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  1. Carrer Sagunt / Festa Major de Sants 2024
    Foto: Irene Galindo
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  2. Vallespir de Dalt - Festa Major de Sants 2024
    Foto: Irene Galindo | Vallespir de Dalt - Festa Major de Sants 2024
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Fiesta Mayor de Sants 2026

Toda la información para disfrutar de las fiestas: conciertos, actividades, calles engalanadas...
  • Qué hacer
  • Barrio de Sants
Nerea Zapata
Escrito por Nerea Zapata
Estudiant en pràctiques
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Time Out dice

Cuando se acaban las Fiestas de Gràcia, es el turno de lFiesta Mayor de Sants. Con una esencia popular, familiar y vecinal, el barrio celebra del 22 al 30 de agosto las fiestas con las calles decoradas, conciertos, correfocs, pasacalles y actividades para todas las edades.

Uno de los grandes atractivos de la celebración son las 11 calles engalanadas, que transforman el barrio con decorados temáticos muy diversos. Este año, entre algunas de las calles, hay una propuesta inspirada en un laboratorio científico en la calle Finlàndia, un homenaje a la Olimpíada Popular de 1936 en la calle Papin y un obrador mágico con pasteles y bombones gigantes en la calle Guadiana.

La programación completa todavía no se ha hecho pública, pero ya se ha confirmado que el pregón es a cargo de la actriz y directora Leticia Dolera el sábado 22 de agosto.

Programación destacada

(Pendiente de actualizar)

Sábado 22 de agosto

  • Pregón a cargo de Leticia Dolera.

Sábado 29 de agosto

  • 18.30 a 19.30 h: Correfoc infantil. (Desde los Jardines de Can Mantega hasta la placita de Ramon Torres Casanova).

  • 21.30 a 23.30 h: Correfoc de la Fiesta Mayor. (Desde la pl. Osca hasta la pl. Bonet i Muixí).

Detalles

Dirección
Barrio de Sants
Plaça del Centre
Barcelona
08014
Precio
Gratis

Fechas y horas

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