténticos y reunir la mejor comida y cocineros de una ciudad bajo un mismo techo. Está situado en la terraza-mirador del Maremagnum, y acoge una cuidada selección de chefs, un restaurante de servicio completo y cuatro bares: dos de ellos al aire libre, con vistas espectaculares al mar y la ciudad. Además de esta impresionante conjunción de grandes chefs y deliciosos platos, ofrece una programación de cultura y espectáculos, la mayoría gratuitos. Y otra buena noticia: está abierto 364 días al año.

Los mejores planes gratis para hacer en Barcelona en los próximos días

1. Talleres, catas y actividades familiares gratis en el Time Out Fest 2026

  Qué hacer
  • Ciudad
Talleres, catas y actividades familiares gratis en el Time Out Fest 2026
Talleres, catas y actividades familiares gratis en el Time Out Fest 2026
Foto: Time Out Barcelona

Por si no fuera suficiente con las 21 creaciones culinarias que prepararán únicamente para la ocasión diez de los mejores chefs de Barcelona, el Time Out Fest ofrece muchísimas propuestas gratuitas para todos los asistentes. Aparte de los DJ's, actuaciones y bingos musicales, habrá también un montón de talleres, catas, actividades infantiles e incluso la grabación en directo del pódcast gastronómico La Cullerada, con Andreu Juanola y Andrea Gumes y los miembros del grupo 31 FAM como invitados. 

El festival se celebra del 13 al 15 de marzo en el Time Out Market, situado en lo más alto del Maremàgnum, con magníficas terrazas sobre el mar y con vistas a la fachada marítima y propone un total de 24 horas de actividades repartidas entre viernes, sábado y domingo. Es un plan ideal para compartir con amigos o familia, ya que hay un montón de propuestas para los más pequeños y también una zona de juego para bebés disponible tanto sábado como domingo de 10 h a 15 h. 

2. Intercambio de ropa

  Tiendas
  Tendencias
Intercambio de ropa
Intercambio de ropa
Foto: Instagram / @fleamarketbarcelona

Cada fin de semana hay outlets y mercados de ropa vintage, pero hoy te proponemos una actividad diferente: un intercambio de ropa. De esta manera, puedes vaciar tu armario de aquellas prendas que te estorban y conseguir otras nuevas. Y, además, ayudas al planeta.

El primer intercambio será el sábado 14 de marzo en l’Ateneu del Clot, que se encuentra en la calle Muntanya, 16. Esta nueva propuesta de reciclaje de ropa empezará a las 10 h y acabará a las 14 h, un horario perfecto para ir a comer al Time Out Fest, que queda relativamente cerca en transporte público: en el Time Out Market.

Pues toda aquella ropa en buen estado que ya no utilizas, para cambiarla por nuevas prendas que te enamoren. Sin dinero de por medio ni límites de piezas, para que el foco esté en el intercambio y la comunidad.

3. Un día de puertas abiertas y actividades gratuitas en el Recinto Modernista del Hospital de Sant Pau para celebrar el 625º aniversario

  Qué hacer
  • Ciudad
Un día de puertas abiertas y actividades gratuitas en el Recinto Modernista del Hospital de Sant Pau para celebrar el 625º aniversario
Un día de puertas abiertas y actividades gratuitas en el Recinto Modernista del Hospital de Sant Pau para celebrar el 625º aniversario
Foto: Sant Pau

Una de las joyas modernistas de Barcelona, el Hospital de Sant Pau, es en realidad un edificio que nació para dar respuesta a las necesidades sanitarias de la Barcelona medieval hace justamente 625 años: en 1401.

Con motivo de la efeméride, el Recinto Modernista de Sant Pau abrirá sus puertas el día 15 de marzo, y se podrá acceder con inscripción previa en línea. La jornada estará llena de actividades culturales y familiares gratuitas, también con inscripción.

  • Exposición conmemorativa del 625º aniversario: Muestra que repasa los principales hitos de la trayectoria del Hospital a través de un recorrido cronológico. Se podrá visitar durante la jornada.

  • Audiovisual sobre la historia de Sant Pau: Proyección que toma los mosaicos del recinto como hilo conductor a partir de la concepción de Lluís Domènech i Montaner.

