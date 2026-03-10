El Primavera Sound no empieza y acaba en las tres jornadas principales en el Parc del Fòrum, de hecho hay toda una semana de conciertos, del 1 al 7 de junio. Esto incluye el Primavera a la Ciutat en salas de Barcelona y la tradicional jornada inaugural gratuita del miércoles 3, con Wet Leg, Yard Act, Guitarricadelafuente y Ouineta, pero hay otros conciertos, también gratuitos y al aire libre que se celebran en el CCCB.

Son los showcases del Primavera Pro –la vertiente profesional del Primavera Sound–, que se celebra en paralelo al festival, y que programa una veintena de conciertos del 3 al 5 de junio abiertos a todo el mundo. Quizás en este momento no os sonará ninguno o la mayoría de los nombres, pero en años anteriores, por este escenario han pasado artistas como Fontaines D.C., El Mató a un Policía Motorizado, Confidence Man, CMAT y Moonchild Sanelly, cuando todavía eran poco conocidos. Habrá que prestar atención a los nombres de este año, pues.

En esta selección del Primavera Pro, que ya va por su 17ª edición, encontramos artistas internacionales, algunos presentados por medios de referencia, y también propuestas catalanas. La newsletter neoyorquina Perfectly Imperfect presenta al cantautor y productor de Bruselas Camille Keller; Remezcla, marca de influencia para la comunidad latina, presenta a la cantante y compositora guatemalteca aLex vs aLex, y la revista digital londinense The Line of Best Fit, el pop orquestal de la británico-francesa Lauren Auder.