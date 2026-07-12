Time Out dice

El Poble-sec es un barrio que vive todo el año de fiesta con sus teatros y clubes nocturnos, pero cuando llega la Fiesta Mayor el ambiente se extiende por cada plaza y calle. Del 17 al 26 de julio, música, cultura popular, comidas vecinales y actividades para todas las edades llenan el barrio de vida.

La Fiesta Mayor del Poble-sec, organizada por la Coordinadora de Entidades del Poble-sec, llega este año con propuestas tan diversas como el festival Sec a Sac con artistas como Fades y Sandra Monfort, rutas históricas, correfocs, el Espardenyu FolkFest y el tradicional castillo de fuegos artificiales de clausura. Una programación que, a lo largo de diez días, refuerza la convivencia y el espíritu participativo de esta fiesta tan querida por los barceloneses.

Programación destacada

Viernes 17 de julio

(Jardins de les Tres Xemeneies)

20 h: Toc a la festa. Pasacalle de las entidades del Consejo de Cultura Popular y Tradicional del Poble-sec. (Desde los jardins de les Hortes de Sant Bertran hasta los jardins de les Tres Xemeneies).

20.30 h: Muestra de imaginería festiva y actuación de Gloria Ribera, artista, cantante y cupletista.

21.30 h: Pregón a cargo de Ramon Borràs i Herrero, impulsor y activista de la Fiesta Mayor en las calles de Mata y Piquer.

22.30 a 3 h: Festival musical Sec a Sac con Allioli (22.30 h), Fades (0 h) y Las hijas de la cumbia (1.30 h).

Sábado 18 de julio

(Torres Venecianes, av. Maria Cristina)

10.30 a 12.30 h: Itinerario ‘Exposición Internacional de Barcelona de 1929, camino del centenario’. Ruta gratuita con inscripción previa en www.cerhisec.cat.

(Plaça de las Navas)

18 a 21 h: Karaoke en colaboración con la Tarda Jove.

21 a 23 h: Juego de mesa musical.

23 a 2 h: Espectáculo musical.

(Plaça de Santa Madrona)

18.30 h: Pasacalle de Gigantes. (Desde la pl. de Santa Madrona hasta la parroquia de Santa Madrona).

(Plaça del Sortidor)

19 a 0 h: Flamenco en la plaza.

20.15 h: Pasacalle Sec a Sac con los Tabalers del Poble-sec. (Desde la pl. del Sortidor hasta los jardins de les Tres Xemeneies).

(Carrer de Blai, 8)

21 h: Ciclo de música “Koska Taverna”, Dj Set a cargo de Camilo Matachín (afro, disco, latin).

(Carrer de Blesa, 36)

22 a 0 h: Concert de Gran Torino Blues Company.

0 a 2 h: Dj Karme.

(Jardins de les Tres Xemeneies)

22.30 a 3 h: Festival musical Sec a Sac con Sandra Monfort (22.30 h), Sobre mi gata (0 h) y Dj Khala (1.30 h).

Domingo 19 de julio

(Plaça del Sortidor)

8.30 a 11 h: XXVIII Carrera del Poble-sec.

9.30 h: Carreras infantiles.

(Plaça de Santa Madrona)

19 a 21 h: Sardanas en la plaza.

Viernes 24 de julio

(Sala Apolo, c. Nou de la Rambla, 113)

18 h: L’Apolo abre por Fiesta Mayor. Conciertos en La(2) + Dj’s en La(3). Capitana + Les Noies de la Oficina (18 h), Endora y sus vicios (20 h) y Susto (21.30 h). Gratuito y sin inscripción hasta completar aforo.

(Plaça de Valerie Powles)

18 a 2 h: Fiesta Mayor en la Valerie con Karaoke (18 a 22 h) y sesión de Dj con música popular (22 h).

(Plaça del Sortidor)

19.30 a 1.30 h: L’Espardenyu FolkFest. Con Ballet de Déu de Ribes de Freser – Esbart Eudald Coma, Tafallako Dantza Taldea (Tafalla, Navarra) y Saihua (Ecuador). Juego de mesa musical familiar + minidisco (21.30 h) y Dj Ana Koreana (23.30 h).

(Plaça de Santa Madrona)

21 a 2 h: Demostración de fuego, cena de hermandad, saludo a cargo de Josep Guzman, vecino del barrio, y juegos de sobremesa.

Sábado 25 de julio

(Plaça de Valerie Powles)

10.30 a 14 h: Visita al Refugio 307. Visitas cada media hora. Actividad gratuita con inscripción previa en www.cerhisec.cat.

(Plaça de las Navas)

19 a 20.30 h: Correfoc infantil. (Desde la pl. de las Navas hasta el cruce entre la c. Grasses y la c. Oliveres).

21 a 22 h: Tabalada. (Desde la pl. del Sortidor hasta la pl. de las Navas).

22 a 22.15 h: Espectáculo de fuego.

22.15 a 23 h: Correfoc adulto. (Inicio y final en la pl. de las Navas).

Domingo 26 de julio

(Plaça de Santa Madrona)

19 a 22 h: Habaneras y cremat con el grupo Mar i Vent.

(Jardins de les Tres Xemeneies)