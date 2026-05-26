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Cinema Lliure a la Platja
Cinema Lliure a la Platja | Cinema Lliure a la Platja
Cinema Lliure a la Platja

Todas las películas gratis del Cinema Lliure a la Platja 2026

Del 16 de julio al 6 de agosto se celebra la 15ª edición de la muestra de cine independiente y gratuito en playas de Barcelona (con extensión al resto de Cataluña y Baleares)

Borja Duñó
Escrito por Borja Duñó
Head of Editors, Barcelona
Colaborador: Àlex Montoya
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¡Ya tenemos la programación del Cinema Lliure a la Platja de 2026! Como cada año el ciclo ameniza las noches de verano con títulos recientes que vale la pena ver en pantalla grande y con el aliciente añadido de hacerlo a la fresca, una actividad gratuita que los barceloneses esperamos con ganas cuando llega el buen tiempo.

Este año, la muestra se celebra del 16 de julio al 6 de agosto y además de poder disfrutarla en la playa de Sant Sebastià de Barcelona, frente a la plaza del Mar, a lo largo del verano también habrá sesiones en Pollença, Palma, Sitges, Tarragona, Tossa de Mar, Arenys de Mar, Alcúdia, Palamós y Manacor (podéis consultar las proyecciones en todas estas localidades en la web del ciclo).

Estas proyecciones al aire libre son gratuitas y comenzarán cuando se ponga el sol, normalmente entre las 21.30 y las 22 h, para asegurar una buena visibilidad. Antes de cada película se proyectarán curtos seleccionados dentro de las secciones FILMETS (Festival internacional de cortometrajes de Badalona) y Nou Talent.

🍿 Lo mejor del mes en la cartelera de cine de Barcelona  

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Todas las películas gratis

1. Molt lluny

  • Cine
  • Ciutat Vella
Molt lluny
Molt lluny
©DR

El nombre de Gerard Oms salió del anonimato cuando, en el año 2021, se citó por partida doble en dos entregas de premios cuando el mundo vivía los efectos de la pandemia y el confinamiento: por un lado, Mario Casas le agradecía la complicidad y la ayuda cuando ganaba el Goya por No matarás. Por el otro, los fontaneros de Sis dies corrents, de Neus Ballús, destacaban su papel fundamental cuando recogían el premio de interpretación en el Festival de Locarno. La cuestión es que Oms era, y es, coach de actores. Y justamente cuando rodaba No matarás, recibió los ánimos de Mario Casas para lanzarse a plasmar en un guion sus inquietudes creativas: “Si lo haces, yo la protagonizaré”, le dijo. 

Dicho y hecho, Molt lluny supone una apertura en canal del cineasta novel, un viaje de autodescubrimiento inspirado en lo que él mismo vivió hace unos años. Rodada en los Países Bajos y definida por Gerard Oms como un "late coming-of-age", la película va más allá para reflexionar sobre la identidad, el privilegio y las minorías. Con la complicidad de un Casas que nunca ha estado mejor ante una cámara (ya fue reconocido en el Festival de Málaga, también el film, ganador del Premio del Jurado de la Crítica), y de un David Verdaguer que hace un relevante papel secundario, los magníficos resultados de Molt lluny demuestran que la potente voz de Gerard Oms ha llegado para quedarse.

Dirección: Gerard Oms (España, Países Bajos, 2025). 100 minutos. Con Mario Casas, David Verdaguer, Ilyass El Ouahdani, Jetty Mathurin, Hanneke van der Paardt, Reinout de Vey Mestdagh. Català, castellà i anglès. Subtítulos en castellano. No recomendada para menores de 12 años. 

Cortometraje previo: La gent normal

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2. La llum de l'Aisha

  • Cine
  • Ciutat Vella
La llum de l'Aisha
La llum de l'Aisha
La llum de l'Aisha

Alquimistas, califas, una niña obsesionada con los fuegos artificiales y un libro robado que contiene secretos que pueden acabar con el mundo conocido. Un coming-of-age lleno de peligros situado en Al-Andalús, en el siglo XI, que es también una suma de talentos de todo el mundo: numerosos profesionales de nuestra casa (los guionistas son Xavier Romero y Llorenç Español), directora iraní, director de animación con el prestigio del madrileño Raúl García (con experiencia en Disney y en Gaumont) y coproducción alemana, singapurense y catalana. Todo ello para ofrecer una de las películas de animación más ambiciosas de los últimos años hechas fuera de Hollywood. Una apuesta que mezcla la belleza de sus imágenes con el sentido de la aventura más pura, perfectamente adecuada para disfrutar en familia.

