Bad Bunny presentará DeBÍ TiRAR MáS FOToS el 10 y 11 de diciembre en el Estadio GNP Seguros de la CDMX
Foto: Cortesía
Foto: Cortesía

Los mejores conciertos de Barcelona en 2026

Grandes artistas internacionales y de aquí, mainstream y alternativos, que actúan en la ciudad

Borja Duñó
Escrito por Borja Duñó
Head of Editors, Barcelona
No hay duda que Barcelona es capital en materia de conciertos. Te seleccionamos algunas de las propuestas musicales más destacadas que tendrán lugar en nuestra ciudad en los próximos meses, las grandes citas de la música en vivo en la ciudad, parada de algunas de las grandes giras mundiales, para que no te quedes sin entradas. Consulta también nuestra selección de directos del mes, donde encontrarás también propuestas más alternativas; la de los conciertos gratis que muy a menudo pueden disfrutarse en la ciudad, y la de los mejores festivales, grandes y pequeños, que están por venir.

Festivales de música en Barcelona y en Cataluña en 2026

Próximos conciertos y ofertas

¿Qué es? Construido en 1929 en la montaña de Montjuïc, se reformó para acoger los Juegos Olímpicos de 1992, y fue el campo tanto del Barça como del Espanyol mientras hacían obras en sus estadios. Han actuado grandes estrellas de la música, de Bruce Springsteen a Beyoncé.
¿Por qué tienes que ir? Con una capacidad de entre 55.000 y 60.000 espectadores, es una parada casi obligatoria para las grandes giras internacionales que pasan por Barcelona. Si quieres ver a gente como Bad Bunny, The Weeknd o Blackpink tendrás que subir a Montjuïc.
📍 Próximos conciertos y ofertas en el Estadi Olímpic

¿Qué es? Es el pabellón diseñado por el arquitecto japonés Arata Isozaki para competiciones indoor de las Olimpíades del 92. Ha acogido desde baloncesto a motocrós, y también han actuado artistas como Iron Maiden, Prince y Madonna.
¿Por qué tienes que ir? Es el recinto cerrado más grande de Barcelona para ver conciertos, forma parte de la Anella Olímpica de Montjuïc, junto con el Estadi Olímpic y las piscinas Picornell. Subir rodeado de fans es todo un ritual para los aficionados a la música.
📍 Próximos conciertos y ofertas en el Palau Sant Jordi

¿Qué es? Un gran espacio de 200.000 metros cuadrados que mira al mar, al final de la Diagonal y fronterizo con Sant Adrià de Besòs, que se construyó para el Fòrum de les Cultures 2004.
¿Por qué tienes que ir? Porque acoge algunos de los eventos musicales más grandes que se celebran en Barcelona, como el Primavera Sound y el Cruïlla, entre algunos otros que no cabrían en recintos más pequeños.
📍 Próximos conciertos y ofertas en el Parc del Fòrum

¿Qué es? Es el hermano pequeño del Palau Sant Jordi, en un pabellón anexo que tiene capacidad para unas 4.600 personas, pero que está previsto que se amplíe hasta las 9.000 después de un proceso de renovación.
¿Por qué tienes que ir? Porque es la sala donde actúan los artistas a los que ya les quedan pequeñas las salas convencionales, pero todavía no llenarían el Sant Jordi. Han actuado grupos como Backstreet Boys, Franz Ferdinand y Lenny Kravitz.
📍 Próximos conciertos y ofertas en el Sant Jordi Club

¿Qué es? Un pueblo artificial, construido en Montjuïc con motivo de la Exposició Universal de 1929, que replica 117 edificios de toda España. En su plaza mayor se celebran conciertos para 5.000 espectadores.
¿Por qué tienes que ir? Porque más allá de la curiosidad del lugar –se puede ir simplemente a hacer turismo– es un sitio muy agradable para disfrutar de los conciertos que se celebran en verano, como los del festival Alma. Han actuado artistas como Manu Chao, Residente y Björk, entre muchos otros.
📍 Próximos conciertos y ofertas en el Poble Espanyol

📍 Próximos conciertos y ofertas en el Gran Teatre del Liceu

¿Qué es? Una joya del modernismo diseñada por Lluís Domènech i Montaner e inaugurada en 1908 como sede del Orfeó Català. Está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
¿Por qué tienes que ir? Porque es una de las salas más emblemáticas de Barcelona y siempre se ha considerado que actuar allí significa la consagración para cualquier artista. Para admirar su arquitectura y para ver conciertos de clásica, jazz, pop o rock.
📍 Próximos conciertos y ofertas en el Palau de la Música Catalana

