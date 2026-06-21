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‘Sis dones per a l'assassí (6 donne per l'assassino)’
Foto: Gandules | ‘Sis dones per a l'assassí (6 donne per l'assassino)’

Gandules 2026: ‘Sis dones per a l'assassí (6 donne per l'assassino)’

Nueva edición del ciclo de cine al aire libre del CCCB, comisariado por Desirée de Fez bajo el título de ‘Bellas y eternas’
  • Salas de cine, Aire libre
  • CCCB. Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, El Raval
Borja Duñó
Escrito por Borja Duñó
Head of Editors, Barcelona
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Time Out dice

Bellas y eternas es el título del Gandules 2026. El ciclo de cine al aire libre del CCCB, que vuelve al Pati de les Dones los martes, miércoles y jueves del 28 de julio al 13 de agosto, presenta un programa de cine comisariado por la escritora y crítica de cine Desirée de Fez en torno a la representación de la belleza en el cine a través de géneros como la fantasía, el terror y la ciencia ficción y que dialoga con la exposición que actualmente se puede ver en el centro, El culto a la belleza.

El 11 de agosto llega a Gandules una obra emblemática del giallo (el thriller italiano) de los años 60. Una serie de asesinatos de modelos que trabajan para una lujosa casa de moda de Roma conectan la idea de belleza con la violencia en la trama criminal de Mario Bava. Una joya visual con la que, junto con la anterior La muchacha que sabía demasiado, el cineasta de Sanremo estableció las bases de uno de los géneros más populares del cine italiano.   

Dir.: Mario Bava (Italia, Francia, Alemania, 1964). 88 min. 

 

Detalles

Dirección
CCCB. Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
Montalegre, 5
El Raval
Barcelona
08001
Transporte
Catalunya (M: L1, L3), Universitat (M: L1, L2)
Precio
5 €

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