Gorillaz
DR | Gorillaz
DR

Festivales de música en Barcelona y Cataluña en 2026

Los grandes eventos de música en directo y los ciclos de conciertos que se celebran a lo largo del año

Borja Duñó
Escrito por Time Out Barcelona Editors y Borja Duñó
Si en lugar de consumir la música en vivo en porciones individuales, prefieres disfrutar de los conciertos en racimos, uno tras otro, en jornadas maratonianas de música en directo, o en ciclos de conciertos en los que durante una serie de meses tienes una cita cada día o algunas veces por semana, no te pierdas nuestra lista de festivales de música en Barcelona, con algunos de los más destacados del resto de Cataluña. Pop, rock, jazz, electrónica, música de raíz, clásica y contemporánea, todos los meses del año, haga frío o calor. 

Los mejores festivales en Barcelona y Cataluña

1. Ciutat de Clàssica

  • Música
Ciutat de Clàssica
Ciutat de Clàssica
Asmik Grigorian.

Cada vez sirve menos la excusa de que la música clásica es elitista o que no es para todo el mundo. Iniciativas como los conciertos de La Mercè, Clàssica a la Platja y Ciutat de Clàssica (estas dos últimas de Barcelona Obertura) acercan el género a la ciudadanía con propuestas muchas veces gratuitas que son una muy buena oportunidad tanto para melómanos como para neófitos o simples curiosos. 

El Barcelona Obertura, que se celebra por séptima vez del 5 de marzo al 1 de abril, ofrece una programación mixta de 27 conciertos gratuitos y 25 de pago, en 29 espacios emblemáticos de la ciudad. Aparte de los tres grandes equipamientos de clásica –L'Auditori, el Palau de la Música y el Gran Teatre del Liceu– hay una veintena larga de escenarios repartidos por todos los distritos, como la Torre Bellesguard, el Palauet Albeniz y la Casa Vicens, entre los que se incorporan este año. 

2. Tradicionàrius 39

Tradicionàrius 39
Tradicionàrius 39
Foto: Tradicionàrius

La 39ª edición del Festival Folk Internacional Tradicionàrius se celebra del 16 de enero al 27 de marzo de 2026 en el C.A.T. y otros espacios. Con más de 50 conciertos, bailes y talleres de música de raíz, este año se centra en la diversidad lingüística del Pirineo, con proyectos de Occitània, el País Vasco, Aragón y los Països Catalans. Uno de los grandes atractivos del TRÀD39 será la presencia excepcional de tres formaciones orquestales: la OMAC, el Gran Conjunt de l’ESMUC y la Orquestra Colònies Escola Folk del Pirineu, que protagonizará la inauguración con 35 músicos para celebrar su 25º aniversario.

Por otro lado, el festival mantiene su fuerte arraigo popular con citas como los Foguerons de Sant Antoni en Gràcia, que incluirán conferencias, gloses y balls de bot a finales de enero; la Festa Major de Santa Eulàlia, con un concierto en la Plaça de Sant Jaume el 13 de febrero, y la 19ª edición del ciclo Folk als Mercats. Más información y entradas en la web del festival.

3. Barnasants 2026

Barnasants 2026
Barnasants 2026
Foto: Bankrobber

La 31.ª edición del Cicle de Cançó Barnasants reúne 59 conciertos en diversas salas de Cataluña, Baleares, l'Alguer y y Valencia con nombres como Carmen Consoli, Marc Parrot, Feliu Ventura y Fetus. Habrá seis producciones propias y más de 25 estrenos discográficos. El homenaje a Lluís Llach Llach – Gener 76. 50 anys abrirá el cartel con dos conciertos en el Palau de la Música, el 27 y 28 de enero, y la clausura correrá a cargo de la cantautora Montse Castellà, que celebra 30 años de carrera, el 10 de mayo en Amposta.

También se ha programado, el 24 de abril en el Casino l'Aliança del Poblenou, un homenaje a Robe Iniesta, líder y cantante de Extremoduro, que falleció recientemente y donde participarán diversos artistas. Más información y entradas en la web del festival.

4. Let's Festival 2026

  • Música
Let's Festival 2026
Let's Festival 2026
Standstill.

Una festa de 20è aniversari amb Standstill, Dorian i un altre grup o artista que s'anunciarà més endavant, donarà el tret de sortida a una nova edició del Let's Festival, que se celebra del 5 al 28 de març, com sempre, a diverses sales de l'Hospitalet de Llobregat com Salamandra, River, l'Oncle Jack i El Pumarejo (que espera haver pogut reobrir al març).   

Hi ha artistes internacionals com els clàssics del punk britànic Buzzcocks (que celebren 50 anys de carrera) i els noruecs Kakkmaddafakka, en doble cartell amb els barcelonins Alavedra. Es combinen amb grans noms de casa com els d'Alizzz, Ladilla Rusa i Quim Carandell, el cantant de La Ludwig Band, que aquesta vegada es presenta en solitari.

5. Festival de Jazz de Barcelona

  • Música
Festival de Jazz de Barcelona
Festival de Jazz de Barcelona
Foto: Festival de Jazz de Barcelona

Van Morrison volverá a rugir en Barcelona casi diez años después de su última visita. El concierto del "León de Belfast", que se celebrará el 3 de julio de 2026 en el Auditori del Fòrum, se enmarca en la nueva edición del Festival de Jazz de Barcelona, que celebra 60 años y se suma a un programa que se alarga hasta finales de noviembre, donde destacan Marco Mezquida, Andrea Motis, Pat Metheny, Marcus Miller, Michel Camilo, la Barcelona Jazz Orquestra, Branford Marsalis y el proyecto jazzístico de Ramon Mirabet.

