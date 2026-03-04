Todos disfrutamos y admiramos su etapa junto a Marcel Bagès, pero hace tres años que decidieron separar sus caminos y ahora Maria Arnal se presenta en solitario, con un primer disco únicamente a su nombre bajo el título de Ama, que se publica el 20 de febrero. Durante este tiempo ha estado involucrada en mil proyectos: estudiando los modelos de voz sintética en el Barcelona Supercomputing Center, haciendo música para espectáculos de danza de Marcos Morau y La Veronal y creando instalaciones sonoras. Ahora toca presentar Ama al público, con un nuevo espectáculo donde también habrá danza y que se estrena en directo en la sala Paral·lel 62 los días 7 y 8 de marzo de 2026 (el 8 ya con las entradas agotadas).
No hay duda que Barcelona es capital en materia de conciertos. Te seleccionamos algunas de las propuestas musicales más destacadas que tendrán lugar en nuestra ciudad en los próximos meses, las grandes citas de la música en vivo en la ciudad, parada de algunas de las grandes giras mundiales, para que no te quedes sin entradas. Consulta también nuestra selección de directos del mes, donde encontrarás también propuestas más alternativas; la de los conciertos gratis que muy a menudo pueden disfrutarse en la ciudad, y la de los mejores festivales, grandes y pequeños, que están por venir.
Próximos conciertos y ofertas
¿Qué es? Construido en 1929 en la montaña de Montjuïc, se reformó para acoger los Juegos Olímpicos de 1992, y fue el campo tanto del Barça como del Espanyol mientras hacían obras en sus estadios. Han actuado grandes estrellas de la música, de Bruce Springsteen a Beyoncé.
¿Por qué tienes que ir? Con una capacidad de entre 55.000 y 60.000 espectadores, es una parada casi obligatoria para las grandes giras internacionales que pasan por Barcelona. Si quieres ver a gente como Bad Bunny, The Weeknd o Blackpink tendrás que subir a Montjuïc.
📍 Próximos conciertos y ofertas en el Estadi Olímpic
¿Qué es? Es el pabellón diseñado por el arquitecto japonés Arata Isozaki para competiciones indoor de las Olimpíades del 92. Ha acogido desde baloncesto a motocrós, y también han actuado artistas como Iron Maiden, Prince y Madonna.
¿Por qué tienes que ir? Es el recinto cerrado más grande de Barcelona para ver conciertos, forma parte de la Anella Olímpica de Montjuïc, junto con el Estadi Olímpic y las piscinas Picornell. Subir rodeado de fans es todo un ritual para los aficionados a la música.
📍 Próximos conciertos y ofertas en el Palau Sant Jordi
¿Qué es? Un gran espacio de 200.000 metros cuadrados que mira al mar, al final de la Diagonal y fronterizo con Sant Adrià de Besòs, que se construyó para el Fòrum de les Cultures 2004.
¿Por qué tienes que ir? Porque acoge algunos de los eventos musicales más grandes que se celebran en Barcelona, como el Primavera Sound y el Cruïlla, entre algunos otros que no cabrían en recintos más pequeños.
📍 Próximos conciertos y ofertas en el Parc del Fòrum
¿Qué es? Es el hermano pequeño del Palau Sant Jordi, en un pabellón anexo que tiene capacidad para unas 4.600 personas, pero que está previsto que se amplíe hasta las 9.000 después de un proceso de renovación.
¿Por qué tienes que ir? Porque es la sala donde actúan los artistas a los que ya les quedan pequeñas las salas convencionales, pero todavía no llenarían el Sant Jordi. Han actuado grupos como Backstreet Boys, Franz Ferdinand y Lenny Kravitz.
📍 Próximos conciertos y ofertas en el Sant Jordi Club
¿Qué es? Un pueblo artificial, construido en Montjuïc con motivo de la Exposició Universal de 1929, que replica 117 edificios de toda España. En su plaza mayor se celebran conciertos para 5.000 espectadores.
¿Por qué tienes que ir? Porque más allá de la curiosidad del lugar –se puede ir simplemente a hacer turismo– es un sitio muy agradable para disfrutar de los conciertos que se celebran en verano, como los del festival Alma. Han actuado artistas como Manu Chao, Residente y Björk, entre muchos otros.
📍 Próximos conciertos y ofertas en el Poble Espanyol
📍 Próximos conciertos y ofertas en el Gran Teatre del Liceu
¿Qué es? Una joya del modernismo diseñada por Lluís Domènech i Montaner e inaugurada en 1908 como sede del Orfeó Català. Está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
¿Por qué tienes que ir? Porque es una de las salas más emblemáticas de Barcelona y siempre se ha considerado que actuar allí significa la consagración para cualquier artista. Para admirar su arquitectura y para ver conciertos de clásica, jazz, pop o rock.
📍 Próximos conciertos y ofertas en el Palau de la Música Catalana
¿Qué es? Un complejo de música en directo y clubbing emblemático en el Poblenou, con cinco salas y cinco ambientes diferentes.
¿Por qué tienes que ir? Porque es un lugar de absoluta referencia en lo que respecta a la música alternativa, el clubbing y, últimamente también, a las músicas urbanas. Acoge algunas de las fiestas más sonadas de la ciudad.
📍 Próximos conciertos y ofertas en el Razzmatazz
¿Qué es? Es la sede de la Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. Una sala de conciertos moderna, diseñada por Rafael Moneo, que consta de cuatro salas con varias capacidades, la principal para unos 2.000 espectadores.
¿Por qué tienes que ir? Por la acústica impecable y porque, aparte de los conciertos de la OBC, tiene una de las programaciones de pop, de jazz y música de vanguardia más exquisitas de Barcelona.
📍 Próximos conciertos y ofertas en L’Auditori
¿Qué es? Una de las salas de baile más antiguas de Europa y un templo de la música en directo y la noche en Barcelona para varias generaciones.
¿Por qué tienes que ir? Porque es una de las salas de conciertos más emblemáticas de la ciudad, por donde han pasado Coldplay, Tindersticks, Interpol, Kings of Leon y The Killers, entre muchísimos otros. Con varias salas y ambientes, es también un lugar de referencia para la música electrónica, con clubes como el Nitsa.
📍 Próximos conciertos y ofertas en la Sala Apolo
¿Qué es? Otra sala emblemática del Paral·lel, aunque ha cambiado de nombre y de fisonomía varias veces: Teatro Español, Studio 54, BARTS y ahora Paral·lel 62.
¿Por qué tienes que ir? Después de la última renovación, se ha convertido en una de las salas de conciertos más modernas de Barcelona, que puede poner o retirar asientos según las necesidades. Ha acogido conciertos de gente como Jeff Tweedy, Yann Tiersen, Kim Deal y Cat Power, entre muchos otros.
📍 Próximos conciertos y ofertas en el Paral·lel 62
