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Cinema Lliure a la Platja
Foto: Cinema Lliure a la Platja | Cinema Lliure a la Platja
Foto: Cinema Lliure a la Platja

Cine al aire libre en Barcelona 2026: toda la agenda

En verano, varios espacios de Barcelona se transforman en cines al aire libre. ¡Aquí tenéis toda la cartelera!

Borja Duñó
Editado por Borja Duñó
Head of Editors, Barcelona
Colaboradores: Àlex Montoya y Nerea Zapata
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En verano, cuando cae la noche y las temperaturas bajan, Barcelona despliega uno de sus planes más mágicos del estío: el cine al aire libre. Con escenarios que van desde playas y parques hasta recintos arquitectónicos emblemáticos, la ciudad se convierte en una gran sala de proyecciones bajo las estrellas. Este año, la agenda estival llega cargada de propuestas para todos los gustos, desde películas de culto y clásicos del cine hasta estrenos recientes y cine independiente, en una programación que combina entretenimiento, cultura y entorno urbano de una manera única.

Entre las opciones más destacadas, el clásico Sala Montjuïc vuelve al Foso de Santa Eulàlia del Castillo de Montjuïc, después de que en 2025 trasladara su pantalla al espacio de las Tres Xemeneies, con sesiones del 10 de junio al 5 de agosto, combinando cine, música en directo y la posibilidad de hacer pícnic antes de cada proyección. También vuelve el Cinema Lliure a la Platja, gratuito y con sesiones en la playa de Sant Sebastià del 16 de julio al 6 de agosto, ideal para ver buen cine con los pies en la arena. Y también se estrena un nuevo ciclo de films musicales en la Sala Apolo, CineClub 113, en colaboración con In-edit.

Además de estos espacios emblemáticos, otros rincones de la ciudad como centros cívicos, plazas y jardines también se suman a la programación con ciclos especiales y actividades paralelas. Desde Time Out hemos recopilado toda la agenda de cine al aire libre en Barcelona para que puedas organizar tu verano con las mejores películas, en los lugares más singulares y con planes que se adaptan a todos los bolsillos. Sigue leyendo para descubrir qué ver, dónde, cuándo y cómo disfrutar al máximo de esta tradición veraniega que convierte cada noche en una experiencia de cine.

NO TE LO PIERDAS: Las 51 mejores películas para ver en familia

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Todas las opciones de cine al aire libre en Barcelona

1. Cinema Lliure a la Platja: 'Molt lluny'

  • Cine
  • Ciutat Vella
Cinema Lliure a la Platja: 'Molt lluny'
Cinema Lliure a la Platja: 'Molt lluny'
©DR

El nombre de Gerard Oms salió del anonimato cuando, en el año 2021, se citó por partida doble en dos entregas de premios cuando el mundo vivía los efectos de la pandemia y el confinamiento: por un lado, Mario Casas le agradecía la complicidad y la ayuda cuando ganaba el Goya por No matarás. Por el otro, los fontaneros de Sis dies corrents, de Neus Ballús, destacaban su papel fundamental cuando recogían el premio de interpretación en el Festival de Locarno. La cuestión es que Oms era, y es, coach de actores. Y justamente cuando rodaba No matarás, recibió los ánimos de Mario Casas para lanzarse a plasmar en un guion sus inquietudes creativas: “Si lo haces, yo la protagonizaré”, le dijo. 

Dicho y hecho, Molt lluny supone una apertura en canal del cineasta novel, un viaje de autodescubrimiento inspirado en lo que él mismo vivió hace unos años. Rodada en los Países Bajos y definida por Gerard Oms como un "late coming-of-age", la película va más allá para reflexionar sobre la identidad, el privilegio y las minorías. Con la complicidad de un Casas que nunca ha estado mejor ante una cámara (ya fue reconocido en el Festival de Málaga, también el film, ganador del Premio del Jurado de la Crítica), y de un David Verdaguer que hace un relevante papel secundario, los magníficos resultados de Molt lluny demuestran que la potente voz de Gerard Oms ha llegado para quedarse.

Dirección: Gerard Oms (España, Países Bajos, 2025). 100 minutos. Con Mario Casas, David Verdaguer, Ilyass El Ouahdani, Jetty Mathurin, Hanneke van der Paardt, Reinout de Vey Mestdagh. Català, castellà i anglès. Subtítulos en castellano. No recomendada para menores de 12 años. 

Cortometraje previo: La gent normal

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2. Cinema Lliure a la Platja: 'La llum de l'Aisha'

  • Cine
  • Ciutat Vella
Cinema Lliure a la Platja: 'La llum de l'Aisha'
Cinema Lliure a la Platja: 'La llum de l'Aisha'
La llum de l'Aisha

Alquimistas, califas, una niña obsesionada con los fuegos artificiales y un libro robado que contiene secretos que pueden acabar con el mundo conocido. Un coming-of-age lleno de peligros situado en Al-Andalús, en el siglo XI, que es también una suma de talentos de todo el mundo: numerosos profesionales de nuestra casa (los guionistas son Xavier Romero y Llorenç Español), directora iraní, director de animación con el prestigio del madrileño Raúl García (con experiencia en Disney y en Gaumont) y coproducción alemana, singapurense y catalana. Todo ello para ofrecer una de las películas de animación más ambiciosas de los últimos años hechas fuera de Hollywood. Una apuesta que mezcla la belleza de sus imágenes con el sentido de la aventura más pura, perfectamente adecuada para disfrutar en familia.

