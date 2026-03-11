Time Out dice

Este 2026 el Brunch Electronik Festival se celebra los días 7 y 8 de agosto en el Parc del Fòrum, con un añadido domingo 9, que será una jornada de clausura con el dúo francés The Blaze, además de Mind Against, Parra for Cuva, RY X (DJ set) y Marian Ariss.

El cartel cuenta con nombres rutilantes de la escena electrónica internacional, que van del house progresivo de Eric Prydz al tecno alemán de Paul Kalkbrenner, pasando por todo tipo de artistas como CamelPhat, Floating Points (live), Acid Arab (live) Jamie Jones, Seth Troxler, Deborah De Luca, I Hate Models y 999999999.

Vacas sagradas y nuevos talentos

Habrá vacas sagradas veteranas y actuales: ved la presencia de un monstruo de la electrónica, padre fundador del techno actual como Jeff Mills, al lado del astro del r&b haitiano Kaytranada o la presencia del icónico dúo francés Cassius (Live), Syreeta y Luciano.

Todo ello, con una combinación de emergentes de la escena barcelonesa como Paula GM y Mercè y nuevos artistas del underground electrónico europeo.

El Brunch Elektronik, dice Martin Petrik, su director artístico, "empezó colonizando espacios pequeños y singulares de Barcelona. Sin el talento local no sería lo que es ahora, y por eso siempre guardamos una parte importante del cartel para ellos".

¿Cuánto cuestan las entradas del Brunch Electronik?

Por ahora, las entradas de viernes y sábado cuestan 110 euros y las de viernes, sábado y domingo 134,90. Se pueden comprar en la web del festival.

