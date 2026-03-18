El Liceu pone a la venta entradas a 20 euros para la ópera 'Werther' de Jules Massenet si tienes entre 18 y 35 años

La obra vuelve al Liceu con dirección de escena de Christof Loy, y Xavier Anduaga y Matthew Polenzani en el papel protagonista

Con Las desventuras del joven Werther, Goethe impactó en Europa. Tenía solo 24 años cuando publicó una de las novelas más importantes del romanticismo, y los jóvenes de la época empezaron a emular peligrosamente al héroe, en algunos casos cometiendo incluso suicidio por desengaños amorosos (se dice que hasta dos mil lectores llegaron a este trágico extremo).

Esto fue en 1774. Un siglo más tarde, Jules Massenet escribió la ópera, sobre un libreto de Édouard Blau, Paul Milliet y Georges Hartmann. El espectáculo se estrenó en la Hofoper de Viena en 1892 y siete años más tarde llegó al Gran Teatre del Liceu, donde ahora vuelve con dirección de escena de Christof Loy; una coproducción del Teatro alla Scala y el Théâtre des Champs-Élysées, con Xavier Anduaga y Matthew Polenzani, alternativamente, en el papel protagonista.

Werher se representa en el Liceu del 2 al 17 de mayo y precisamente el sábado 2 de mayo, a las 19 h, es cuando se celebra la nueva sesión Liceu Under 35 a un precio reducido de 20 euros, solo para personas que tengan entre 18 y 35 años.

¿Cómo conseguir las entradas?

Las entradas para esta nueva sesión de Liceu Under 35 se ponen a la venta el miércoles 1 de abril a las 15 h a través de este enlace. Esta vez, la función vuelve a costar los 20 euros habituales, después de que La Gioconda con baile de máscaras de la última edición del Liceu Under 35 costara 30.

Foto: Teatro alla Scala 'Werther'

Wherter (Liceu Under 35)

Gran Teatre del Liceu.

Sábado 2 de mayo, 19 h.

20 euros (solo menores de 35 años).