Dirección: Shadi Adib (España, 2025). 90 minutos. Animación. Castalán. Apta para todos los públicos y especialmente recomendada para la infancia.

Cortometraje previo: Plazer bat

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3. Cinema Lliure a la Platja: 'Romería'

  • Cine

Carla Simón cierra su trilogía sobre la identidad y la memoria y vuelve a mirar hacia su propia experiencia dentro de una familia que, según dice ella misma, está llena de historias que se han convertido en su principal fuente de inspiración creativa. Lo hizo con Estiu 1993 (2017), con Alcarràs (2022) y, ahora, con esta Romería en la que explica cómo recosió hilos emocionales con la rama paterna de su árbol genealógico. 

La cineasta catalana más internacional sigue al personaje de Marina, su álter ego, una joven que aterriza en Vigo para hacerse con los certificados de defunción de sus padres para conseguir una beca que le permita estudiar cine, y se reencuentra con abuelos, tíos y primos. Será entonces cuando, tras encontrar el diario de su madre, reconstruya la historia de amor de sus progenitores y su caída en el infierno de la heroína y del sida. 

Simón innova narrativamente haciendo una sorprendente y orgánica mezcla de aquel costumbrismo de las dos primeras películas con poderosas escenas poéticas y oníricas que ayudan a conformar los orígenes familiares de la protagonista. Cuenta con la magnética pareja protagonista, una recién llegada sin experiencia como Llúcia Garcia, y el casi debutante Mitch. Romería, además, llega con el aval de su histórica selección en la Sección Oficial del Festival de Cannes.

Dirección: Carla Simón (España, Alemania, 2025). 115 minutos. Con Llúcia Garcia, Mitch, Tristán Ulloa, Alberto Gracia, Miryam Gallego, Janet Novás, José Ángel Egido, Marina Troncoso, Sara Casasnovas, Celine Tyll. Castellano, catalá, gallego, francés. Subtítulos en castellano. No recomendada para menores de 16 años. 

Cortometraje previo: Mos n'anam

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4. Cinema Lliure a la Platja: La tria

  • Cine
Cinema Lliure a la Platja: La tria
Cinema Lliure a la Platja: La tria
Foto: Cinema Lliure a la Platja

En Cinema Lliure a la Platja siempre hay una película que elige el público, que en esta ocasión se proyecta en Barcelona el domingo 6 de agosto. Hace unas semanas, el ciclo dio a conocer una selección de títulos a través de la web y sus redes sociales, y el público ha votado cuál quiere ver mediante un formulario. 

Cortometraje previo: Snmik!

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5. Cinema Lliure a la Platja: 'La misteriosa mirada del flamenco'

  • Cine
  • Ciutat Vella
Cinema Lliure a la Platja: 'La misteriosa mirada del flamenco'
Cinema Lliure a la Platja: 'La misteriosa mirada del flamenco'
La misteriosa mirada del flamenco

A principios de los años 80, en un pueblo minero del desierto chileno, la pequeña Lidia crece dentro de una afectuosa familia queer. Esta ópera prima de Diego Céspedes, que ha cautivado a la crítica internacional, nos sumerge en una comunidad dominada por el miedo a una enfermedad legendaria: un mal que se transmite a través de una sola mirada cuando un hombre se enamora de otro.

En este western moderno de atmósfera onírica –galardonado con el Gran Premio a la Mejor Película (Un Certain Regard) en el Festival de Cannes 2025–, Lidia emprende una búsqueda de venganza contra los prejuicios que la rodean. La cinta, que también triunfó en el Festival de San Sebastián con el Premio DAMA de la Juventud y el Sebastiane Latino, es un retrato desgarrador sobre la resistencia de aquellos que se atreven a amar en la hostilidad.

También reconocida con una nominación a Mejor Película Iberoamericana en los Premios Goya 2026, La misteriosa mirada del flamenco se consagra como una de las obras más potentes y visuales del cine latinoamericano reciente; una historia donde la familia es el único refugio ante un mundo que castiga el deseo.

Dirección: Diego Céspedes (Chile, 2025). 110 minutos. Con: Tamara Cortés, Matías Catalán, Paula Dinamarca, Claudia Cabezas, Luis Dubó. Castellano, subtítulos en castellano. No recomendada para menores de 16 años. 

Cortometraje previo: La Barraca

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6. Sala Montjuïc: ‘Flores para Antonio’

  • Cine
  • Sants - Montjuïc
Sala Montjuïc: ‘Flores para Antonio’
Sala Montjuïc: ‘Flores para Antonio’
Foto: Movistar+

Alba dejó de cantar cuando, con solo ocho años de vida, perdió a su padre. Han pasado tres décadas marcadas por el silencio, y ahora se dispone a hacer todas aquellas preguntas que tenía guardadas, para hacer las paces con un pasado doloroso y para recuperar la voz y la historia de un hombre que, tantos años después de su muerte, continúa vivo en la memoria emocional de millones de personas. La chica es Alba Flores y el padre, el gran Antonio Flores. Miembros de una saga de legendarios artistas que han marcado la historia de un país.