Dirección: Shadi Adib (España, 2025). 90 minutos. Animación. Castalán. Apta para todos los públicos y especialmente recomendada para la infancia.

Cortometraje previo: Plazer bat

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3. Romería

  • Cine
Romería
Romería
Romería.

Carla Simón cierra su trilogía sobre la identidad y la memoria y vuelve a mirar hacia su propia experiencia dentro de una familia que, según dice ella misma, está llena de historias que se han convertido en su principal fuente de inspiración creativa. Lo hizo con Estiu 1993 (2017), con Alcarràs (2022) y, ahora, con esta Romería en la que explica cómo recosió hilos emocionales con la rama paterna de su árbol genealógico. 

La cineasta catalana más internacional sigue al personaje de Marina, su álter ego, una joven que aterriza en Vigo para hacerse con los certificados de defunción de sus padres para conseguir una beca que le permita estudiar cine, y se reencuentra con abuelos, tíos y primos. Será entonces cuando, tras encontrar el diario de su madre, reconstruya la historia de amor de sus progenitores y su caída en el infierno de la heroína y del sida. 

Simón innova narrativamente haciendo una sorprendente y orgánica mezcla de aquel costumbrismo de las dos primeras películas con poderosas escenas poéticas y oníricas que ayudan a conformar los orígenes familiares de la protagonista. Cuenta con la magnética pareja protagonista, una recién llegada sin experiencia como Llúcia Garcia, y el casi debutante Mitch. Romería, además, llega con el aval de su histórica selección en la Sección Oficial del Festival de Cannes.

Dirección: Carla Simón (España, Alemania, 2025). 115 minutos. Con Llúcia Garcia, Mitch, Tristán Ulloa, Alberto Gracia, Miryam Gallego, Janet Novás, José Ángel Egido, Marina Troncoso, Sara Casasnovas, Celine Tyll. Castellano, catalá, gallego, francés. Subtítulos en castellano. No recomendada para menores de 16 años. 

Cortometraje previo: Mos n'anam

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4. La tria

  • Cine
La tria
La tria
Foto: Cinema Lliure a la Platja

En Cinema Lliure a la Platja siempre hay una película que elige el público, y en esta ocasión se proyectará en Barcelona el domingo 6 de agosto. Unas semanas antes, el ciclo dará a conocer una selección de títulos a través de su página web y redes sociales, y el público podrá votar cuál quiere ver mediante un formulario. La película más votada será la que se proyectará en la penúltima sesión y se anunciará aproximadamente una semana antes.

Cortometraje previo: Snmik!

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5. La misteriosa mirada del flamenco

  • Cine
  • Ciutat Vella
La misteriosa mirada del flamenco
La misteriosa mirada del flamenco
La misteriosa mirada del flamenco

A principios de los años 80, en un pueblo minero del desierto chileno, la pequeña Lidia crece dentro de una afectuosa familia queer. Esta ópera prima de Diego Céspedes, que ha cautivado a la crítica internacional, nos sumerge en una comunidad dominada por el miedo a una enfermedad legendaria: un mal que se transmite a través de una sola mirada cuando un hombre se enamora de otro.

En este western moderno de atmósfera onírica –galardonado con el Gran Premio a la Mejor Película (Un Certain Regard) en el Festival de Cannes 2025–, Lidia emprende una búsqueda de venganza contra los prejuicios que la rodean. La cinta, que también triunfó en el Festival de San Sebastián con el Premio DAMA de la Juventud y el Sebastiane Latino, es un retrato desgarrador sobre la resistencia de aquellos que se atreven a amar en la hostilidad.

También reconocida con una nominación a Mejor Película Iberoamericana en los Premios Goya 2026, La misteriosa mirada del flamenco se consagra como una de las obras más potentes y visuales del cine latinoamericano reciente; una historia donde la familia es el único refugio ante un mundo que castiga el deseo.

Dirección: Diego Céspedes (Chile, 2025). 110 minutos. Con: Tamara Cortés, Matías Catalán, Paula Dinamarca, Claudia Cabezas, Luis Dubó. Castellano, subtítulos en castellano. No recomendada para menores de 16 años. 

Cortometraje previo: La Barraca

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