El Museu Picasso de Barcelona abrirá gratis estas tres tardes de la semana

Visitar uno de los museos y galerías de la ciudad siempre es un buen plan, y si es gratis, lo es aún más. Algunos centros de Barcelona abren gratis el primer domingo de cada mes y otros tienen acceso gratuito todos los domingos por la tarde. Aunque el Museu Picasso ya formaba parte de esta lista, y se podía visitar gratuitamente los jueves por la tarde y el primer domingo de cada mes, ahora ampliará su horario para hacer su colección accesible a todo el mundo.

El equipamiento renovará su horario de verano y volverá la iniciativa Picasso Convida, que promete la entrada gratis tres días a la semana. Los jueves, viernes y sábado todo el mundo podrá acceder al museo de forma libre y gratuita de las 19 h a las 21 h sin necesidad de reservar previamente (aunque se puede adquirir la entrada gratis con antelación, y así asegurarte que vas a poder entrar). El resto de la semana, el equipamiento mantendrá el precio habitual de sus entradas y permanecerá abierto desde las 9 h hasta las 20 h. El objetivo del cambio de horario y la ampliación de los días gratuitos tiene el objetivo de hacer más accesible el arte para todos y acercarlo al público local. Este horario de puertas abiertas estará en activo hasta el 12 de octubre

© Juan Ávila Museu Picasso

Una de las iniciativas que sí se han confirmado son las visitas guiadas gratuitamente en catalán. Durante el horario de acceso gratis de las noches del jueves, viernes y sábado, el Museu Picasso también ofrecerá visitas guiadas a la colección en catalán y sin necesidad de realizar una inscripción previa. Serán a los días de entrada libre, a las 19 h.

La nueva exposición gratis del museo: cerámica de Picasso y antiguedades de Chipre

Además de la iniciativa de Picasso Convida, el museo estrena una nueva exposición que siempre es gratis. Se llama Picasso Chipre. Encuentros con la cerámica del Mediterráneo y mezcla piezas del artista con antigüedades chipriotas para mostrar sus similitudes. Aunque Picasso nunca visitó Chipre, el artista se inspiró en objetos de ese país que vio en museos como el Louvre, y se dejó fascinar por el arte antiguo, su hibridación y su capacidad de mezclar el mundo humano y el natural. Esta muestra, gratuïta con reserva previa, expone una selección de obras de toda Europa, así como del museo Picasso de Barcelona y del Departamento de Antigüedades de Chipre.

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