Porque Antonio Flores sigue vivo en sus canciones, y esta película le rinde un homenaje que es, al mismo tiempo, un ejercicio terapéutico para su hija, la actriz Alba Flores (Nairobi en La Casa de Papel), y para su famosísima familia. Repleta de material de archivo y de grabaciones inéditas hasta hoy, Flores para Antonio abraza la mitología, no rehúye las sombras ya conocidas de un hombre de enorme fragilidad, de alguna manera víctima de su apellido, y, por encima de todo, apuesta por apelar a las emociones. Los espectadores acompañamos a Alba Flores en su viaje emocional porque, salvando las distancias, también es el nuestro. Más allá de esto, este documental cuenta con la firma de uno de los cineastas más importantes del país, Isaki Lacuesta, aquí junto a Elena Molina: la pareja de directores consigue que todos terminemos con un nudo en la garganta de extraordinaria belleza. Imprescindible.

Dir.: Elena Molina e Isaki Lacuesta (España, 2025). 98 min.

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7. Sala Montjuïc: ‘Marty Supreme’

  • Cine
  • Sants - Montjuïc
Sala Montjuïc: ‘Marty Supreme’
Sala Montjuïc: ‘Marty Supreme’
'Marty Supreme'

Inspirado libremente en la figura de Marty Reisman, prodigio del tenis de mesa de principios de los años 50, el protagonista de esta película es un buscavidas que sueña con ser campeón del mundo con la pala, y no piensa detenerse ante ningún obstáculo. La arrogancia y el carisma del joven Marty, judío de clase trabajadora en plena posguerra, se convierten en un imán para todos aquellos que se le acercan. Tanta es su capacidad de seducción que pasa de vender zapatos a luchar por el campeonato mundial de tenis de mesa, convenciendo a todo el mundo de que le preste el dinero que necesita para viajar por medio mundo persiguiendo su sueño.

Después de ver a Timothée Chalamet interpretando a Bob Dylan en A complete unknown, el joven actor vuelve a realizar un auténtico (y eléctrico) tour de force en una película adrenalínica con la que Joshua Safdie se revela como un discípulo que ha recogido la energía de un joven Martin Scorsese. Marty Supreme es capaz de jugar con los géneros y los tonos, de reconstruir una época (los Estados Unidos, pero también el Japón y el Egipto de los años 50) y de hacer una interesantísima relectura del sueño americano.

Dir.: Joshua Safdie (EE. UU., 2025). 149 min.

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8. Sala Montjuïc: ‘Tres adioses’

  • Cine
  • Sants - Montjuïc
Sala Montjuïc: ‘Tres adioses’
Sala Montjuïc: ‘Tres adioses’
greta de lazzaris

Después de una discusión aparentemente trivial, Antonio y Marta lo dejan correr. O, más bien, él, un chef dueño de un restaurant que empieza a ponerse de moda, decide romper su relación de siete años con ella, exatleta que ahora trabaja en un instituto como profesora de gimnasia. Pronto, Antonio empieza a echarla de menos muchísimo; Marta, mientras tanto, encuentra en la tristeza de la ruptura la justificación de su pérdida de apetito y de unos problemas estomacales que pronto sabrá que tienen otro origen. El diagnóstico médico será una revelación para la protagonista, que decide abrirse a la vida y disfrutar de pequeñas cosas que antes pasaba por alto.

Isabel Coixet adapta dos de los relatos que componen Tres cuencos, el testamento literario de la escritora italiana Michela Murgia, y con Tres adioses presenta un delicado y evocador canto a la vida muy alejado en el espíritu y las formas de aquella Mi vida sin mí con la que la propia cineasta se acercaba a un tema similar. También nos encontramos ante una mirada muy particular a una Roma poco transitada en la pantalla. Y ante un recital interpretativo de Alba Rohrwacher, la protagonista, muy bien acompañada por Elio Germano y el madrileño Francesco Carril (Los años nuevos). Conmovedora, luminosa, tierna y llena de esperanza, es una película fabulosa.

Dir.: Isabel Coixet (Italia, 2025). 120 min.

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9. Sala Montjuïc: ‘Bugonia’

  • Cine
  • Sants - Montjuïc
Sala Montjuïc: ‘Bugonia’
Sala Montjuïc: ‘Bugonia’
Bugonia

Emma Stone rapada y extraterrestre: en Bugonia, interpreta a la ambiciosa y exitosa presidenta de una gran corporación que es secuestrada por uno de sus trabajadores (Jesse Plemons), traumatizado y seguidor de todo tipo de teorías conspirativas, convencido de que su jefa es la líder de una raza alienígena que desarrolla un plano para acabar con la humanidad. Con la complicidad de su primo, tan paranoico como él mismo, montan una especie de cuartel general de la resistencia humana que pretende hacer confesar a la supuesta invasora y obligarla a que reculen y se marchen de nuestro planeta.

Por la brutal sintonía entre el cineasta griego Yorgos Lanthimos y su musa: después de La favorita, Pobres criaturas y Kinds of kindness, ahora vuelve a contar con Emma Stone para hacer un remake libre de una película coreana, Save the green planet! (2003), y dibujar una sátira delirante que radiografía la realidad en la que habitamos, marcada por los negacionismos, la desinformación a base de fake news, una polarización salvaje y una imbecilidad extrema. Grotesca y por momentos pasada de rosca, Bugonia reafirma la idea de la exageración casi surrealista como el perfecto retrato de un mundo condenado que avanza sin freno hacia la autodestrucción.

