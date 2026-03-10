Suscríbete
Bad Gyal
©Alberto Van Stokkum | Bad Gyal
©Alberto Van Stokkum

¿Quién toca hoy en Barcelona? Los mejores conciertos del mes de marzo

La música en directo que no te puedes perder en los próximos días y semanas

Borja Duñó
Escrito por Time Out Barcelona Editors y Borja Duñó
¿Alguna vez te has enterado de que venía a tocar alguien que te interesaba cuando ya no quedaban entradas? Esto no te pasará con nuestra selección de la música en directo más destacada del mes: una combinación de los directos con más poder de convocatoria y los más exquisitos. Los conciertos en Barcelona de hoy y las próximas semanas en recintos como el Palau Sant Jordi y l'Estadi Olímpic, pero también en salas como Apolo y Razzmatazz y otras más pequeñas.

Y si eres una persona previsora y no quieres quedarte sin entradas para las grandes giras internacionales que recalan en la ciudad, saca la agenda y toma nota también de los grandes conciertos de 2026 en Barcelona

NO TE LO PIERDAS: 🎸 Los mejores festivales de Barcelona y Cataluña 🎤 Lugares de Barcelona donde ver 'jam sessions', 'open mics', comedia y otros espectáculos de pequeño

Clica aquí si quieres más información sobre nuestros estándares editoriales y nuestras directrices éticas para crear este contenido

Conciertos del mes en Barcelona

1. Ciutat de Clàssica

  • Música
Ciutat de Clàssica
Ciutat de Clàssica
Asmik Grigorian.

Cada vez sirve menos la excusa de que la música clásica es elitista o que no es para todo el mundo. Iniciativas como los conciertos de La Mercè, Clàssica a la Platja y Ciutat de Clàssica (estas dos últimas de Barcelona Obertura) acercan el género a la ciudadanía con propuestas muchas veces gratuitas que son una muy buena oportunidad tanto para melómanos como para neófitos o simples curiosos. 

El Barcelona Obertura Ciutat de Clàssica, que se celebra por séptima vez del 5 de marzo al 1 de abril, ofrece una programación mixta de 27 conciertos gratuitos y 25 de pago, en 29 espacios emblemáticos de la ciudad. Aparte de los tres grandes equipamientos de clásica –L'Auditori, el Palau de la Música y el Gran Teatre del Liceu– hay una veintena larga de escenarios repartidos por todos los distritos, como la Torre Bellesguard, el Palauet Albeniz y la Casa Vicens, entre los que se incorporan este año. 

Leer más

2. Irídia Fest

  • Música
Irídia Fest
Irídia Fest
Foto: Hamza Bennour

Llega la cuarta edición del Irídia Fest, el festival de cultura y derechos humanos que en esta ocasión quiere tender puentes con artistas que conectan las dos orillas del Mediterráneo. Será los días 13 y 14 de marzo, en el CCCB y el Paral·lel 62, por este orden, con un coloquio del colectivo Artists at Risk el primer día y los conciertos el segundo.

La del sábado 14, que es la jornada principal, será la de las actuaciones musicales, que tienen en común la fusión de música electrónica con sonidos tradicionales. Se subirán al escenario de Paral·lel 62 Aïta Mon Amour, dúo marroquí-tunecino formado por Widad Mjama y Khalil Epi, que nace por la fascinación de la rapera de Casablanca por las chikhates, mujeres cantantes de aïta, tradición que se remonta al siglo XII. También estarán el colectivo de electrónica valenciano Faixa, la DJ de Melilla Hajar, y el artista gallego Baiuca, que ofrecerá un DJ set.

Leer más
3. El Festi que Faltava

  • Qué hacer
  • Ciudad
El Festi que Faltava
El Festi que Faltava
Foto promocional

El Festi que Faltava vuelve tras el éxito de su primera edición, con una propuesta ampliada que pone el foco en el talento femenino. Impulsado por el grupo Les Que Faltaband, el proyecto celebrará su segunda edición el sábado 21 de marzo con entrada libre en el recinto de Fabra i Coats, una jornada musical que comenzará a las 12 h y se alargará hasta las 22.30 h.

Se trata de una apuesta por el talento de las artistas femeninas, con propuestas acústicas emergentes y conciertos de gran formato, que empezará con el colectivo La Cara B, que pinchará vinilos para caldear el ambiente. Entre los nombres destacados se encuentran las actuaciones de Raquel Lúa, Paula Peso, Maruja Limón, Marta Mena y Marta Duran. El último tramo del festival culminará con los conciertos de Maruja Limón, Les Que Faltaband y una sesión de DJ Trapella.

Leer más

4. Bad Gyal

  • Música
Bad Gyal
Bad Gyal
Foto: Instagram / @akabadgyal

Bad Gyal presentará su nuevo álbum, Más cara, con tres conciertos en el Palau Sant Jordi los días 20, 21 y 22 de marzo. Esta será la primera oportunidad de escuchar los nuevos temas de la cantante en directo, pero si os los perdéis, todavía tendréis otra ocasión de hacerlo, porque Alba Farelo actuará también en la próxima edición del Primavera Sound Barcelona, en el Parc del Fòrum.

