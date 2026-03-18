El Liceu pone a la venta entradas a 20 euros para la ópera 'Werther' de Jules Massenet si tienes entre 18 y 35 años

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La obra vuelve al Liceu con dirección de escena de Christof Loy, y Xavier Anduaga y Matthew Polenzani en el papel protagonista
Con Las desventuras del joven Werther, Goethe impactó en Europa. Tenía solo 24 años cuando publicó una de las novelas más importantes del romanticismo, y los jóvenes de la época empezaron a emular peligrosamente al héroe, en algunos casos cometiendo incluso suicidio por desengaños amorosos (se dice que hasta dos mil lectores llegaron a este trágico extremo).
Esto fue en 1774. Un siglo más tarde, Jules Massenet escribió la ópera, sobre un libreto de Édouard Blau, Paul Milliet y Georges Hartmann. El espectáculo se estrenó en la Hofoper de Viena en 1892 y siete años más tarde llegó al Gran Teatre del Liceu, donde ahora vuelve con dirección de escena de Christof Loy; una coproducción del Teatro alla Scala y el Théâtre des Champs-Élysées, con Xavier Anduaga y Matthew Polenzani, alternativamente, en el papel protagonista.
Werher se representa en el Liceu del 2 al 17 de mayo y precisamente el sábado 2 de mayo, a las 19 h, es cuando se celebra la nueva sesión Liceu Under 35 a un precio reducido de 20 euros, solo para personas que tengan entre 18 y 35 años.
Las entradas para esta nueva sesión de Liceu Under 35 se ponen a la venta el miércoles 1 de abril a las 15 h a través de este enlace. Esta vez, la función vuelve a costar los 20 euros habituales, después de que La Gioconda con baile de máscaras de la última edición del Liceu Under 35 costara 30.
Wherter (Liceu Under 35)
Gran Teatre del Liceu.
Sábado 2 de mayo, 19 h.
20 euros (solo menores de 35 años).
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