Dir.: Yorgos Lanthimos (Irlanda, 2025). 120 min.

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10. Sala Montjuïc: ‘La grazia’

  • Cine
  • Sants - Montjuïc
Sala Montjuïc: ‘La grazia’
Sala Montjuïc: ‘La grazia’
Foto: MUBI

En un determinado momento, la hija del protagonista le espeta que ha superado seis crisis de gobierno sin hacer nada. Mariano de Santis, presidente de la República Italiana, sabe que es el momento de posicionarse. Y tendrá que hacerlo tomando tres decisiones que se auguran trascendentales. Dos tienen que ver con la petición de indulto de dos condenados por asesinato ante circunstancias bastante singulares. Y la tercera es la de firmar o no una ley de la eutanasia, teniendo en cuenta que él es demócrata-cristiano.

Porque cualquier película firmada por Paolo Sorrentino merece atención inmediata. Y, más aún, si supone el reencuentro con su actor favorito, Toni Servillo, quien ganó por este papel la Copa Volpi en el Festival de Venecia. El icónico Jep Gambardella de La gran belleza (2013) es aquí un respetado político de esos que hoy en día parecen extinguirse como los dinosaurios: inteligente y humanista, dialogante y reflexivo. La dupla actor-director (un Sorrentino menos felliniano que nunca) funciona como un reloj en una película que es un contundente alegato en contra de la equidistancia y a favor de la política en mayúsculas.

Dir.: Paolo Sorrentino (Italia, 2025). 133 min.

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11. Sala Montjuïc: ‘Los domingos’

  • Cine
  • Sants - Montjuïc
Sala Montjuïc: ‘Los domingos’
Sala Montjuïc: ‘Los domingos’
Foto: Movistar+

Ainara tiene 17 años y, como cualquier chica de su edad, estudia en el instituto y escucha reguetón. Pero a diferencia de casi todas las demás chicas de su edad, ha recibido la llamada de Dios y ha decidido dejarlo todo para ser monja de clausura. La noticia provoca una sacudida en su familia, que no logra entender el camino tan radical que ha escogido y duda de si la chica es víctima de la manipulación de los miembros de la iglesia.

Recibió la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián. El aval es bastante relevante, pero ya existía un enorme interés por ver la segunda experiencia en el largometraje de Alauda Ruiz de Azúa tras la magnífica Cinco lobitos (2022), que llega cuando todavía tenemos fresco el impacto de la serie que creó para Movistar Plus, Querer (2024). Como en estas dos producciones previas, cada una desde diferentes perspectivas, Ruiz de Azúa vuelve a radiografiar con perspicacia y mucho acierto los claroscuros de la sacrosanta institución de la familia. Y otra buena razón para ver Los domingos está en su pareja protagonista, la siempre excelente Patricia López Arnaiz y la debutante Blanca Soroa, toda una magnífica revelación.

Dir.: Alauda Ruiz de Azúa (España, 2025). 110 min.

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12. Sala Montjuïc: ‘Hamnet’

  • Cine
  • Sants - Montjuïc
Sala Montjuïc: ‘Hamnet’
Sala Montjuïc: ‘Hamnet’
Foto: Universal

Hamnet, y no Hamlet, adapta el libro homónimo de Maggie O'Farrell, y no la obra inmortal de William Shakespeare. Aunque el escritor más famoso de la historia no es ajeno al relato que se cuenta, porque es su protagonista. Hamnet, que no Hamlet, fabula sobre el supuesto proceso, trágico y doloroso, por el que el autor y su esposa Agnes pasaron cuando uno de sus hijos murió por culpa de la peste. Fue entonces cuando, mientras Agnes se hundía por el dolor, Shakespeare se sumergió en el desarrollo de su obra más conocida, esta vez sí, Hamlet.

Son motivos para disfrutar la belleza de las imágenes y el pulso narrativo empapado de emociones de una Chloé Zhao que cuenta con la complicidad en la producción de Steven Spielberg, y su fabulosa pareja protagonista, formada por Paul Mescal y una Jessie Buckley que centra el punto de vista de un conmovedor, y por momentos devastador, relato de amor y de muerte. Una de las mejores propuestas cinematográficas de la temporada.

Dir.: Chloé Zhao (Reino Unido, 2025). 119 min.

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13. Sala Montjuïc: ‘Los pecadores’

  • Cine
  • Sants - Montjuïc
Sala Montjuïc: ‘Los pecadores’
Sala Montjuïc: ‘Los pecadores’
Foto: Warner Bros

Cine de terror y de gánsteres, blaxploitation pulp a ritmo de blues. Vampiros y sensualidad, vudú y ley seca, casquería, Ku Klux Klan y clubs clandestinos. Dos, tres o cuatro películas en una. Ryan Coogler y Michael B. Jordan, director y actor fetiche que recuperaron la magia del primer Rocky en Creed, dan un salto adelante y sirven una obra de género(s) que trasciende el cine-espectáculo con audacia y ambición.