¿Qué es? Un complejo de música en directo y clubbing emblemático en el Poblenou, con cinco salas y cinco ambientes diferentes.
¿Por qué tienes que ir? Porque es un lugar de absoluta referencia en lo que respecta a la música alternativa, el clubbing y, últimamente también, a las músicas urbanas. Acoge algunas de las fiestas más sonadas de la ciudad.
📍 Próximos conciertos y ofertas en el Razzmatazz

¿Qué es? Es la sede de la Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. Una sala de conciertos moderna, diseñada por Rafael Moneo, que consta de cuatro salas con varias capacidades, la principal para unos 2.000 espectadores.
¿Por qué tienes que ir? Por la acústica impecable y porque, aparte de los conciertos de la OBC, tiene una de las programaciones de pop, de jazz y música de vanguardia más exquisitas de Barcelona.
📍 Próximos conciertos y ofertas en L’Auditori

¿Qué es? Una de las salas de baile más antiguas de Europa y un templo de la música en directo y la noche en Barcelona para varias generaciones.
¿Por qué tienes que ir? Porque es una de las salas de conciertos más emblemáticas de la ciudad, por donde han pasado Coldplay, Tindersticks, Interpol, Kings of Leon y The Killers, entre muchísimos otros. Con varias salas y ambientes, es también un lugar de referencia para la música electrónica, con clubes como el Nitsa.
📍 Próximos conciertos y ofertas en la Sala Apolo

¿Qué es? Otra sala emblemática del Paral·lel, aunque ha cambiado de nombre y de fisonomía varias veces: Teatro Español, Studio 54, BARTS y ahora Paral·lel 62.
¿Por qué tienes que ir? Después de la última renovación, se ha convertido en una de las salas de conciertos más modernas de Barcelona, que puede poner o retirar asientos según las necesidades. Ha acogido conciertos de gente como Jeff Tweedy, Yann Tiersen, Kim Deal y Cat Power, entre muchos otros.
📍 Próximos conciertos y ofertas en el Paral·lel 62

Clica aquí si quieres más información sobre nuestros estándares editoriales y nuestras directrices éticas para crear este contenido

Los grandes conciertos de 2026

1. Maria Arnal

  • Música
Maria Arnal
Maria Arnal
Foto: Eugènia Güell / Time Out Barcelona

Todos disfrutamos y admiramos su etapa junto a Marcel Bagès, pero hace tres años que decidieron separar sus caminos y ahora Maria Arnal se presenta en solitario, con un primer disco únicamente a su nombre bajo el título de Ama, que se publica el 20 de febrero. Durante este tiempo ha estado involucrada en mil proyectos: estudiando los modelos de voz sintética en el Barcelona Supercomputing Center, haciendo música para espectáculos de danza de Marcos Morau y La Veronal y creando instalaciones sonoras. Ahora toca presentar Ama al público, con un nuevo espectáculo donde también habrá danza y que se estrena en directo en la sala Paral·lel 62 los días 7 y 8 de marzo de 2026 (el 8 ya con las entradas agotadas). 

Leer más

2. Bad Gyal

  • Música
Bad Gyal
Bad Gyal
Foto: Instagram / @akabadgyal

Alba Farelo presentará su nuevo disco durante el tour, un álbum que se estrenará en 2026. Los conciertos del 20, 21 y 22 de marzo, en el Palau Sant Jordi, serán la primera vez que los fans de Bad Gyal escuchen en directo los nuevos temas de la cantante. Si te lo pierdes, tendrás otra oportunidad de verla en persona, ya que Bad Gyal actuará en la próxima edición del Primavera Sound Barcelona, en el Parc del Fòrum.

Del nuevo álbum, sin embargo, solo se sabe que lo publicará Interscope Records, que saldrá el año que viene y que incluirá algunos de los singles que la catalana ha lanzado en los últimos meses, como Da me y Última noche, su colaboración con Ozuna.