El nuevo disco sale vía Interscope Records el 6 de marzo, e incluye algunos de los singles que ha sacado la catalana en los últimos meses, como Da me, Choque, Fuma y Última noche, la colaboración con Ozuna.

Leer más
5. Suede

  • Música
Suede
Suede
Foto: Last Tour

Con la locura desatada por el regreso de Oasis corremos el riesgo de olvidarnos de la serie de grupos que protagonizaron con ellos la era dorada del britpop y que no solo están en muy buena forma sino que, al contrario que los Gallagher, continúan ofreciendo música nueva. Es el caso de Blur, que hace dos años publicaron The Ballad of Darren; de Pulp, que después de 25 años de silencio este mes de junio han publicado More; y de Suede, que el 5 de septiembre de 2025 publicaron el décimo álbum de su discografía. 

Además, estos grupos tienen la gentileza de pasar de vez en cuando por Barcelona. Blur lo hicieron en el Primavera Sound de 2023; Pulp, en el de 2024; y Suede no han dejado de hacerlo, la última vez en Razzmatazz en 2022. Ahora regresan para presentar Antidepressants (2025), un trabajo oscuro que forma parte de la trilogía “en blanco y negro” que iniciaron con Autofiction (2022), y que ha recibido críticas excelentes en el Reino Unido. Si aquel era su álbum punk, este tiene sonoridades góticas y post-punk; lo presentarán el miércoles 26 de marzo de 2026 también en la sala Razzmatazz.

Leer más

6. Tradicionàrius 39

Tradicionàrius 39
Tradicionàrius 39
Foto: Tradicionàrius

La 39ª edición del Festival Folk Internacional Tradicionàrius se celebra del 16 de enero al 27 de marzo de 2026 en el C.A.T. y otros espacios. Con más de 50 conciertos, bailes y talleres de música de raíz, este año se centra en la diversidad lingüística del Pirineo, con proyectos de Occitània, el País Vasco, Aragón y los Països Catalans. Uno de los grandes atractivos del TRÀD39 será la presencia excepcional de tres formaciones orquestales: la OMAC, el Gran Conjunt de l’ESMUC y la Orquestra Colònies Escola Folk del Pirineu, que protagonizará la inauguración con 35 músicos para celebrar su 25º aniversario.

Por otro lado, el festival mantiene su fuerte arraigo popular con citas como los Foguerons de Sant Antoni en Gràcia, que incluirán conferencias, gloses y balls de bot a finales de enero; la Festa Major de Santa Eulàlia, con un concierto en la Plaça de Sant Jaume el 13 de febrero, y la 19ª edición del ciclo Folk als Mercats. Más información y entradas en la web del festival.

7. Barnasants 2026

Barnasants 2026
Barnasants 2026
Foto: Bankrobber

La 31.ª edición del Cicle de Cançó Barnasants reúne 59 conciertos en diversas salas de Cataluña, Baleares, l'Alguer y y Valencia con nombres como Carmen Consoli, Marc Parrot, Feliu Ventura y Fetus. Habrá seis producciones propias y más de 25 estrenos discográficos. El homenaje a Lluís Llach Llach – Gener 76. 50 anys abrirá el cartel con dos conciertos en el Palau de la Música, el 27 y 28 de enero, y la clausura correrá a cargo de la cantautora Montse Castellà, que celebra 30 años de carrera, el 10 de mayo en Amposta.

También se ha programado, el 24 de abril en el Casino l'Aliança del Poblenou, un homenaje a Robe Iniesta, líder y cantante de Extremoduro, que falleció recientemente y donde participarán diversos artistas. Más información y entradas en la web del festival.

8. Guitar BCN 2026

  • Música
Guitar BCN 2026
Guitar BCN 2026
Foto: Delaschuches

El Guitar BCN 2026 incluye tres noches en el Palau Sant Jordi, el recinto cubierto más grande de la ciudad. Los encargados de llenarlo serán Amaral, cerrando su gira Dolce Vita Tour en diciembre; el fenómeno hip-hop Hijos de la Ruina (Natos, Waor y Recycled J), que llevarán sus beats masivos en mayo; y la cantautora canaria Valeria Castro, que ha pasado del Auditori Fòrum al Sant Jordi en tiempo récord.

El festival empieza con Bebe en Razzmatazz (8 de enero), Duncan Dhu en el Palau de la Música (15 de enero) y Alcalá Norte, la banda del momento de la escena post-punk madrileña, en el Sant Jordi Club (24 de enero). El hermano pequeño del Sant Jordi también acogerá al dúo Marlena y a los granadinos La Plazuela, que presentarán su esperado segundo disco con su fusión de flamenco y electrónica. También en el Sant Jordi Club, Iván Ferreiro hará un repaso a su trayectoria, desde la época de Los Piratas hasta la actualidad.

Leer más
Todos los conciertos