Años 30, en el sur del Mississippi, entre campos de algodón que recuerdan que la esclavitud no quedaba tan lejos, dos hermanos gemelos vuelven a casa dispuestos a gastarse el dinero ganado en el Chicago de la prohibición en un bar donde ahogar las penas con whisky y escuchar música de la buena, abierto hasta que salga el sol. Con inesperados giros de guion, Los pecadores remata la capacidad de sorpresa con una escena musical que nos deja boquiabiertos: mientras suena I lied to you, las fronteras temporales se rompen y se realiza un recorrido en plano secuencia que va del blues de los años 30 a los DJ de hoy, pasando por percusionistas africanos o figuras del hip hop. Cine extraordinario disfrazado de horror sobrenatural que nos invita a disfrutar sin prejuicios hasta que los créditos terminen, y más allá. Esperad hasta el final, que hay (todavía más) sorpresas.

Dir.: Ryan Coogler (EE. UU., 2025). 137 min.

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14. Sala Montjuïc: ‘Valor sentimental’

  • Cine
  • Sants - Montjuïc
Sala Montjuïc: ‘Valor sentimental’
Sala Montjuïc: ‘Valor sentimental’
Foto: Elastica Films

Un director de cine que vive distanciado de sus dos hijas desde su divorcio, cuando ellas eran niñas. Ahora, con la muerte de la madre, reaparece en sus vidas y llega con una propuesta para una de ellas, una actriz teatral que sufre ataques de ansiedad cada vez que tiene que salir al escenario: que sea la protagonista de su nueva película, un proyecto para Netflix con evidentes toques autobiográficos. Alrededor de esta premisa, Valor sentimental propone una inteligente y profunda disección de la familia y todo aquello que la puede conformar: los traumas, las cuentas pendientes, las heridas abiertas…

En la historia de Gustav y sus hijas hay espacio para hablar del perdón, de la soledad, de las enfermedades mentales y del peso de la herencia. Y con la sombra alargadísima de Ingmar Bergman, que está presente en cada uno de los planos, de las decisiones de guion y del propio dibujo del protagonista masculino: es fácil reconocer rasgos del inmortal director de Fanny y Alexander y El séptimo sello en la figura del personaje que interpreta Stellan Skarsgård. Él es el director de cine respetado y valorado, obsesivo y egocéntrico, por momentos cruel y sin filtros, emocionalmente distante, que trata de reconciliarse con las hijas que abandonó muchos años atrás.

Después de La peor persona del mundo, el cineasta noruego Joachim Trier repite con una magnífica Renate Reinsve y, añadiendo al reparto a todo un descubrimiento como Inga Ibsdotter Lilleaas (ellas interpretan a las dos hermanas), Trier apuesta por un drama familiar con brillantes toques de humor. Ganadora del Gran Premio del Jurado del Festival de Cannes, Valor sentimental consigue que Joachim Trier se mantenga como uno de los grandes cineastas de nuestros tiempos.

Dir.: Joachim Trier (Noruega, 2025). 135 min.

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15. Sala Montjuïc: ‘El agente secreto’

  • Cine
  • Sants - Montjuïc
Sala Montjuïc: ‘El agente secreto’
Sala Montjuïc: ‘El agente secreto’
Foto: Elastica Films

Entre el thriller político afilado y punzante y el poderoso ejercicio de memoria histórica que retrata a un Brasil en plena dictadura militar (el filme se sitúa en el año 1977, en el ecuador de un régimen que duró entre 1964 y 1985), El agente secreto sigue la peripecia de un profesor que huye de su pasado y de la persecución de las tropas gubernamentales mientras intenta volver a Recife para reencontrarse con su hijo y comenzar una nueva vida.

El cineasta brasileño Kleber Mendonça Filho, habitual en los festivales cinematográficos gracias a títulos como Bacurau (2019) y Doña Clara (2016), propone una carta de amor a su país y al cine de los años 70, y nos recuerda la importancia de no olvidar nuestra historia ante las amenazas de repetirla. Narrativamente compleja, juguetona con los géneros (encontramos elementos de drama familiar, de terror e, incluso, pinceladas de comedia), visualmente impactante y con un buen puñado de secuencias magníficamente dibujadas, El agente secreto cuenta, además, con toda una exhibición interpretativa de un Wagner Moura (el Pablo Escobar de la serie Narcos) que ganó el premio al Mejor Actor en el pasado Festival de Cannes. Magistral.

Dir.: Kleber Mendonça Filho (Brasil, 2025). 158 min.

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16. Sala Montjuïc: ‘Una batalla tras otra’

  • Cine
  • Sants - Montjuïc
Sala Montjuïc: ‘Una batalla tras otra’
Sala Montjuïc: ‘Una batalla tras otra’
Foto: Warner Bros

Que Paul Thomas Anderson estrene una película siempre es noticia. Director de clásicos contemporáneos como Boogie Nights (1997), Magnolia (1999) y Pozos de ambición (2007), ahora vuelve a la literatura de Thomas Pynchon, a quien ya adaptó en Puro vicio (2015), para trasladar a la actualidad las páginas de Vineland. Si el escritor situaba su trama durante la presidencia de Reagan, a mediados de los 80, para mostrar las consecuencias de los movimientos radicales y contraculturales de la América de los 60, Paul Thomas Anderson ha decidido romper con su tendencia a hacer cine de época. El cineasta parece tener claro que, a día de hoy, muchas de aquellas luchas deberían seguir vigentes.

