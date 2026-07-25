Fiesta Mayor de Sants 2026

Time Out dice

Cuando se acaban las Fiestas de Gràcia, es el turno de la Fiesta Mayor de Sants. Con una esencia popular, familiar y vecinal, el barrio celebra del 22 al 30 de agosto las fiestas con las calles decoradas, conciertos, correfocs, pasacalles y actividades para todas las edades.

Uno de los grandes atractivos de la celebración son las 11 calles engalanadas, que transforman el barrio con decorados temáticos muy diversos. Este año, entre algunas de las calles, hay una propuesta inspirada en un laboratorio científico en la calle Finlàndia, un homenaje a la Olimpíada Popular de 1936 en la calle Papin y un obrador mágico con pasteles y bombones gigantes en la calle Guadiana.

La programación completa todavía no se ha hecho pública, pero ya se ha confirmado que el pregón es a cargo de la actriz y directora Leticia Dolera el sábado 22 de agosto.

Programación destacada

(Pendiente de actualizar)

Sábado 22 de agosto

Pregón a cargo de Leticia Dolera.

Sábado 29 de agosto

18.30 a 19.30 h: Correfoc infantil. (Desde los Jardines de Can Mantega hasta la placita de Ramon Torres Casanova).