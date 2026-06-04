En verano, cuando cae la noche y las temperaturas bajan, Barcelona despliega uno de sus planes más mágicos del estío: el cine al aire libre. Con escenarios que van desde playas y parques hasta recintos arquitectónicos emblemáticos, la ciudad se convierte en una gran sala de proyecciones bajo las estrellas. Este año, la agenda estival llega cargada de propuestas para todos los gustos, desde películas de culto y clásicos del cine hasta estrenos recientes y cine independiente, en una programación que combina entretenimiento, cultura y entorno urbano de una manera única.

Entre las opciones más destacadas, el clásico Sala Montjuïc vuelve al Foso de Santa Eulàlia del Castillo de Montjuïc, después de que en 2025 trasladara su pantalla al espacio de las Tres Xemeneies, con sesiones del 10 de junio al 5 de agosto, combinando cine, música en directo y la posibilidad de hacer pícnic antes de cada proyección. También vuelve el Cinema Lliure a la Platja, gratuito y con sesiones en la playa de Sant Sebastià del 16 de julio al 6 de agosto, ideal para ver buen cine con los pies en la arena. Y también se estrena un nuevo ciclo de films musicales en la Sala Apolo, CineClub 113, en colaboración con In-edit.

Además de estos espacios emblemáticos, otros rincones de la ciudad como centros cívicos, plazas y jardines también se suman a la programación con ciclos especiales y actividades paralelas. Desde Time Out hemos recopilado toda la agenda de cine al aire libre en Barcelona para que puedas organizar tu verano con las mejores películas, en los lugares más singulares y con planes que se adaptan a todos los bolsillos. Sigue leyendo para descubrir qué ver, dónde, cuándo y cómo disfrutar al máximo de esta tradición veraniega que convierte cada noche en una experiencia de cine.