Entre el thriller político y la aventura de espías y persecuciones, Una batalla tras otra supone el primer encuentro de Anderson con Leonardo DiCaprio, quien interpreta a un revolucionario fracasado que ha terminado apartando el idealismo y que intenta borrar su pasado, desaparecer y procurar vivir de manera normal criando a su hija. Sean Penn y Benicio Del Toro también forman parte del reparto de un filme que muy probablemente estará en todas las galas de premios del próximo año.

Dir.: Paul Thomas Anderson (EE. UU., 2025). 170 min.

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17. Sala Montjuïc: ‘Sirât’

  • Cine
  • Sants - Montjuïc
Sala Montjuïc: ‘Sirât’
Sala Montjuïc: ‘Sirât’
Foto: BTEAM Pictures

Ha sido una de las grandes sensaciones del último Festival de Cannes y, de hecho, se llevó el Premio del Jurado. No era la primera presencia del cine de Oliver Laxe en el palmarés del certamen, ya que antes había sido premiado por Todos vós sodes capitans (2010), Mimosas (2016) y O que arde (2019), pero el galardón conseguido este año por la explosiva Sirât es el primero participando en Sección Oficial. Los méritos del cineasta son indiscutibles: la potencia estética del filme va de la mano de una historia que mezcla elementos de road-movie con un aire de wéstern existencial, rematado con dos o tres escenas que dejan al espectador boquiabierto.

La trama de Sirât nos presenta a un hombre (extraordinario Sergi López) que, acompañado de su hijo pequeño, llega hasta el desierto de Mauritania, donde se celebra una rave. El protagonista busca a su hija, desaparecida meses atrás, y las pistas lo han llevado hasta allí. No la encuentra a la primera, pero decide seguir a un grupo de participantes que conducen sus camiones hacia una segunda fiesta techno. Y es en este trayecto donde las vidas de todos ellos se transformarán de maneras que no imaginan. La radicalidad de la propuesta de Laxe y su capacidad hipnótica, tanto por las imágenes como por la música que las acompaña, consiguen que Sirât sea una de esas experiencias que van más allá de la sala de cine; y damos fe de que las imágenes y las sorpresas que se esconden en ella acompañan al público días, semanas, después de su visionado. Una de las indiscutibles películas de 2025.

Dir.: Oliver Laxe (España, 2025). 120 min.

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18. Sala Montjuïc: 'Fargo'

  • Cine
  • Sants - Montjuïc
Sala Montjuïc: 'Fargo'
Sala Montjuïc: 'Fargo'
Foto: Sala Montjuïc

El vendedor de coches Jerry Lundegaard (William H. Macy) contrata a dos buscavidas, Carl y Gaear (Steve Buscemi y Peter Stormare), para que secuestren a su mujer, con la esperanza de que su rico padre pagará un rescate del cual Jerry podrá arañar una parte. El secuestro sale según lo previsto, pero los secuestradores cometen tres asesinatos mientras conducen de noche por los parajes nevados y desolados de Minnesota. La jefa de policía Marge Gunderson (Frances McDormand), una ama de casa embarazada, de hablar pausado y mente vivaz, se encarga de la investigación.

Esta fascinante película de Joel y Ethan Coen es muy divertida y, a la vez, muy conmovedora. Interpretada a la perfección por un reparto reunido con gran imaginación, muestra las virtudes habituales de los Coen y, al mismo tiempo, aporta un núcleo emocional sólido que no se ve afectado por el lastre del mero virtuosismo técnico. Los diálogos son más reposados de lo habitual, la cámara es mayoritariamente estática y el foco se mantiene firme en las relaciones, los personajes y la ética. Por más banales que sean las vidas y las aspiraciones de los protagonistas, su humor no tiene nada de condescendiente. Marge y su marido son personas auténticamente buenas y ordinarias, atrapadas en unos acontecimientos extraordinarios de una maldad, para ellos, insondable.

El suspense, la sátira, el misterio, el terror, la comedia y una aguda (aunque ligeramente surrealista) observación social se combinan para demostrar, una vez más, que (salvo muy pocas excepciones) los Coen siempre han ido un paso por delante en el panorama cinematográfico estadounidense.

Dir.: Joel Coen (EE. UU., 1996). 98 min.

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19. Sala Montjuïc: ‘Thelma & Louise’

  • Cine
  • Sants - Montjuïc
Sala Montjuïc: ‘Thelma & Louise’
Sala Montjuïc: ‘Thelma & Louise’
Foto: Metro Goldwyn Mayer

Dejándole una comida en el microondas a su marido, Thelma (Geena Davis) se marcha con su amiga Louise (Susan Sarandon) a pasar un fin de semana de vacaciones. Pero en la primera parada, casi violan a Thelma en el exterior de un bar; Louise dispara y mata al hombre. El clima despreocupado se desvanece, y ahora su destino es México. Por el camino, las fugitivas, pistola en mano, se vuelven cada vez más osadas: roban en una tienda de barrio, destrozan a tiros un camión y encierran a un policía en el maletero de su propio coche. Dirigiendo con una energía arrolladora, Scott cumple con creces, mientras que Sarandon y Davis, junto con un comprensivo policía (Harvey Keitel), resultan totalmente convincentes en medio de un caos cada vez más profundo.