Leer más
3. Suede

  • Música
Suede
Suede
Foto: Last Tour

Con la locura desatada por el regreso de Oasis –exagerada, por cierto– corremos el riesgo de olvidarnos de la serie de grupos que protagonizaron con ellos la era dorada del britpop y que no solo están en muy buena forma sino que, al contrario que los Gallagher, continúan ofreciendo música nueva. Es el caso de Blur, que hace dos años publicaron The Ballad of Darren; de Pulp, que después de 25 años de silencio este mes de junio han publicado More; y de Suede, que el 5 de septiembre de 2025 publicaron el décimo álbum de su discografía. Eso son hechos; los rumores de un posible nuevo trabajo de Oasis, de momento, solo son eso: rumores.

Además, estos grupos tienen la gentileza de pasar de vez en cuando por Barcelona. Blur lo hicieron en el Primavera Sound de 2023; Pulp, en el de 2024; y Suede no han dejado de hacerlo, la última vez en Razzmatazz en 2022. Ahora regresan para presentar Antidepressants (2025), un trabajo oscuro que forma parte de la trilogía “en blanco y negro” que iniciaron con Autofiction (2022), y que ha recibido críticas excelentes en el Reino Unido. Si aquel era su álbum punk, este tiene sonoridades góticas y post-punk; lo presentarán el miércoles 26 de marzo de 2026 también en la sala Razzmatazz.

Leer más

4. En Tol Sarmiento

  • Música
  • Sants - Montjuïc
En Tol Sarmiento
En Tol Sarmiento
ETS

El grupo vasco En Tol Sarmiento (ETS) llevará su gira Bihotzen Konkista al Palau Sant Jordi de Barcelona el 11 de abril de 2026Con casi dos décadas de trayectoria, ETS se ha consolidado como un referente de la música en euskera, combinando ska, pop y rock con letras festivas y reivindicativas.

Han conseguido reunir a decenas de miles de seguidores en sus conciertos y acumulan millones de reproducciones en las plataformas digitales, lo que les convierte en el grupo en euskera más escuchado en la actualidad. La actuación en el Palau Sant Jordi será una gran celebración de la cultura vasca, con la participación de bertsolaris, corales, txarangas, grupos de danza tradicional y varias colaboraciones especiales.

Leer más
Comprar entrada
5. Eros Ramazzotti

  • Música
  • Sants - Montjuïc
Eros Ramazzotti
Eros Ramazzotti
Foto: Eros Ramazzotti

Eros Ramazzotti regresa a los escenarios con su gira Una Historia Importante, que hará parada en el Palau Sant Jordi de Barcelona el 27 de abril y el 2 de mayo de 2026. Una nueva experiencia en vivo del artista italiano, quien siempre ha sido muy bien recibido en la capital catalana.

Una Historia Importante, nombre de una de sus canciones más emblemáticas, da título a una gira que reafirma el estrecho lazo entre Eros y sus seguidores, una conexión genuina y perdurable que trasciende el tiempo, las fronteras y las generaciones.

Leer más
Comprar entrada
6. Rosalía

  • Música
Rosalía
Rosalía
Foto: @rosalia.vt

La noticia más esperada por los fans de Rosalía desde que publicó su nuevo álbum era cuándo lo tocaría en directo. Pues bien, la de Sant Esteve Sesrovires ya ha anunciado el LUX Tour 2026 e incluye cuatro fechas en Barcelona: serán los días 13, 15, 17 y 18 de abril en el Palau Sant Jordi. Teniendo en cuenta que Oques Grasses han vendido todas las entradas para cuatro conciertos en el Estadi Olímpic, quizá se habrá quedado corta. ¿Cabrán todos los fans de Rosalía en cuatro Sant Jordis?

Leer más
7. El Último de la Fila

  • Música
El Último de la Fila
El Último de la Fila
El Último de la Fila

Se lo han tomado con calma. Se disolvieron oficialmente en 1998 y el último concierto que dieron, según Setlist.fm, fue en el Palau d'Esports de Granollers el 22 de marzo de 1996. Es decir, que el 3 y 7 de mayo de 2026, cuando se suban al escenario del Estadi Olímpic Lluís Companys, habrán pasado ya 30 años. Así son Manolo García y Quimi Portet, que durante tres décadas, y sin pretenderlo, han engrandecido la leyenda de El Último de la Fila con su ausencia y con dos carreras en solitario tan distintas entre si como ricas y complementarias.

