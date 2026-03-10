Suscríbete
OBC a la Platja
©May Zirkus | OBC a la Platja
©May Zirkus

¿Quién toca gratis en Barcelona? La mejor música sin pagar un euro

Citas con la música en directo sin rascarse el bolsillo

Borja Duñó
Escrito por Pere Andreu Jariod y Borja Duñó
La agenda musical de Barcelona nos regala habitualmente propuestas para todos los gustos. Desde figuras de primer nivel que incluyen Barcelona en sus giras mundiales, pasando por el talento local y por grupos y artistas que cultivan músicas de todos los continentes (echa un ojo a los mejores festivales, los conciertos del meslos de la temporada y también a la lista de los bares que programan música en directo). Pero de entre todo lo que se puede hacer en Barcelona también encontramos conciertos para disfrutar sin gastar ni un céntimo.

Los mejores conciertos de Barcelona en 2026

Clica aquí si quieres más información sobre nuestros estándares editoriales y nuestras directrices éticas para crear este contenido

Los mejores conciertos gratis en Barcelona

1. Ciutat de Clàssica

  • Música
Ciutat de Clàssica
Ciutat de Clàssica
Asmik Grigorian.

Cada vez sirve menos la excusa de que la música clásica es elitista o que no es para todo el mundo. Iniciativas como los conciertos de La Mercè, Clàssica a la Platja y Ciutat de Clàssica (estas dos últimas de Barcelona Obertura) acercan el género a la ciudadanía con propuestas muchas veces gratuitas que son una muy buena oportunidad tanto para melómanos como para neófitos o simples curiosos. 

El Barcelona Obertura, que se celebra por séptima vez del 5 de marzo al 1 de abril, ofrece una programación mixta de 27 conciertos gratuitos y 25 de pago, en 29 espacios emblemáticos de la ciudad. Aparte de los tres grandes equipamientos de clásica –L'Auditori, el Palau de la Música y el Gran Teatre del Liceu– hay una veintena larga de escenarios repartidos por todos los distritos, como la Torre Bellesguard, el Palauet Albeniz y la Casa Vicens, entre los que se incorporan este año. 

2. Ciclo de Órgano de la Catedral: Konstantin Reymaier

  • Música
  • clásica y ópera
  • Ciutat Vella
  • Crítica de Time Out
Ciclo de Órgano de la Catedral: Konstantin Reymaier
Ciclo de Órgano de la Catedral: Konstantin Reymaier
© Konstantin Reymaier

Entre los meses de octubre y mayo, la Catedral de Barcelona acoge un ciclo de conciertos de órgano, de entrada libre, que protagonizan destacados intérpretes nacionales e internacionales. Uno de los conciertos más esperados es sin duda el que protagoniza el organista titular de la Catedral de San Esteban de Viena, Konstantin Reymaier. El programa, titulado "Transcripciones", incluye piezas de Bach, Mozart y Delalande.

3. El Festi que Faltava

  • Qué hacer
  • Ciudad
El Festi que Faltava
El Festi que Faltava
Prodmusic

El Festi que Faltava vuelve tras el éxito de su primera edición, con una propuesta ampliada que pone el foco en el talento femenino. Impulsado por el grupo Les Que Faltaband, el proyecto celebrará su segunda edición el sábado 21 de marzo con entrada libre en el recinto de Fabra i Coats, una jornada musical que comenzará a las 12 h y se alargará hasta las 22.30 h.

Se trata de una apuesta por el talento de las artistas femeninas, con propuestas acústicas emergentes y conciertos de gran formato, que empezará con el colectivo La Cara B, que pinchará vinilos para caldear el ambiente. Entre los nombres destacados se encuentran las actuaciones de Raquel Lúa, Paula Peso, Maruja Limón, Marta Mena y Marta Duran. El último tramo del festival culminará con los conciertos de Maruja Limón, Les Que Faltaband y una sesión de DJ Trapella.

4. Carrillón: Franz Liszt

  • Música
  • clásica y ópera
  • Ciutat Vella
Carrillón: Franz Liszt
Carrillón: Franz Liszt
© Generalitat de Catalunya

El Palau de la Generalitat acoge conciertos de carrillón, organizados entre los meses de septiembre y julio. Se trata de propuestas sugerentes, en las que destacan las sonoridades siempre mágicas de las 49 campanas que forman el instrumento, que suenan en un ambiente de paz y tranquilidad. En esta ocasión, el recital de Anna Maria Reverté está íntegramente dedicado a la música del compositor húngaro Franz Liszt. La entrada es libre pero es necesario reservar las invitaciones a través de la página web presidencia.gencat.cat/carillo o bien llamando al teléfono 012.

5. Jornada inaugural del Primavera Sound 2026

  • Música
Jornada inaugural del Primavera Sound 2026
Jornada inaugural del Primavera Sound 2026
Photograph: Anna Barclay

No hace ni un mes que se desveló el cartel del Primavera Sound 2026, que se celebra en el Parc del Fòrum del 3 al 7 de junio –y en varios espacios de Barcelona a lo largo de toda la semana–. Sabíamos, por tanto, que actuarían Doja Cat, The Cure, Gorillaz, Massive Attack, Skrillex, The xx, My Bloody Valentine, Addison Rae... pero no cómo se repartirían por días.

Ahora, el festival ya ha anunciado el cartel dividido por jornadas y, además, ha revelado cómo será la tradicional jornada inaugural en el Parc del Fòrum, que es gratuita y abierta a todo el mundo. Será el miércoles 3 de junio, con un cartel de lujo: las británicas Wet Leg –que con su segundo álbum Moisturizer (2025) se han convertido en la gran sensación británica, por encima incluso del regreso de Oasis–, los también británicos Yard Act, el cantante de Benicàssim Guitarricadelafuente y la cantante, bailarina y coreógrafa vallesana Ouineta.

6. Conciertos en el CCCB del Primavera Pro 2026

  • Música
Conciertos en el CCCB del Primavera Pro 2026
Conciertos en el CCCB del Primavera Pro 2026
Foto: Primavera Pro

El Primavera Sound no empieza y acaba en las tres jornadas principales en el Parc del Fòrum, de hecho hay toda una semana de conciertos, del 1 al 7 de junio. Esto incluye el Primavera a la Ciutat en salas de Barcelona y la tradicional jornada inaugural gratuita del miércoles 3, con Wet Leg, Yard Act, Guitarricadelafuente y Ouineta, pero hay otros conciertos, también gratuitos y al aire libre que se celebran en el CCCB

Son los showcases del Primavera Pro –la vertiente profesional del Primavera Sound–, que se celebra en paralelo al festival, y que programa una veintena de conciertos del 3 al 5 de junio abiertos a todo el mundo. Quizás en este momento no os sonará ninguno o la mayoría de los nombres, pero en años anteriores, por este escenario han pasado artistas como Fontaines D.C., El Mató a un Policía Motorizado, Confidence Man, CMAT y Moonchild Sanelly, cuando todavía eran poco conocidos. Habrá que prestar atención a los nombres de este año, pues.

En esta selección del Primavera Pro, que ya va por su 17ª edición, encontramos artistas internacionales, algunos presentados por medios de referencia, y también propuestas catalanas. La newsletter neoyorquina Perfectly Imperfect presenta al cantautor y productor de Bruselas Camille Keller; Remezcla, marca de influencia para la comunidad latina, presenta a la cantante y compositora guatemalteca aLex vs aLex, y la revista digital londinense The Line of Best Fit, el pop orquestal de la británico-francesa Lauren Auder.