El guion de Callie Khouri es, a pesar de todo, simplista en la manera en que reduce a muchos de los hombres a estereotipos, mientras que las mujeres ganan fuerza no tanto a través del autoconocimiento como de las leyes de compra de armas americanas. En última instancia, esta road movie recurre a demasiadas reacciones automáticas: sus escenas chocantes y divertidas dependen directamente de la inversión de roles dentro de un género tradicionalmente masculino.

Dir.: Ridley Scott (EE. UU., 1991). 128 min.

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20. Sala Montjuïc: ‘The Royal Tenenbaums’

  • Cine
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Sala Montjuïc: ‘The Royal Tenenbaums’
Sala Montjuïc: ‘The Royal Tenenbaums’
Foto: Touchstone Pictures

Más ingeniosa, mucho más agradable e infinitamente más rica que las principales aspirantes a los Oscar de aquel año, esta película es, claramente, un hermano de sangre de Rushmore, de Wes Anderson. Los Tenenbaum son la alta sociedad de Nueva York en decadencia. El escandaloso Royal (Gene Hackman) se separó de su esposa Etheline (Anjelica Huston) hace dos décadas y, después de eso, se mantuvo a distancia mientras su descendencia, antes prodigiosa, se hundía. El genio de los negocios Chas (Ben Stiller) se ha convertido en un neurótico paranoico; Richie (Luke Wilson) es una estrella del tenis cuya carrera sacrificó por amor; y la hija adoptiva Margot (Gwyneth Paltrow) es un libro cerrado como dramaturga. Con problemas financieros y reclamando los últimos derechos de un hombre moribundo, Royal regresa para poner orden en su casa.

El ambiente recuerda a las fantasías screwball de Preston Sturges de principios de los años 40, aunque ambientado con rock de los 70. Las influencias literarias inusualmente marcadas de Anderson incluyen a Salinger, Edith Wharton y la revista The New Yorker, y la película a veces se asemeja a una viñeta de los días de gloria de aquella augusta publicación: una caricatura elegantemente compuesta a la que se le da el toque final con una salida ingeniosa e inmaculadamente formulada.

Existe en una burbuja —la Nueva York de Anderson no existe y nunca existió—, pero esta atmósfera enrarecida es una especie de trampa; lo que te toma por sorpresa es cómo, de su manera deliciosamente indirecta, Anderson muestra la ironía abiertamente para camuflar una sinceridad más profunda. En el fondo, se trata de una comedia de amor no correspondido, melancolía y decepción. Una película para saborear.

Dir.: Wes Anderson (EE. UU., 2001). 108 min.

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21. CineClub 113: 'La 42'

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CineClub 113: 'La 42'
CineClub 113: 'La 42'
'La 42' | CineClub 113

El ciclo CineClub 113 arranca el 6 de julio en La (3) de Apolo con La 42, el documental ganador del In-Edit 2025. La película se adentra en el barrio de Capotillo, en Santo Domingo, donde una calle de 600 metros se ha convertido en el epicentro del dembow, el baile y la supervivencia cotidiana. Inspiración para artistas como Bad Bunny, Tokischa o El Alfa, la cinta retrata el baile como una forma de expresión, resistencia y libertad. Con el acompañamiento de DJ Nieto antes de la proyección.

Las entradas anticipadas cuestan 12 euros más gastos, en taquilla son 15 euros.

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22. CineClub 113: 'La danza de Los Mirlos'

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CineClub 113: 'La danza de Los Mirlos'
CineClub 113: 'La danza de Los Mirlos'
'La danza de Los Mirlos' | CineClub 113

La cumbia amazónica y la psicodelia peruana llegan al CineClub 113 con La danza de Los Mirlos, un viaje musical alrededor de Jorge Rodríguez y la historia del grupo Los Mirlos. La película se adentra en el universo de la 'chichadelia' tropical, un sonido nacido en el Perú que mezcla cumbia, ritmos afrolatinos y rock psicodélico. Junto a grupos como Los Destellos, Juaneco y su Combo o Manzanita y su Conjunto, Los Mirlos contribuyeron a crear un estilo único. La proyección será el 13 de julio con una sesión del DJ Vitu Valera.

Las entradas anticipadas cuestan 12 euros más gastos, en taquilla son 15 euros.

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23. CineClub 113: 'La salsa vive'

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CineClub 113: 'La salsa vive'
CineClub 113: 'La salsa vive'
'La salsa vive' | CineClub 113

El 20 de julio, CineClub 113 pone el foco en la salsa con La salsa vive, un recorrido entre La Habana, Nueva York y Cali con figuras como Rubén Blades, Willie Rosario o Henry Fiol. El documental explora los orígenes del género en la fusión entre ritmos afrocubanos y el jazz neoyorquino, y muestra cómo Cali acabó convirtiéndose en una de las capitales mundiales de la salsa. La película también se adentra en la vida cotidiana de la ciudad colombiana a través de bailarines, coleccionistas y amantes del género que mantienen viva esta cultura en las calles, concursos y salas de baile. Y el acompañamiento musical antes de la proyección correrá a cargo de Chica Acosta.

Las entradas anticipadas cuestan 12 euros más gastos, en taquilla son 15 euros.