El norirlandés, de 80 años, es famoso por discos como Astral weeks (1968) y Moondance (1970), pero no deja de publicar nueva música. Este 2026 ha lanzado Somebody tried to sell me a bridge (2026), un álbum de blues que incluye colaboraciones con Elvin Bishop, Taj Mahal y Buddy Guy. Tan esquivo con el público como serio con su música, Morrison es una leyenda viva del soul y alternará canciones de su nuevo trabajo con clásicos de su famoso cancionero.

6. Guitar BCN 2026

  • Música
Guitar BCN 2026
Guitar BCN 2026
Foto: Guitar BCN

El Guitar BCN 2026 ya tiene cartel y, sobre todo, unas dimensiones renovadas. La 37ª edición marca un punto de inflexión para un festival que nació en salas de medio formato: coincidiendo con la adquisición de su promotora por parte de la multinacional Warner, esta edición destaca por el asalto definitivo a los grandes recintos (recordemos que Carlos Santana ya actuó en el Palau Sant Jordi en la edición anterior).

Con más de 100.000 entradas a la venta, esta vez incluye tres noches en el Palau Sant Jordi, el recinto cubierto más grande de la ciudad. Los encargados de llenarlo serán Amaral, cerrando su gira Dolce Vita Tour en diciembre; el fenómeno hip-hop Hijos de la Ruina (Natos, Waor y Recycled J), que llevarán sus beats masivos en mayo; y la cantautora canaria Valeria Castro, que ha pasado del Auditori Fòrum al Sant Jordi en tiempo récord.

7. Primavera Sound Barcelona 2026

  • Música
  • Festival de música
Primavera Sound Barcelona 2026
Primavera Sound Barcelona 2026
Foto: Sony Music

El Primavera Sound 2026 se celebra del 4 al 6 de junio en el Parc del Fòrum con cabezas de cartel como The Cure, Doja Cat, The xx, Gorillaz, Massive Attack, Addison Rae y My Bloody Valentine. Pero hay mucho más, por supuesto. Entre los casi 150 artistas confirmados están Mac DeMarco, Pinkpantheress, Skrillex, Peggy Gou, Lola Young, Father John Misty, Ethel Cain, Bad Gyal, Big Thief, Little Simz, Slowdive, Kneecap, Alex G, Dijon y Blood Orange, entre muchos otros. Además, hay que sumar los conciertos del Primavera a la Ciutat —durante toda la semana— y la jornada inaugural del miércoles 3 de junio con Wet Leg, Guitarricadelafuente, Yard Act y Ouineta.

8. Cabró Rock 2026

  • Música
Cabró Rock 2026
Cabró Rock 2026
Foto: Oques Grasses

Si habéis perdido la batalla para conseguir entradas para uno de los cuatro conciertos de despedida de Oques Grasses en Barcelona, no os preocupéis porque aún tenéis otra oportunidad. Los de Osona han anunciado que ofrecerán un último concierto en casa durante el Cabró Rock 2026.

La banda será uno de los cabezas de cartel del festival, que se celebrará en Vic el 12 y 13 de junio del año que viene. “No podía acabar Oques Grasses sin un último concierto en casa”, ha asegurado la banda en sus perfiles en las redes sociales. Oques Grasses será, pues, uno de los platos fuertes del festival y actuará por última vez el viernes 12 de junio en la capital de la comarca de Osona.

9. Sónar 2026

  • Música
  • Dance y electrónica
Sónar 2026
Sónar 2026
Foto: Sónar

El Sónar 2026 se celebrará del 18 al 20 de junio en la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Con los británicos The Prodigy como cabezas de cartel, estrenarán espectáculo la neoyorquina Kelis, el rapero Skepta, las grandes reinas del techno actual Charlotte de Witte y Amelie Lens, el dúo alemán Modeselektor, los históricos Cabaret Voltaire, y también Nia Archives, Julianna Barwick & Mary Lattimore, WhoMadeWho, Ascendant Vierge y 30drop. Habrá DJ sets de Chris Stussy, Sammy Virji, DJ Gigola, KETTAMA, Joy Orbison, Noize, Ogazón, ISA, Clementaum b2b LAZA y Alba Franch, entre otros. 

10. BARTS Festival

  • Qué hacer
  • Ciudad
BARTS Festival
BARTS Festival
BARTS Festival | Los Manolos

El BARTS Festival, que nace en Barcelona con la voluntad de recuperar el espíritu de la antigua sala BARTS (hoy Paral·lel 62), ha anunciado el cartel definitivo de su primera edición en el Poble Espanyol de Barcelona. El festival reunirá este verano a artistas de todas partes, desde catalanes y estatales hasta nombres conocidos internacionalmente, con el objetivo de ofrecer una programación variada y de calidad. 

El festival, que se celebra del 28 de junio al 24 de julio, comenzará con BEAT, con miembros de King Crimson (Robert Fripp, Mel Collins, Tony Levin, Pat Mastelotto, Gavin Harrison, Jakko Jakszyk y Jeremy Stacey) interpretando el rock progresivo de los años 80. También encontramos más artistas internacionales como ZZ Top, Charlie Puth, Biffy Clyro, Elvis Crespo, el tributo God Save The Queen, Belle & Sebastian, Maria Becerra, Rubén Blades, Juancho de la Espriella y Silvestre Dangond, que cerrará el festival.