  • Juego interactivo para descubrir el Recinto Modernista: Actividad que propone descubrir el recinto a través de un juego de pistas accesible desde el teléfono móvil.

  • Cuentacuentos dedicado a la enfermera Adela Simón: Actividad para familias con niños a partir de 5 años que se hará a las 10 h, 12 h y 17 h, en la Sala Pau Gil.

  • Actuación del Cor Vivaldi: El coro interpretará un programa musical especial de las 11 h a las 11.45 h, en la Sala Domènech i Montaner.

  • Actuación de l’Ara Martí Quartet: El cuarteto ofrecerá un repertorio de jazz, boleros y bossanova en los jardines del Recinto Modernista.Habrá dos actuaciones, a las 12 h y a las 17.30 h, en los Jardines del Recinto Modernista.

  • Jam de lied con la Fundación Victoria de los Ángeles: Varios cantantes y pianistas participarán en una sesión de las 12.30 h a las 14 h en la Sala Domènech i Montaner.

  • Música y baile con BCN Swing: Baile de swing con música en directo organizada a las 13 h en los jardines del recinto

4. Actividades gratuitas del año Gaudí

  Qué hacer
  • Ciudad
Actividades gratuitas del año Gaudí
Actividades gratuitas del año Gaudí
Photograph: Shutterstock

Este 2026 se cumplen 100 años de la muerte de Antoni Gaudí. El arquitecto fue atropellado por un tranvía en Barcelona y, como iba vestido de manera humilde, la gente que pasaba lo confundió con una persona sin hogar y no lo socorrieron a tiempo. Inevitablemente, perdió la vida. En homenaje al arquitecto, autor de obras que definen la identidad de Barcelona como la Sagrada Familia y el Park Güell, Cataluña organiza eventos para celebrar su figura y su legado.

A continuación, te presentamos una selección de actividades gratuitas para descubrir a fondo el universo del genio que convirtió la naturaleza en arte. 

5. Tardeos en el Muticlub

  Qué hacer
  • Ciudad
Tardeos en el Muticlub
Tardeos en el Muticlub
Instagram (@muticlub)

"La casa se reserva el derecho de admisión a menores de 40 años", anuncia un cartel a la entrada del Muticlub. Este espacio, que es una coctelería única y, a la vez, una máquina del tiempo para volver a los 80 y 90, se ubica en pleno Eixample. Los domingos cuenta con algunos de los DJs más reconocidos a nivel nacional, como César de Melero, un referente del clubbing en Ibiza.

De viernes a domingo, el Muticlub organiza tardeos. A partir de las 18 h (y de las 17 h los domingos), el bar se llena de música ochentera. Según Díaz, siempre ha habido una comunidad divertida en el Muticlub que ha disfrutado de las noches hasta la hora del cierre. Aun así, les pidieron que, por conciliación con las responsabilidades de la vida, empezaran a hacer tardeos. Así lo hicieron, y son un éxito semana tras semana. 

6. Exposición sobre la DANA de Valencia

  • Arte
Exposición sobre la DANA de Valencia
Exposición sobre la DANA de Valencia
Hermenéutica de una DANA

Ya hace más de un año de la tragedia de la DANA, y no ha quedado ni quedará en el olvido. La Asociación Cultural Taller Pubilla Casas presenta Hermenéutica de una DANA: una mirada a la dimensión humana y el paisaje postdesastre. Esta exposición gratuita, creada por la artista y arquitecta Beatriz Mínguez de Molina, se podrá ver del 4 de marzo al 24 de abril.

La muestra no es solamente interesante por su contenido: se trata de información sobre la DANA inédita hasta la fecha, un material que desde hace meses ya obra en poder de Nuria Ruiz Tobarra, jueza encargada del caso.

Las imágenes de la fotógrafa invitan a observar aspectos que suelen quedar fuera del ámbito mediático: la desconexión entre la administración y el desastre humano, así como la cotidianidad que emerge de la tragedia.

La Asociación Cultural Taller Pubilla Casas (o TPK) se ubica en la calle de Josep Tarradellas i Joan, 44, en L'Hospitalet de Llobregat (a un trayecto corto en bus desde Barcelona).