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24. CineClub 113: 'En la caliente — Tales of a Reggaeton Warrior'

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CineClub 113: 'En la caliente — Tales of a Reggaeton Warrior'
CineClub 113: 'En la caliente — Tales of a Reggaeton Warrior'
'En la caliente — Tales of a Reggaeton Warrior' | CineClub 113

El 27 de julio, se proyecta En la caliente: Tales of a Reggaeton Warrior en La (3) de Apolo, un documental que explora la expansión clandestina del reggaeton en Santiago de Cuba a través de la figura de Kandyman, uno de los artistas clave de la escena. La película retrata cómo este género creció al margen de los circuitos oficiales en plena crisis económica y social. Con una sesión del DJ Bichigyalli inspirada en los sonidos del documental.

Las entradas anticipadas cuestan 12 euros más gastos, en taquilla son 15 euros.

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25. CineClub 113: 'Esto es Raptor House'

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CineClub 113: 'Esto es Raptor House'
CineClub 113: 'Esto es Raptor House'
'Esto es Raptor House' | Morning Coffee

El 3 de agosto, al CineClub 113 llega Esto es Raptor House, un documental centrado en el DJ Babatr y en el origen del techno-house caribeño nacido en los barrios periféricos de Caracas. La película recorre la evolución de este sonido, desde las matinées locales hasta convertirse en un fenómeno viral en internet, mostrando también la comunidad y la cultura que se han creado a su alrededor. La noche, sin embargo, empieza con una sesión de Phran vinculada al universo sonoro del film.

Las entradas anticipadas cuestan 12 euros más gastos, en taquilla son 15 euros.

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26. CineClub 113: 'Gabbers!'

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CineClub 113: 'Gabbers!'
CineClub 113: 'Gabbers!'
'Gabbers!' | CineClub 113

El CineClub 113 viaja a Róterdam el 10 de agosto con Gabbers!, un documental que recupera la subcultura gabber que explotó en los años 90 al ritmo del hardcore techno más acelerado y contundente. Más allá del ruido y de los clásicos chándales, la película se adentra en las personas que hicieron crecer el movimiento, construyendo un retrato coral a partir de archivos televisivos de la época, vídeos caseros y testimonios actuales de sus protagonistas. La sesión terminará con un DJ set de VTRX KDDO después de la proyección.

Las entradas anticipadas cuestan 12 euros más gastos, en taquilla son 15 euros.

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27. CineClub 113: 'Free Party: A Folk History'

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CineClub 113: 'Free Party: A Folk History'
CineClub 113: 'Free Party: A Folk History'
Foto: Alan Tash Lodge | 'Free Party: A Folk History' | CineClub 113

Con Free Party: A Folk History el 17 de agosto el CineClub 113 se traslada a la Inglaterra rural, un documental que recupera el movimiento de las free parties que marcó el final de los 80 y los inicios de los 90. La película retrata cómo una 'unión de tribus' formada por travellers, punks, hippies y colectivos ácratas empezó a organizar raves gratuitas al aire libre, desafiando a la policía, las leyes de propiedad y el control del espacio público. A través de los relatos de sus protagonistas —de DiY a Spiral Tribe, pasando por Bedlam y Circus Warp— el film reconstruye una época de fiestas masivas, tácticas de guerrilla y espíritu comunitario. Previamente a la proyección habrá un DJ set a cargo de Ronni.

Las entradas anticipadas cuestan 12 euros más gastos, en taquilla son 15 euros.

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28. CineClub 113: 'Italo Disco: The Sparkling Sound of the 80s'

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CineClub 113: 'Italo Disco: The Sparkling Sound of the 80s'
CineClub 113: 'Italo Disco: The Sparkling Sound of the 80s'
La Bionda | Alpenway Media GmbH

El CineClub 113 se adentra en el imaginario brillante y excesivo del italo disco el 24 de agosto con Italo Disco: The Sparkling Sound of the 80s, un documental que celebra este universo de ritmos cibernéticos, melodías pegadizas y estética kitsch que marcó toda una época. Se explora su nacimiento en la costa italiana y su recorrido hasta escenas como el Múnich de Moroder, el Chicago del house y Daft Punk. La sesión la acompañará el DJ Zonzo antes de la proyección.

Las entradas anticipadas cuestan 12 euros más gastos, en taquilla son 15 euros.

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29. CineClub 113: 'MaQKina: Historia de una subcultura'

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CineClub 113: 'MaQKina: Historia de una subcultura'
CineClub 113: 'MaQKina: Historia de una subcultura'
'MaQKina: Historia de una Subcultura' | CineClub 113

El 31 de agosto, CineClub 113 cierra su recorrido con MaQKina: Historia de una subcultura, un documental que reivindica con energía la cultura de la música mákina, desde sus orígenes en la escena valenciana más experimental hasta su explosión en los años 90 en Cataluña. El film repasa cómo se creó toda una subcultura juvenil, urbana y obrera alrededor de salas míticas como Psicódromo, Chasis, Scorpia, Pont Aeri o X-Què?, convirtiéndose en un fenómeno masivo y, a la vez, objeto de recelo institucional. La proyección irá seguida de un coloquio con los directores del documental y, después, una sesión de DJ a cargo de Ricardo F.

Las entradas anticipadas cuestan 12 euros más gastos, en taquilla son 15 euros.

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