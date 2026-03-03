El histórico Hivernacle de la Ciutadella se transforma en el jardín de Darwin con una exposición gratuita

La muestra de las plantas con las que el científico experimentaba se podrá visitar hasta el 31 de mayo

Lo reconocemos: Barcelona no es la ciudad más verde del mundo, pero hay espacios como el Hivernacle de la Ciutadella que dan vida a la ciudad. Alguien que disfrutaría de este espacio lleno de plantas interesantes sería Charles Darwin, quien, a pesar de ser conocido por haber propuesto la teoría de la selección natural -un descubrimiento clave para explicar la evolución de las especies-, fue también un gran botánico. Justamente, el Hivernacle de la Ciutadella acoge hasta el 31 de mayo la exposición gratuita Darwin botánico: Las plantas como evidencia de la evolución.

La exposición invita a entrar en el laboratorio de Darwin, donde las protagonistas son un centenar de plantas vivas de las especies con las que experimentaba, acompañadas de ilustraciones, maquetas y dispositivos de olor.

Museu de Ciències Naturals de Barcelona Darwin botánico

Estas plantas y flores relatan, por orden cronológico, los descubrimientos que testaron la teoría que cambiaría para siempre la concepción de la naturaleza.

Los espacios de la muestra

En cuanto al recorrido, la exposición se estructura en seis ámbitos diferentes. Esta empieza con Darwin orquideófilo, una fase importante donde el biólogo observó que, a pesar de tener órganos masculinos y femeninos, las flores evitaban la autofecundación. Continúa con el descubrimiento de las plantas carnívoras y el ámbito de las primaveras de Darwin, donde se muestran las claves de la evolución vegetal.

También se explora el arte de trepar, es decir, todo lo que hay detrás de las plantas trepadoras; la faceta de Darwin horticultor y lo que descubrió sobre la domesticación de las especies; y, finalmente, los sentidos de las plantas y sus reacciones a los estímulos externos.

Esta muestra para entrar en el mundo interior del Darwin botánico se puede visitar de lunes a domingo, de 10 a 20 h, en el Hivernacle del Parc de la Ciutadella con acceso libre y gratuito. Además, a partir del 7 de marzo, en fines de semana y festivos se realizarán visitas guiadas a las 11h y a las 17h.

El Hivernacle es un espacio protegido como Bien Cultural de Interés Local, que fue construido por el arquitecto Josep Amargós i Samaranch, y formó parte de los edificios de la Exposición Universal de 1888.

El espacio reabrió en diciembre de 2023 tras una rehabilitación integral que recuperó el aspecto original, y desde enero de 2025 forma parte del Museu de Ciències Naturals de Barcelona.