7. Salsa & Bachata Time

  Qué hacer
  El Gòtic
Salsa & Bachata Time
Salsa & Bachata Time
©Time Out Barcelona

¿Os gusta bailar salsa? ¡Venid a hacerlo en el Time Out Market! Todos los sábados (excepto el 14 de marzo, cuando celebramos el Time Out Fest), a partir de las 19 y hasta las 22 h, organizamos un gran salón con la música bien alta para que podáis bailar y dejaros llevar. La entrada es totalmente gratuita y abierta a todo el mundo que quiera disfrutar del baile en un buen ambiente y en un espacio chulísimo, el escenario del Time Out Market, bien cubiertos para protegernos del frío de estos meses de invierno. 

8. Partidos del Barça en pantalla grande

  Qué hacer
Partidos del Barça en pantalla grande
Partidos del Barça en pantalla grande
Time Out Market I Barça

¡Atención, culers! Si estáis buscando el lugar definitivo para animar al Barça, habéis llegado al sitio adecuado. ¡Proyectamos todos y cada uno de los partidos del club en directo y gratis en nuestra pantalla gigante!

Ya sea la emoción de La Liga, la intensidad de la Copa del Rey o las noches eléctricas de la Champions League, no te perderás ni un segundo de acción.

¿Para qué quedarte en casa cuando puedes sumergirte en un ambiente de estadio con la mejor comida de la ciudad? Pilla algo de beber en nuestras barras, elige un bocado en cualquiera de nuestras cocinas y ponte cómodo para disfrutar del encuentro. 

9. Exposición de maquetas de papel de los 100 edificios más icónicos del mundo

  • Arte
Exposición de maquetas de papel de los 100 edificios más icónicos del mundo
Exposición de maquetas de papel de los 100 edificios más icónicos del mundo
Núria Cugat

En un mundo ahogado por la tecnología, impresiona ver obras hechas a mano. Por este motivo, puede ser interesante visitar la exposición gratuita que acoge el centro comercial L’illa Diagonal hasta el 21 de marzo: Arquitectura en papel, una muestra que propone un recorrido original por la historia de la arquitectura universal a través de más de 100 maquetas hechas con recortables de papel.

Las piezas expuestas han sido creadas por los miembros de la Associació Catalana d’Amics del Retallable, entidad que este año celebra su 40º aniversario. En conjunto, las maquetas han requerido más de 4.000 horas de trabajo, por lo que no hay duda de la paciencia y la disciplina que exige este arte.

La exposición plantea una evolución cronológica de la arquitectura, con representaciones que se remontan hasta el antiguo Egipto y que recorren diferentes estilos, épocas y continentes.

Barcelona se presenta como uno de los grandes ejes de la muestra, con maquetas dedicadas a algunos de los espacios más emblemáticos de la capital catalana, como la Sagrada Família, la Casa Batlló, el Museu de Zoologia de Barcelona y el Park Güell. Cabe destacar su presencia, porque esta exposición celebra la ciudad como Capital Mundial de la Arquitectura.

10. Petites històries, grans dones

  • Niños
  • Actividades con libros
Petites històries, grans dones
Petites històries, grans dones
Hypatia

Pequeñas historias, grandes mujeres, el ciclo familiar de biografías teatralizadas, este año se celebra del 28 de febrero al 22 de marzo y coincide (oportunamente) con el Día Internacional de la Mujer. Una manera entretenida de conocer a mujeres que viven con pasión su profesión: pintoras, arqueólogas, matemáticas, diseñadoras, estibadoras… y también científicas, ceramistas, deportistas, navegantes o investigadoras del patrimonio. La iniciativa, que ya llega a su novena edición, quiere dar visibilidad a figuras femeninas vinculadas a la historia, las colecciones y los contenidos de los museos participantes a través de historias de pequeño formato creadas especialmente para la ocasión.

Dirigida al público familiar con niños y niñas a partir de 5 años, la actividad es gratuita y con aforo limitado, y tendrá lugar durante los fines de semana del 28 de febrero al 22 de marzo. Cada sesión propone acercarse a la vida de una protagonista diferente a través de una narración viva y cercana que reivindica el talento, la perseverancia y la diversidad de las experiencias femeninas. 