Hace un par de años ya dieron señales de que algo se estaba gestando cuando publicaron Desbarajuste piramidal (2023), un doble álbum (dos vinilos y tres CDs) en el que reinterpretaron 24 de sus canciones. Además, se encargaron de tocar todos los instrumentos, pasando largas horas encerrados juntos en el estudio de grabación. El disco no fue seguido de conciertos, por lo que la ilusión inicial fue perdiendo fuerza... hasta ahora, con el anuncio de una nueva gira en 2026, que pasará por nueve ciudades españolas, incluida Barcelona.

Leer más

8. Eric Clapton

  • Música
Eric Clapton
Eric Clapton
Eric Clapton

La prodigiosa guitarra de Eric Clapton volverá a llorar en Barcelona más de veinte años después de su última visita. El músico inglés, leyenda del blues y del rock con 80 años ya cumplidos, solo ofrecerá dos fechas en España: en Madrid el 7 de mayo (Movistar Arena) y en el Palau Sant Jordi el 10 de mayo de 2026. Es una gran noticia para los fans de canciones, riffs y solos grabados en la memoria colectiva de varias generaciones, como Layla, Cocaine, Tears in heaven y Wonderful tonight.

Con una trayectoria que abarca seis décadas e incluye grupos como The Yardbirds, John Mayall’s Bluesbreakers, Cream, Derek and the Dominos y colaboraciones con artistas como The Beatles, Aretha Franklin, Bob Dylan, Elton John, Sting y B.B. King, Eric Clapton es historia viva de la guitarra eléctrica (e incluso de la acústica, si nos atenemos al éxito masivo que tuvo su Unplugged para la MTV en 1992).

Leer más
9. Oques Grasses + Love of Lesbian + Mushka + The Tyets...

  • Música
Oques Grasses + Love of Lesbian + Mushka + The Tyets...
Oques Grasses + Love of Lesbian + Mushka + The Tyets...
Foto: Halley Records

Oques Grasses, Mushka, The Tyets, Love of Lesbian, Els Catarres, 31 FAM, Ginestà y Maria Jaume actuarán en el Parc del Fòrum el 16 de mayo en la gran fiesta que Damm prepara para su 150 aniversario. Es un cartel de festival, pero en horario diurno o familiar, de 15 a 23 h y será una nueva oportunidad para ver en directo al grupo de Josep Montero antes de que se despida definitivamente de los escenarios con los cuatro conciertos en el Estadi Olímpic y también en el Cabró Rock.

Para asistir, Damm pone a la venta 20.000 entradas, que saldrán el 23 de febrero a las 12 h. Tres mil de estas entradas se podrán conseguir directamente en la web de La festa dels 150 anys d'Estrella Damm a un precio de 50 euros (con los gastos de gestión y una consumición incluidos). Las 17.000 restantes se podrán adquirir a mitad de precio recogiendo 25 collarines promocionales de las botellas retornables de Estrella Damm en bares de Cataluña y Andorra (disponibles desde mediados de febrero) e introducir el código del dorso en la web de la fiesta.

Leer más

10. Bad Bunny

  • Música
  • Sants - Montjuïc
Bad Bunny
Bad Bunny
Foto: Live Nation

Que Bad Bunny es un artista que va más allá del reguetón es algo que ya intuíamos desde hace años. No solo por la música, sino porque su dimensión política también lo ha diferenciado de muchos otros artistas que parecen más preocupados por la fiesta, el sexo y el dinero que por otra cosa. Ya lo demostró en el Sónar de 2019, cuando se escondió durante todo el concierto tras una máscara después de participar en las manifestaciones contra el gobernador de Puerto Rico junto a cantantes como Residente y Ricky Martin.

De eso hace ya seis años, y ahora volverá por tercera vez a Barcelona (la primera fue en el Reggaeton Beach Festival) y lo hará con un disco en el que, ahora sí, el estilo trasciende el género. Se trata de DeBÍ TiRAR MáS FOToS, un álbum (uno de los mejores de 2025) que se aleja de la electrónica y rinde homenaje a las raíces de la música latina, abrazando elementos como el piano, los metales y las percusiones.

Los conciertos tendrán lugar el 22 y el 23 de mayo de 2026 en el Estadi Olímpic Lluís Companys y formarán parte de una gira mundial que pasará por República Dominicana, Costa Rica, Colombia, México, Perú, Chile, Argentina, Brasil, Australia, Japón, España, Portugal, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Francia, Suecia, Polonia e Italia. Curiosamente, o quizás no tanto, la gira evita Estados Unidos.

Leer más
Comprar entrada
